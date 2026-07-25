ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനെ പോലും ബിജെപിയും ആര്എസ്എസും കച്ചവടവത്കരിക്കുന്നു; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സിപിഎം
രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകളിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിലും തിരിമറി നടന്നുവെന്ന സമീപകാല ആരോപണങ്ങളെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആരോപണം.
By PTI
Published : July 25, 2026 at 10:35 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംഘപരിവാറും ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കച്ചവടക്കണ്ണോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സി.പി.എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ. ബേബി. ഡൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്ക് (സി.ജെ.പി) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ശ്രീരാമനെപ്പോലും ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിക്കും കാരണമായി എന്നാണ് ഈയടുത്ത് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്," സി.പി.എം നേതാവ് വാദിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകളിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിലും തിരിമറി നടന്നുവെന്ന സമീപകാല ആരോപണങ്ങളെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആരോപണം.
പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഉണ്ടായ അഴിമതിയിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളും സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരും നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതെന്നും, പരീക്ഷകളെപ്പോലും ഇവർ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയതായും ബേബി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംഘപരിവാറും ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എന്താണ് വിവാദം?
അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കപ്പണത്തിലും സ്വർണ്ണ-വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ അഴിമതിയും മോഷണവും നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ ഞെട്ടിച്ച സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന്, കനത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും, ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയും തൽസ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ 7 കോടി മുതൽ 7.5 കോടി രൂപ വരെ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തി. പണം എണ്ണുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ ശുപാർശയിൽ എത്തിയവരാണെന്നും എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സിപിഎം നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയത്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തകർത്ത നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളെയാണ് കേന്ദ്രം വേട്ടയാടുന്നത്. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാട് കടുത്ത അധികാര ഹുങ്കും ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എംഎ ബേബി നേരത്തെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനെയും ബി.ജെ.പി സർക്കാർ കേവലം ഒരു വാണിജ്യ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയെന്ന് എം.എ. ബേബി ആരോപിച്ചു. ഈ വൻ അഴിമതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും അഴിമതി നിറഞ്ഞ നിലവിലെ പരീക്ഷാ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചെഴുതണമെന്നും സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read: നീറ്റ് പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; നടി സനം ഷെട്ടിയുടെ മൈക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങി ഇറക്കിവിട്ടു