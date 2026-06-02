ETV Bharat / bharat

പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് മാറാൻ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ആലോചിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ...

കോട്ടൺ നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് പോളിമർ നോട്ടുകളിലേക്ക് മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമാകുമോ അതോ പുതിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമോ? സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഗുണദോഷങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധന...

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി, മറ്റ് രാജ്യത്തെ പോളിമര്‍ കറൻസി (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 7:37 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധുനിക സാമ്പത്തിക ലോകത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം കറൻസി നോട്ടുകളുടെ നിർമാണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗത പേപ്പർ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്ന 'പോളിമർ' അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസി നോട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ആലോചിച്ചുവരികയാണ്.

കള്ളനോട്ടുകളുടെ ഭീഷണി പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക, കറൻസി നോട്ടുകളുടെ ആയുസ് വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ആർബിഐ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Polymer Currency (Getty)

പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസിയുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവ്, രാജ്യത്തെ എടിഎം ശൃംഖലകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ കനത്ത വെല്ലുവിളികളാണ്. നിലവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, സിംഗപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെ അറുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പോളിമർ നോട്ടുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുന്ന തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10, 20 രൂപയുടെ നോട്ടുകളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കുകയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്ത് പോളിമർ നോട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗികമായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്...

മികച്ച തീരുമാനം, കള്ള നോട്ട് തടയാമെന്ന് ജി. വിജയരാഘവൻ

സിംഗപ്പൂര്‍, കാനഡ പോലുള്ള മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വിജയകരമായി പോളിമര്‍ കറൻസികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില്‍ വളരെ മികച്ച തീരുമാനമാകുമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ വികസന നയരൂപീകരണത്തിലും സാമ്പത്തിക-ആസൂത്രണ രംഗത്തും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രമുഖനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധനുമായ ജി. വിജയരാഘവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

"രാജ്യത്തെ കള്ളനോട്ടുകള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ തടയാൻ ഇത് വഴി സാധിക്കും. നിലവിലുള്ള നോട്ടുകള്‍ക്ക് വലിയ തോതില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്‌ സര്‍ക്കുലേഷൻ എന്ന തരത്തിലാണ് നോട്ടുകള്‍ മൂവ്‌മെൻ്റ് നടക്കുന്നത്, അത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് മാറിയത്. തീര്‍ച്ചയായും ഇത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്" വിജയരാഘവൻ പ്രതികരിച്ചു. പോളിമർ നോട്ടുകൾക്ക് സാധാരണ പേപ്പർ നോട്ടുകളേക്കാൾ 3 മുതൽ 4 മടങ്ങ് വരെ കൂടുതൽ ആയുസുണ്ട്. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമുണ്ട് എന്ന വാദം ശരിയല്ല, നോട്ടുകള്‍ പൊതുവെ ആരും വലിച്ചെറിയില്ല, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന് ചെയ്യുകയോ ആണ് പതിവ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Polymer Currency (Getty)

എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസി?

പരമ്പരാഗതമായ കോട്ടൺ/പേപ്പർ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം നേർത്തതും വഴക്കമുള്ളതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് (പോളിമർ) ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കറൻസികളാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ പോലെയുള്ള കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല. മറിച്ച്, പേപ്പർ നോട്ടുകളെപ്പോലെ തന്നെ മടക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന വളരെ നേർത്തതും വഴക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാളിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ

1. കൂടുതൽ ആയുസ്

പേപ്പർ നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾക്ക് 2.5 മുതൽ 4 മടങ്ങ് വരെ കൂടുതൽ ആയുസുണ്ടാകും. അവ അത്ര പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകില്ല.

2. വെള്ളവും അഴുക്കും പിടിക്കില്ല

ഈ നോട്ടുകളിൽ വെള്ളം, എണ്ണ, ചെളി എന്നിവ പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല. അബദ്ധത്തിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കിടന്ന് കഴുകിപ്പോയാൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.

3. കള്ളനോട്ടുകൾ തടയാം

സുതാര്യമായ വിൻഡോകൾ, അത്യാധുനിക ഹോളോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ പോളിമർ നോട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഇവയുടെ കള്ളനോട്ടുകൾ നിർമിക്കുക അസാധ്യമാണ്.

4. ദീര്‍ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മാണ ചെലവ് കുറവ്

ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ വർധിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ കറൻസിയുടെ ഉപയോഗം റെക്കോഡ് നിരക്കിലാണ് (42.86 ലക്ഷം കോടി രൂപ). 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ മാത്രം ആർബിഐ 6,372.8 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചു. നോട്ടുകൾക്ക് ആയുസ്‌ കൂടുന്നതോടെ ആർബിഐക്ക് അച്ചടി ചെലവ് വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാനാകും

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Polymer Currency (Getty)

5. ശുചിത്വം

കോട്ടൺ നോട്ടുകളെപ്പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ അണുക്കളെയും ബാക്‌ടീരിയകളെയും കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തില്ല. അതിനാൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദമാണ്.

6. റീസൈക്ലിംഗ് സാധ്യത

വിപണിയിൽ നിന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പിൻവലിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ പൂർണമായും പുനരുപയോഗിച്ച് മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

7. എടിഎം അനുയോജ്യത

മുൻപ് 2012-ൽ ഇന്ത്യ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എടിഎം മെഷീനുകളിലെ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണം അത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ആലോചനയിൽ എടിഎം മെഷീനുകൾക്ക് ഈ നോട്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും നൽകാനും സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ആർബിഐ ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Indian Currency (Getty)

വെല്ലുവിളികള്‍

ഉയർന്ന നിർമ്മാണച്ചെലവ്: സാധാരണ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളം ചിലവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വരുന്നത്. എങ്കിലും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുമെന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ലാഭകരമാണ്.

മടക്കിവെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്: സാധാരണ നോട്ടുകളെപ്പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മടക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പ്രവണത കാണിക്കും.

തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത: പുതിയ നോട്ടുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഇടപാടുകാർ അറിയാതെ കൂടുതൽ പണം കൈമാറാൻ ഇടയായേക്കാം.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

മെഷീനുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു: എടിഎം മെഷീനുകൾ, പണം എണ്ണുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും.

ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കില്ല: 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള ചൂടിൽ ഈ നോട്ടുകൾ ഉരുകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്‌തിരിയിടുമ്പോൾ അശ്രദ്ധമായി നോട്ടിൽ തട്ടിയാൽ അത് നശിച്ചുപോകും.

പരിസ്ഥിതി ആശങ്കകൾ: പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ മണ്ണിൽ ലയിച്ചുചേരില്ല. ശരിയായി റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും.

നോട്ട് നിരോധനത്തേക്കാള്‍ മണ്ടത്തരം, വിമര്‍ശിച്ച് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധ മേരി ജോര്‍ജ്

നോട്ട് നിരോധനം പോലെ മണ്ടത്തരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇതെന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധയും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി മുൻ ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ഡോ. മേരി ജോർജ്ജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ പല വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ പോലും പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ലെന്നും, 500 രൂപ നോട്ട് നിരോധനത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഭവിഷത്തുകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുമാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നും അവര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Indian Currency (Getty)

"പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് മാറാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല, ഏത് കറൻസിയായാലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിലവിലുള്ള കറൻസികളില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ബാക്കപ്പിനായ സ്വര്‍ണം വയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്, മൂല്യം കൂടിയ വിദേശ കറൻസി വയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല" മേരി ജോര്‍ജ് പ്രതികരിച്ചു.

2016ലെ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രാജ്യം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ ഒരു മണ്ടൻ തീരുമാനമായിരുന്നു മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും അന്ന് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ പോളിമര്‍ കറൻസിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ രാജ്യം അടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ജോലിക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആര്‍ബിഐയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത്. സാധാരണ കറൻസി നനഞ്ഞുപോകും, പോളിമര്‍ കറൻസി നനഞ്ഞുപോകില്ല, ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ ആര്‍ബിഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും മേരി ജോര്‍ജ് പരിഹസിച്ചു.

ചരിത്രം കുറിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയ, ആദ്യമായി മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യം

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലാണ്. 1988-ൽ തങ്ങളുടെ കറൻസി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ലോകത്താദ്യമായി ഒരു പോളിമർ നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. കള്ളനോട്ടുകളെ പൂർണമായും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായതോടെ, 1996-ഓടെ വിപണിയിലുള്ള എല്ലാ പേപ്പർ നോട്ടുകളും പിൻവലിച്ച് പൂർണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളിലേക്ക് മാറിയ ആദ്യ രാജ്യമായി ഓസ്‌ട്രേലിയ മാറി.

എല്ലാ നോട്ടുകളും 100% പ്ലാസ്റ്റിക്കാക്കിയ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വിജയം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കറൻസി സംവിധാനം പൂർണമായി പരിഷ്‌കരിച്ചു.

ന്യൂസിലൻഡ്: 1999-ൽ കറൻസി മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കി.

റൊമാനിയ: 1999-നും 2003-നും ഇടയിൽ യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ നോട്ടുകളും പോളിമറിലേക്ക് മാറ്റിയ രാജ്യം.

വിയറ്റ്നാം: 2003-ൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളിലേക്ക് പൂർണമായി ചുവടുമാറ്റി.

കാനഡ: 2011-ൽ കറൻസി നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോളർ നോട്ടുകൾ പോളിമറിലാക്കി.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
ഗ്രാഫിക്‌സ് (ETV Bharat)

മാലദ്വീപ്: ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യമായ മാലിദ്വീപ് 2015-ലാണ് തങ്ങളുടെ കറൻസിയായ 'രുഫിയ' പൂർണമായും പ്ലാസ്റ്റിക്കാക്കിയത്.

യുകെ: ബ്രിട്ടൻ്റെ വലിയ ചുവടുവെപ്പ് ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വമ്പന്മാരായ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം കറൻസി നവീകരണത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നോട്ടുകളായ £5, £10, £20, £50 എന്നിവയെല്ലാം ഘട്ടംഘട്ടമായി പോളിമർ നോട്ടുകളാക്കി മാറ്റി. പേപ്പർ നോട്ടുകളേക്കാൾ ശുചിത്വമുള്ളതും കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്നതുമാണ് ഇവയെന്ന് ബ്രിട്ടൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബ്രൂണൈ, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ, മൗറിറ്റാനിയ, നിക്കരാഗ്വ, വാനുവാട്ടു, ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ പൂർണമായും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഭാഗിക മാറ്റങ്ങൾ

ചില രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും, എളുപ്പത്തിൽ അഴുക്കാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ചില പ്രത്യേക നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

യു.എ.ഇ തങ്ങളുടെ 5, 10, 50 ദിർഹം നോട്ടുകൾ പോളിമറിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കള്ളനോട്ട് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 5 റിയാലിന്റെ നോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കാക്കി സൗദി അറേബ്യ മാറ്റി. സിംഗപ്പൂർ & മലേഷ്യ, $2, $5, $10 (സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ), 1, 5 റിംഗിറ്റ് (മലേഷ്യ) എന്നീ ചെറിയ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പീൻസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുള്ള 1000 പെസോ നോട്ട് പോളിമറിലേക്ക് മാറ്റി.

POLYMER CURRENCY BENEFITS POLYMER CURRENCY CHALLENGES POLYMER CURRENCY FEATURES INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
Polymer Currency (Getty)

പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി മാത്രം പുറത്തിറക്കിയവർ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളായ ചൈന, ബ്രസീൽ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കറൻസി സംവിധാനം പൂർണമായി മാറ്റിയിട്ടില്ല. പകരം, ഒളിമ്പിക്‌സ് പോലുള്ള വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളോ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് വാർഷികങ്ങളോ ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിമിതമായ തോതിൽ മാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Also Read: ഹോട്ടലില്‍ കയറിയാല്‍ ഇനി കീശ കീറും; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുത്തനെ കൂട്ടി

TAGGED:

POLYMER CURRENCY BENEFITS
POLYMER CURRENCY CHALLENGES
POLYMER CURRENCY FEATURES
INDIAN CURRENCY VS POLYMER CURRENCY
POLYMER CURRENCY IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.