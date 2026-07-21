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ഇടിവി ഭാരത് മഴക്കാല പ്രത്യേക പതിപ്പ്; ഓരോ സംസ്ഥാനവും നേരിടുന്ന മഴക്കാല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രതിരോധവും

മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പരമ്പര.

MONSOON MANUAL ILLNESSES IN RAINY WEATHER DENGUE ASSAM FLOODS
Our special series captures monsoon ailments, prevention and solutions (IANS)
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By Kasmin Fernandes

Published : July 21, 2026 at 6:23 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 6:45 PM IST

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കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ മഴക്കാലത്തെ ആകെ പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യസമയത്ത് മഴ എത്തുന്നില്ല. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ മഴ പെയ്യുന്നു. ചിലരാകട്ടെ മഴയ്ക്കായി വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു. മഴക്കാലത്തും അതികഠിനമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

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വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെ വിളനിലമായി മാറുന്നു. ദീര്‍ഘകാലത്തെ കഠിനമായ ഉഷ്‌ണത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴ കൊതുകുകള്‍ക്ക് വളക്കൂറാകുന്നു. ഇത് വലിയ പ്രവചനാതീതമായ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയാണ് വര്‍ഷം തോറും ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

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അസം മുതല്‍ കേരളം വരെയും ഡല്‍ഹി മുതല്‍ തമിഴ്‌നാട് വരെയും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ മഴക്കാല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്‌തമായ കഥകളാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം വെളിവാകുന്നത് ഒരേയൊരു സത്യമാണ്. മഴക്കാലം എന്നത് കേവലമൊരു കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസമല്ല. ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൂടിയാണ്.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം അസാധ്യമാക്കി

മഴക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡെങ്കിപ്പനിയെന്നാകും മിക്കവരുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരം. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് മലേറിയയും മലമ്പനിയും പോലുള്ളവയുടെ തോത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാനായി. നിരന്തരമുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യവകുപ്പുകളുടെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിന് സഹായകമായത്. അതേസമയം ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ തോത് കൂടിക്കൂടി വരികയുമാണ്. അതേസമയം ന്മുടെ രാജ്യം രണ്ടാമതൊരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. അതിനാകട്ടെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നുമില്ല. പകര്‍ച്ചേതര വ്യാധികളായ പ്രമേഹം, രക്താദിസമ്മര്‍ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളും മിക്കപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഡെങ്കി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയില്‍ സാധാരണ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കാള്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ കൂടുതലാണ്.

ടൈഫോയ്‌ഡ്, കോളറ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ എത്തുന്ന മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മണിപ്പാല്‍ ആശുപത്രി ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായ ബിബ്വെവണ്ടി സഹ്യാദ്രി ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് ഡോ.ഷിഷിര്‍ ജോഷി പറയുന്നു. കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം അഴുക്കുചാല്‍-മാലിന്യങ്ങളുമായി കുടിവെള്ളം കലരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കൊതുകകളാകട്ടെ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് പെറ്റുപെരുകുന്നത്. ദീര്‍ഘകാലം താപനില ഉയര്‍ന്ന് നിന്ന ശേഷം പെട്ടെന്ന് മഴ വരുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണിത്. നഗരമേഖലകളിലും നിര്‍മ്മാണ മേഖലകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം കനത്ത മഴ മൂലം വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന നിരവധിയിടങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നു. മിന്നല്‍പ്രളയം കുടിവെള്ളം മാലിന്യചാലുകളുമായി കൂടിക്കലരാന്‍ ഇടയാക്കുന്നു. ഇതോടെ ബാക്‌ടീരിയകളും വൈറസുകളും വ്യാപിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം രോഗശൈലികളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം തന്നെ അസാധ്യമായതോടെ രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും മുന്‍കൂട്ടി പറയുക എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു.

സ്ഥിരമായ മഴക്ക് പകരം മിക്കയിടത്തും ഇപ്പോള്‍ കൊടുംവേനലിന് ശേഷം കനത്ത മഴയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പൂനെയിലെ ഇനാംദാര്‍ മള്‍ട്ടിസ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ശ്രുതിക ഗവാലി പറയുന്നു. ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊതുകുകള്‍ക്ക് പെറ്റുപെരുകാനുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം കുടിവെള്ളം മലിനമാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊതുകുകള്‍ക്കും ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗാണുക്കള്‍ക്കും വിളനിലമാകുന്നു. അതേസമയം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന മഴ കൊതുകുകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകാനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കൃത്യതയില്ലാത്ത മഴ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം അഴുക്കുചാല്‍ വെള്ളം കുടിവെള്ളത്തില്‍ കലരുന്നു. ഇത് കോളറ, ടൈഫോയ്‌ഡ്, എലിപ്പനി, എന്നിവയുടെ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

MONSOON MANUAL ILLNESSES IN RAINY WEATHER DENGUE ASSAM FLOODS
Residents wade through floodwaters after the swollen Brahmaputra River inundated nearby areas and submerged roads following heavy monsoon rains in Mayong, Morigaon district of Assam (IANs)

കുട്ടികളില്‍ വെല്ലുവിളി ഏറെ

അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളില്‍ മഴക്കാലം വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. വയറിളക്കം, ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ, കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ മൂലം ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ പലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാകുന്നു. വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുകയും ആവശ്യത്തിന് പോഷകം നല്‍കുകയുമാണ് കുട്ടികളിലെ രോഗത്തെ തടയാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. മികച്ച ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി പ്രതിരോധ വാക്‌സിനുകള്‍ നല്‍കുന്നവരാണെങ്കില്‍ ഇവര്‍ക്ക് രോഗങ്ങള്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത തുലോം തുച്‌ഛമായിരിക്കും. പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കാകട്ടെ രോഗ സാധ്യത ഏറിയിരിക്കും.

കാലേകൂട്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലൂടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നേരിടാനാകും.

ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം തയാറെടുപ്പുകളാണ് തങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് അസം ആരോഗ്യമന്ത്രി അശോക് സിന്‍ഹാള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണം, മരുന്ന് സംഭരണം, ആശുപത്രികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ ജില്ലാതല ഏകോപനം എന്നിവയിലൂടെ അനിശ്ചിതമായ മഴക്കാലത്തെയും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബിഹാറില്‍ മഴക്കാല കഥകള്‍ കൊതുകുകള്‍ക്കും അപ്പുറമാണ്. പനി, ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ, ടൈഫോയ്‌ഡ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ തുടങ്ങി മലിന ജലത്തിലൂടെയും മലിന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം ഈ സമയത്ത് ഏറിയിരിക്കും. അതേസമയം മറ്റൊരു ഭീഷണികൂടി മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒഴുകിയെത്തുനനു. പാമ്പുകടി-മുംഗാര്‍ പോലുള്ള ജില്ലകളില്‍ നിന്നാണ് ഇത് ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങള്‍ പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നിറഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളും ഇടംനഷ്‌ടപ്പെട്ട പാമ്പുകളും കര്‍ഷകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും തൊഴിലാളികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നു.

എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഡെങ്കിക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ ഡല്‍ഹി

തയാറെടുപ്പുകല്‍ രോഗീപരിചരണമാകുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. പനി ക്ലിനിക്കുകളും ഡെങ്കി വാര്‍ഡുകളും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സര്‍്കകാര്‍ ആശുപത്രികളിലുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു.

മിക്ക ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും ഡെങ്കിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതേസമയം കുറച്ച് പേര്‍ മാത്രമാണ് എലിപ്പനിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. തീര ജില്ലയായ ദക്ഷിണ കന്നഡയില്‍ ഇക്കൊല്ലം നിരവധി കേസുകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ, പൂനെ, നാഗ്‌പൂര്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ശേഷം സമാന സ്ഥിതിയാണ്. അണുബാധയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എലികളുടെ മൂത്രം വെള്ളത്തില്‍ കലരുകയും ആ വെള്ളവുമായി മനുഷ്യര്‍ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എലിപ്പനിയുണ്ടാകുന്നത്.

വെള്ളപ്രശ്‌നം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല

വര്‍ഷങ്ങളായി കുടിവെള്ള മേഖലയില്‍ വന്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളും ഇന്നും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. മലിനമായ കുടിവെള്ളം എല്ലാ മഴക്കാലത്തും വയറിളക്കത്തിനും ടൈഫോയ്‌ഡിനു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനും കാരണമാകുന്നു. രാജസ്ഥാനിലും സമാനമായ രോഗശൈലി കനത്ത മഴക്കാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വയറിളക്കം, ഛര്‍ദ്ദി, നിര്‍ജലീകരണ തുടങ്ങിയവയുമായി എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനയാണ് ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രതി മലിന ജലം തന്നെയാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീട് വലുതാണോ ചെറുതാണോയെന്ന കാര്യം കൊതുകുകള്‍ക്ക് വിഷയമല്ലെന്നാണ് പൊതുജനാരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധര്‍ എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിന് അല്‍പ്പം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കിട്ടിയാല്‍ മതി. വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങള്‍ എല്ലാദിവസവും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയിലെ ജലസംഭരണികള്‍ ശുദ്ധമാക്കുക,ജനാലകളില്‍ കൊതുകു വലകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, ഏന്തെങ്കിലും പനി ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാലുടന്‍ വൈദ്യസഹായം തേടുക തുടങ്ങിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധര്‍ നല്‍കുന്നത്.

കേരളമാകട്ടെ മറ്റൊരു ആശങ്കയുടെ പിടിയിലാണ്. ഷിഗെല്ലയാണ് കേരളത്തെ ആശങ്കയുടെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നത്. ബാക്‌ടീരിയ പരത്തുന്ന ഈ രോഗം കടുത്ത വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഇത് നിരവധി പേരെയാണ് ബാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ രോഗബാധിതരെക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ രോഗികളുടെ എണ്ണം. മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മാറിയ മഴക്കാല ശൈലികളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിശദീകരണം. നിരീക്ഷത്തിലൂടെയും ശുചീകരണത്തിലൂടെയും ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാനാകും.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമെന്നത് ഭാവിയിലെപ്പോഴോ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇതിനകം തന്നെ ഇതിന്‍റെ സ്വാധീനം നാം അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കൊതുകുകള്‍ പെറ്റുപെരുകുന്നു. ബാക്‌ടീരിയകള്‍ വ്യാപിക്കുന്നു. ആശുപത്രികള്‍ രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറയുന്നു. രോഗങ്ങള്‍ നേരത്തെ എത്തുന്നു, ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത ഇടങ്ങളില്‍ ഇവയുണ്ടാകുന്നു-ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

മിക്ക മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്‌ടര്‍മാരോട് ആരാഞ്ഞു. മഴ എല്ലാവര്‍ഷവും എത്തും. എന്നാല്‍ രോഗങ്ങളങ്ങനെയാകരുത്.

Last Updated : July 21, 2026 at 6:45 PM IST

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MONSOON MANUAL
ILLNESSES IN RAINY WEATHER
DENGUE
ASSAM FLOODS
MONSOON HEALTH CAMPAIGN

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