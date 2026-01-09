ETV Bharat / bharat

ഇടിവി ഭാരത് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്: മതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെ വിശ്വഗുരുവാകാന്‍ സാധിക്കും?

വൈഷ്‌ണോദേവി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് നിര്‍ത്തലാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ മനസ് തുറന്ന് മന്ത്രി ജാവേദ് റാണ. ജമ്മുവിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി വേണമെന്നും റാണ.

Jammu and Kashmir Minister Javed Rana (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : January 9, 2026 at 2:02 PM IST

5 Min Read
ശ്രീനഗര്‍: ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അടച്ച് പൂട്ടുക എന്നത് ശിലായുഗ മനസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ മന്ത്രി ജാവേദ് റാണ. ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ റിയാസി ജില്ലയിലെ വൈഷ്‌ണോ ദേവി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍റെ അടുത്തിടെയുണ്ടായ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിശ്വഗുരുവെന്ന പദവി സ്വപ്‌നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുമെന്നും ജലവിഭവ, പരിസ്ഥിതി, പട്ടികവര്‍ഗകാര്യമന്ത്രി ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച ഒരു പ്രത്യേ അഭിമുഖത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നവര്‍ നമ്മെ ആയിരം വര്‍ഷം പിന്നിലേക്ക് നടത്തുകയാണെന്ന് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ആയിരം വര്‍ഷം മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ ജനതയെ നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നാം വിശ്വഗുരു ആകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രമുഖ കോളജില്‍ ചില പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നുവെന്ന പേരില്‍ ആ കോളജ് തന്നെ നാം അടച്ച് പൂട്ടുന്നു. തന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതത്തില്‍ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ആദ്യമായാണ്. നാം ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഐക്യത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നില്‍ക്കണമെന്ന് താന്‍ രാജ്യത്തെ നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് രാജ്യാന്തരതലത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിച്‌ഛായ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും റാണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആയിരം കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് താന്‍ ഡല്‍ഹിയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ആയിരം കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. നാം ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണ നടത്തുന്ന വന്‍കിട രാഷ്‌ട്രങ്ങളുമായി പിന്നെ നാമെങ്ങനെ മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലോകനേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാനാകില്ല. ആയിരം വേണ്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ വിഭാവന ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാന്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിച്‌ഛായ രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ തകര്‍ക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശ്രീമാതാ വൈഷ്‌ണോ ദേവി സംഘര്‍ഷ് സമിതി എന്ന വലതുപക്ഷ സംഘം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പഠിക്കുന്ന 42 മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുായി 2025 നവംബറില്‍ രംഗത്തെത്തി. അഖിലേന്ത്യാ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിലൂടെ യോഗ്യത നേടി മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണിവര്‍.

ശ്രീമാതാ വൈഷ്‌ണോദേവി ഷ്രൈന്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ കീഴിലുള്ളതാണ് കോളജ്. ഹിന്ദു തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് കോളജ് നിര്‍മ്മിച്ചത്. എന്നാല്‍ ശ്രീ മാാത വൈഷ്‌ണോ ദേവി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ എക്‌സലന്‍സ് ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനമായി പട്ടിക പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജമ്മകശ്‌മീര്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ഇതിന് ധനസഹായവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ അന്‍പത് കോടി രൂപയാണ് ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് കോളജിന് അനുവദിച്ചത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനുമാകില്ല.

ഈ മാസം ആറിനാണ് ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ മെഡിക്കല്‍ അസെസ്‌മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് റേറ്റിങ് ബോര്‍ഡ്(എംഎആര്‍ബി)കോളജിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള അനുമതി പത്രം പിന്‍വലിച്ചത്. 2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അന്‍പത് സീറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് ഇതോടെ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്.

തീവ്ര മതചിന്തകള്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അടച്ച് പൂട്ടുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാ വൈഷ്‌ണോദേവി കോളജ് പോലുള്ളവ മത -സമുദായ-ജാതി ചിന്തകള്‍ക്ക് അതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. അവിടെ ഗുസ്‌തിക്കളമാക്കി മാറ്റരുത്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മിടുക്കരായ ഡോക്‌ടര്‍മാരും എന്‍ജിനീയര്‍മാരുമാണ് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഗുസ്‌തിക്കാരെയല്ല ഇവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരസ്യമായി ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഗുസ്‌തിക്കാരെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ എന്ത് പറയാനാണ്? ഇത് രാജ്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.

ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അടച്ച് പൂട്ടുന്നത് ജമ്മു കശ്‌മീരിന് തിരിച്ചടിയാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവും ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ പിര്‍പാഞ്ചല്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ഗിരിവര്‍ഗ നേതാവും കൂടിയായ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു മുസ്ലീം സാംസ്‌കാരിക ഐക്യത്തെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ വ്യാപക അസംതൃപ്‌തിയുണ്ട്. ഇത് ചില സംഘടനകളില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ്. ഇവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയം പള്ളിയും ക്ഷേത്രവും, ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും ചില പ്രാദേശികതയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇവര്‍ മുമ്പ് വര്‍ഗീയ വിഭജനുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അവര്‍ വിജയിക്കുന്നു. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തെ ഇരട്ട അധികാര സംവിധാനത്തിന്‍റെ നേട്ടം ഇവര്‍ മുതലാക്കുന്നു.

കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാകും മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം. ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണം. ക്രമസമാധാന നിലയും സംസ്ഥാന പദവയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ തിരിച്ച് നല്‍കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകറെ ഐക്യത്തിനും പരമാധികാരത്തിനും വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചില ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ജമ്മുവിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി എന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ജമ്മുകശ്‌മീരിനെ വെട്ടിമുറിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് സൃഷടിക്കുന്നത്.

ജമ്മുവിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി എന്ന ആവശ്യം തികച്ചും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവും സങ്കടകരവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണാണ് ആവശ്യം. നമുക്ക് പൂര്‍ണ സംസ്ഥാനമാണ് വേണ്ടത്. ജമ്മുവും കശ്‌മീരും രണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലഡാക്ക് പ്രത്യേക കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായി. ഇനിയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ജമ്മുവിനെ വിഭജിക്കണം. നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത്തരം ഒരാവശ്യം ഒരിക്കലും ഉയര്‍ന്ന് കൂടാ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രത്യേക പദവി എന്ന ആവശ്യത്തെ പിര്‍പാഞ്ചാല്‍, ചിനാബ് മേഖലയിലുള്ളവര്‍ ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം. അധികാരികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ ഗോഡി മീഡിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ജമ്മുവിനെയും കശ്‌മീരിനെയും രണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങള്‍ ആലോചിക്കണം.

ജമ്മുകശ്‌മീരിന്‍റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ്. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിന് കിട്ടിയ ജനപിന്തുണയെ മാനിക്കാന്‍ അവര്‍ തയാറാകണം.

സംവരണ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാവരെയും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഫയല്‍ ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണറുടെ മുമ്പാകെയാണ്. ഉടന്‍ തന്നെ ഇതിലൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വനാവകാശ നിയമങ്ങള്‍ക്കായി നോഡല്‍ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചതായും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വനാവകാശ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ബ്ലോക്ക്-ജില്ലാ തലങ്ങില്‍ സെല്ലുകള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വനാവകാശ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പട്ടികവര്‍ഗ കാര്യവകുപ്പിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്‌ദുള് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

