ETV Bharat / bharat

ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാരമേഘങ്ങള്‍, ഗള്‍ഫ് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

എത്യോപ്യയിലെ ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപർവ്വതം ഏകദേശം 12,000 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള നിരവധി വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

DGCA FLIGHTS CANCELLATION VOLCANIC ASH HAYLI GUBBI ERUPTION VOLCANIC ASH GULF COUNTRIES
an eruption of the long-dormant Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia's Afar region (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ എത്യോപ്യയില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപര്‍വ്വതം 12000 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അഗ്നിപര്‍വ്വതത്തില്‍ നിന്നുള്ള പുകയും ചാരമേഘങ്ങളും ഇന്ത്യ, യെമന്‍, ഒമാന്‍, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ നിരവധി വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി. സ്‌ഫോടനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ സര്‍വീസുകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) നിർദേശം നൽകി.

എയര്‍ ഇന്ത്യ, ആകാശ എയര്‍, ഇൻഡിഗോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികളെ ഇത് ബാധിക്കും. നിരവധി സര്‍വീസുകള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്യോപ്യയിലെ ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപർവ്വതം ഏകദേശം 12,000 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് വൻതോതിൽ ചാരം വമിക്കുകയും അന്താരാഷ്‌ട്ര വ്യോമയാന ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എത്യോപ്യയിലെ അഫാർ മേഖലയിലെ എർട്ട അലെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഹെയ്ലി ഗുബ്ബി. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായുണ്ടായ പുകപടലങ്ങൾ 10-15 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ എത്തി, ചെങ്കടലിന് കുറുകെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള നിരവധി വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യോമയാന ഗതാഗതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നും അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആകാശ എയറിൻ്റെ അറിയിപ്പ്

" വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ചാരനിറം പടർന്നതിനെയും തുടർന്ന്, 2025 നവംബർ 24, 25 തീയതികളിൽ ജിദ്ദ, കുവൈറ്റ്, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി," അകാശ എയർ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന നിര്‍ദേശങ്ങളും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ടീമുകൾ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് തുടരുമെന്നും ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.

ഇൻഡിഗോ അറിയിപ്പ്

"അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, പശ്ചിമ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചാരമേഘങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വാർത്തകൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയായി തുടരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര വ്യോമയാന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളുമായും ഞങ്ങൾ പൂർണമായും തയ്യാറാണ്," ഇൻഡിഗോ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്രൂവുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നുമില്ല. തങ്ങളുടെ യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും, അത് തങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണനയായി തുടരുന്നുവെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി എയര്‍ ഇന്ത്യ

ഹെയ്‌ലി ഗുബ്ബി അഗ്നിപർവ്വത സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ പശ്ചാതലത്തില്‍ മുൻകരുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ടീമുകൾ യാത്രക്കാരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹോട്ടൽ താമസം ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തര സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബദൽ യാത്ര എത്രയും വേഗം ക്രമീകരിക്കും. ഈ അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യം കാരണം യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തിൽ തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ കുറിച്ചു. എയര്‍ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍...

24 നവംബർ

  1. AI 106 - നെവാർക്ക്-ഡൽഹി
  2. AI 102 - ന്യൂയോർക്ക് (JFK) - ഡൽഹി
  3. AI 2204 - ദുബായ്-ഹൈദരാബാദ്
  4. AI 2290 - ദോഹ-മുംബൈ
  5. AI 2212 - ദുബായ്-ചെന്നൈ
  6. AI 2250 - ദമാം-മുംബൈ
  7. AI 2284 - ദോഹ-ഡൽഹി

25 നവംബർ

  1. AI 2822 - ചെന്നൈ-മുംബൈ
  2. AI 2466 - ഹൈദരാബാദ്-ഡൽഹി
  3. AI 2444 / 2445 - മുംബൈ-ഹൈദരാബാദ്-മുംബൈ
  4. AI 2471 / 2472 - മുംബൈ-കൊൽക്കത്ത-മുംബൈ

ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പുക നീങ്ങുന്നു

ചാര നിറത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചതായി ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ചാരനിറത്തിലുള്ള മേഘം ഗുജറാത്തിൽ (പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത്) പ്രവേശിച്ച് രാജസ്ഥാൻ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി, പിന്നീട് അത് ഹിമാലയത്തിലേക്കും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങും," ഇന്ത്യമെറ്റ്‌സ്‌കൈ വെതറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

Also Read: അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന് വീഡിയോ ചിത്രീകരണം; ചൈനീസ് പൗരനെ കൈയ്യോടെ പൊക്കി എസ്‌എസ്‌ബി

TAGGED:

DGCA
FLIGHTS CANCELLATION VOLCANIC ASH
HAYLI GUBBI ERUPTION
VOLCANIC ASH GULF COUNTRIES
ETHIOPIAN VOLCANIC ASH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.