പെട്രോളില് എഥനോള് 31.2% വരെ; പരിധി ലംഘിച്ചെന്ന് കർണാടക; കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി
സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോൾ സാമ്പിളുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി
Published : November 6, 2026 at 6:27 PM IST
ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്ത് പെട്രോളില് എഥനോള് മിശ്രണം പരമാവധി 20 ശതമാനമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ, കര്ണാടകയില് വില്ക്കുന്ന പെട്രോളില് എഥനോളിന്റെ അളവ് 31.2 ശതമാനം വരെ ഉയര്ന്നതായി പരിശോധനാ റിപ്പോര്ട്ട്. അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാള് കൂടുതലായി എഥനോള് കലര്ത്തിയ പെട്രോള് വില്ക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് കര്ണാടക ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ, ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ലീഗല് മെട്രോളജി മന്ത്രി റിസ്വാന് അര്ഷാദ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടല് തേടി.
സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളില്നിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോള് സാമ്പിളുകളില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. ബെംഗളൂരു, കോലാര്, ചിക്കബല്ലാപുര, ബെംഗളൂരു റൂറല്, രാമനഗര, മംഗളൂരു, തുമകൂരു എന്നീ ജില്ലകളില് നിന്നാണ് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീറാം റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് സാമ്പിളുകള് പരിശോധിച്ചത്. NABL അംഗീകാരവും ഐഎസ്ഒ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുമുള്ള ലബോറട്ടറിയിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്.
ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് (IOCL), ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം (HPCL), ഭാരത് പെട്രോളിയം (BPCL), നയാര എനര്ജി, ഷെല് എന്നീ കമ്പനികളുടെ പെട്രോള് പമ്പുകളില്നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് അനുവദനീയമായ അളവില് കൂടുതല് എഥനോള് കണ്ടെത്തിയത്. പെട്രോളില് എഥനോളിന്റെ അളവ് 20 ശതമാനത്തില് കൂടാന് പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന നിലനില്ക്കെയാണ് ചില സാമ്പിളുകളില് 30 ശതമാനത്തിലധികം എഥനോള് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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പരിശോധനയില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന എഥനോള് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് IOCL പെട്രോള് സാമ്പിളിലാണ്. ഇതില് 31.2 ശതമാനം എഥനോളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. HPCL പവറില് 30.5 ശതമാനവും സാധാരണ HPCL പെട്രോളില് 27 ശതമാനവും എഥനോള് കണ്ടെത്തി. BPCL സ്പീഡ് പെട്രോളില് 26.5 ശതമാനവും നയാര എനര്ജിയുടെ സാമ്പിളില് 26.1 ശതമാനവും ഷെല് പെട്രോളില് 25.5 ശതമാനവും എഥനോള് രേഖപ്പെടുത്തി.
മറ്റ് സാമ്പിളുകളിലും ഉയര്ന്ന അളവിലുള്ള എഥനോള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. BPCL പെട്രോളിന്റെ രണ്ട് സാമ്പിളുകളില് 24.2 ശതമാനവും 22.6 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള് HPCL സാമ്പിളില് 22.4 ശതമാനമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. IOCL സാമ്പിളില് 20.8 ശതമാനവും നയാരയുടെ സാമ്പിളില് 20.6 ശതമാനവും എഥനോള് കണ്ടെത്തി.
അതേസമയം, മൂന്ന് സാമ്പിളുകളില് മാത്രമാണ് എഥനോളിന്റെ അളവ് 20 ശതമാനത്തില് താഴെയായിരുന്നത്. BPCL സാമ്പിളില് 19.9 ശതമാനവും MRPL സാമ്പിളില് 19.2 ശതമാനവും ഷെല് സാമ്പിളില് 13.5 ശതമാനവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ആദ്യഘട്ടത്തില് സാമ്പിളുകള് IOCL, BPCL കമ്പനികളുടെ സ്വന്തം ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കമ്പനികള് നല്കിയ പരിശോധനാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില് എഥനോളിന്റെ കൃത്യമായ ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരിശോധനയില് നിര്ബന്ധമായും ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകമായിട്ടും ഇതിന്റെ അളവ് വ്യക്തമാക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ലബോറട്ടറിയില് പരിശോധന നടത്താന് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.
പെട്രോളില് അനുവദനീയമായ അളവില് കൂടുതല് എഥനോള് കലര്ത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ വാഹന ഉടമകള്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിലയിരുത്തല്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യന് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 1.01 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ഭാരം ഉണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ വാര്ഷിക പെട്രോള് ഉപഭോഗം ഏകദേശം 6,200 കോടി ലിറ്ററാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എഥനോള് മിശ്രണം മൂലമുള്ള ഇന്ധനക്ഷമതയിലെ 10 ശതമാനം കുറവ് മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഏകദേശം 62,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകാമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ കണക്ക്. വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങള് നേരത്തേ കേടാകുന്നതുമൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി 39,000 കോടി രൂപ കൂടി ചെലവാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിലെ 35 കോടി വാഹനങ്ങളില് ഏകദേശം 99 ശതമാനവും E20-ല് കൂടുതലുള്ള എഥനോള് മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തവയല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2023 ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിര്മിച്ച വാഹനങ്ങള് പോലും പരമാവധി 20 ശതമാനം എഥനോള് മിശ്രിതത്തിനാണ് സര്ട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം പെട്രോള് വിതരണ സംവിധാനങ്ങള്ക്കും സാങ്കേതികമായി 15 ശതമാനം വരെ എഥനോള് മിശ്രിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കേഷനാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തില് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത-ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഇടപെടലാണ് കര്ണാടക ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോളില് യഥാര്ഥത്തില് എത്ര ശതമാനം എഥനോള് കലര്ത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മാനദണ്ഡങ്ങള് ലംഘിക്കുന്ന എണ്ണക്കമ്പനികള്ക്കെതിരെ കര്ശന പിഴ ചുമത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'മിഷന് നിഖാര്'യുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്ധന ഗുണനിലവാര പരിശോധന തുടരുമെന്നും മന്ത്രി റിസ്വാന് അര്ഷാദ് അറിയിച്ചു.
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