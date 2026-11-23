തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം; ഇഎസ്ഐസി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇനി അപേക്ഷ വേണ്ട, പണം നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ
ഇഎസ്ഐസി പുതിയ നിയമങ്ങൾ, അസുഖം, പ്രസവം എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക ക്ലെയിം വേണ്ട, തുക നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ
Published : November 23, 2026 at 4:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (ഇഎസ്ഐസി) പരിധിയിൽ വരുന്ന രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനി പ്രത്യേക ക്ലെയിമുകൾ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇഎസ്ഐസി അറിയിച്ചു. പകരം ആനുകൂല്യത്തുക നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
1950-ലെ പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നാല് കോടിയോളം വരുന്ന ഇഎസ്ഐ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആശ്വാസമാകുന്നത്. 'ഇഎസ്ഐ ജനറൽ റെഗുലേഷൻസ് 2026'പ്രകാരമാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം. മുമ്പ് ജീവനക്കാർ ഇതിനായി പ്രത്യേക ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലിടത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിം നടപടിക്രമങ്ങളും ലളിതമാക്കിയതായി ഇൻഷുറൻസ് ബോഡി വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹിക സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ മാറ്റം ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് ഇഎസ്ഐസി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി പണം നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ 'ഡീംഡ് ക്ലെയിം' ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഓൺലൈൻ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഎസ്ഐസിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (ഇഎസ്ഐസി ഡിസ്പെൻസറി/ആശുപത്രി വഴി) മുഖേന ഓൺലൈനായി ജനറേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം
തൊഴിലുടമയുടെ റിട്ടേൺ: സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയോ തൊഴിലുടമയോ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഇഎസ്ഐ വിഹിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചിത പ്രതിമാസ റിട്ടേൺ (ഫോ 8ബി) ഇഎസ്ഐസി പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.
ആധാർ ലിങ്കിങ്: ജീവനക്കാരൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഒപ്പം ഇഎസ്ഐ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പറും (ഐപി നമ്പര് ) ആധാറുമായി നിർബന്ധമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിക്കുകൾക്കുള്ള ക്ലെയിമുകൾ
ജോലിസ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ക്ലെയിമുകൾ ആവശ്യമില്ല. തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക/സ്ഥിര വൈകല്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആശ്രിതർക്കുള്ള പെൻഷനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കും.
മെഡിക്കൽ ബോർഡ്, മെഡിക്കൽ അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കോടതി എന്നിവയുടെ വിലയിരുത്തലിലൂടെ, വരുമാന ശേഷിയിലുണ്ടായ നഷ്ടം 'സ്ഥിര വൈകല്യം' ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ആ തീയതി മുതൽ സ്ഥിര വൈകല്യ ആനുകൂല്യം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൈമാറ്റം വഴി നൽകും. ആശ്രിതർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം , അത് നൽകേണ്ട തീയതി മുതൽ ആശ്രിതർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൈമാറ്റം വഴി നൽകും.
മുമ്പ് താൽക്കാലിക വൈകല്യമുണ്ടായാൽ ജീവനക്കാർ പ്രത്യേകം ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിര വൈകല്യമോ അപകടമരണമോ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
ഇഎസ്ഐസി പ്രസവാനുകൂല്യങ്ങൾ
പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രസവ തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷാ സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രസവ തീയതിക്ക് 50 ദിവസം മുമ്പ് വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 56 ദിവസമായി വർധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ ഇതിനകം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്, ഈ സമയപരിധി 42 ദിവസമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൊഴിലുടമകൾ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയാലും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെക്കില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇഎസ്ഐസി അധികൃതർ തൊഴിലുടമയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. രേഖകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ അസുഖ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകവും, പ്രസവാനുകൂല്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗഡു 14 ദിവസത്തിനകവും ഇഎസ്ഐസി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിന് പുറമെ, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വരാൻ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പഴയതുപോലെ ഓൺലൈനായോ നേരിട്ടോ ക്ലെയിമുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:ഉറ്റുനോക്കി ലോകം: ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ പുതുയുഗപ്പിറവി