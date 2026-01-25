ETV Bharat / bharat

കൊച്ചിയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് 118 മണിക്കൂര്‍; ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ വലഞ്ഞ് എറണാകുളം

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് നഗരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ എറണാകുളവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പ്രതിവര്‍ഷം ഒരാള്‍ക്ക് 4 ദിവസവും 22 മണിക്കൂറും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. ടോടോം ട്രാഫിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്..

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കൊച്ചിയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് 118 മണിക്കൂര്‍. അതായത് കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ഒരാള്‍ക്ക് 4 ദിവസവും 22 മണിക്കൂറും നഷ്‌ടപ്പെടും. കൊച്ചിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ പെട്ട് ശരാശരി ഒരാള്‍ക്ക് നഷ്‌ടമാവുന്ന സമയമാണിത്. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം 28 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അതിശയിക്കണ്ട! ബെംഗളൂരുവിലും ഡല്‍ഹിയിലും മാത്രമല്ല എറണാകുളത്തും വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭപ്പെടുന്നത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് നഗരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ എറണാകുളവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ടോംടോം ട്രാഫിക് ഇൻഡക്‌സ് 2025 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ എറണാകുളം 9-ാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാല്‍ തിരക്കേറിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ എറണാകുളം 52 ാം സ്ഥനത്താണ്. സൂചിക പ്രകാരം എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 54.5% ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതല്ലേ. 2024 മുതൽ 0.5 ശതമാനം പോയിൻ്റുകളുടെ വർധനവാണ് ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വന്‍ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ സ്‌പീഡിന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ലെന്നാണ് സൂചികയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതായത് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 4.0 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് എറണാകുളം നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളുവെന്ന് ടോംടോം റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നഗരത്തിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗര ജനസംഖ്യ, ടൂറിസം, ഇടുങ്ങിയ റോഡുകൾ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പരിമിതികൾ എന്നിവയാണ് നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണം. ബെംഗളൂരു, പൂനെ, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ജയ്‌പൂര്‍, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ എറണാകുളത്തും വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടെന്ന ട്രാഫിക് സൂചിക സർവേ പുറത്ത് വന്നു. ഇതോടെ ട്രാഫിക്ക് കുരുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ബെംഗൂളുരുവിനോടും ഡല്‍ഹിയുടെയും കിടപിടിക്കാന്‍ എറണാകുളവും റെഡിയായി.

മലയാളികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നില്‍ക്കുന്ന പല നഗരങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ. ബെംഗളൂരു, ഡല്‍ഹി, ഹൈദരാബാദ്,ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മലയാളികള്‍ കൂടുതലും നില്‍ക്കുന്നത്. ടോംടോം ട്രാഫിക് ഇൻഡക്‌സ് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ബെംഗളൂരു രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പൂനെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നഗരവികസനവും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ നഗരം ബെംഗളൂരു: ട്രാഫിക് സൂചിക പ്രകാരം ബെംഗളൂരു വീണ്ടും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ നഗരമായി മാറി. ഇവിടെ ശരാശരി യാത്രാ സമയം കിലോമീറ്ററിന് 3 മിനിറ്റ് 37 സെക്കൻഡ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ ഗതാഗത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രാ സമയം 2 മിനിറ്റ് 4 സെക്കൻഡ് ആയി കുറയുന്നു. തിരക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണ് ബെംഗളൂരു, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 72.7 ആയിരുന്നു, 74.4 എന്ന സ്കോറോടെ. അയർലണ്ടിലെ ചരിത്ര നഗരമായ ഡബ്ലിൻ 72.9 സ്കോറുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ആറാമത്തെ നഗരം കൂടിയാണിത്, കിലോമീറ്ററിന് 3.27 മിനിറ്റ് യാത്രാ സമയം.

Also Read: കേരളം മാറുകയാണ്, മുന്നേറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വിഴിഞ്ഞം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം

TAGGED:

BENGALURU
INDIAN CITY WITH MOST TRAFFIC
ERNAKULAM TRAFFIC JAM
MOST TRAFFIC JAM CITIES
ERNAKULAM INCLUDE TRAFFIC JAM LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.