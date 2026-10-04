സ്ത്രീ സമത്വം; ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനും നേപ്പാളിനും ഏറെ പിന്നില്, യുഎഇ പാര്ലമെന്റില് നൂറ് ശതമാനം സമത്വം, ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റിലെ കണക്കറിയാം
അടുത്തിടെ ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം പുറത്ത് വിട്ട പട്ടികയില് 145 രാജ്യങ്ങളില് സ്ത്രീ സമത്വത്തില് ഇന്ത്യ 131മതാണ്. ചൈനയാകട്ടെ ആദ്യ നൂറില് ഇല്ല.
Published : October 4, 2026 at 5:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലിംഗ സമത്വം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തില് നിര്ണായക പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകട്ടെ ലിംഗസമത്വത്തില് ആശാവഹമായ യാതൊരു പുരോഗതിയും കാണാനില്ല. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ആഗോള ലിംഗ വ്യത്യാസ റിപ്പോര്ട്ടില് 145 രാജ്യങ്ങില് 131മതായാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
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അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകള്ക്കും പെണ്കുട്ടികള്ക്കും തുല്യ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്, ആരോഗ്യം, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം, സാമ്പത്തിക അവസരം തുടങ്ങി ഏത് മേഖലകളിലും പുരുഷന് സമാനമായ അവസരങ്ങള് കിട്ടുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കാള് ഏറെ മികച്ചതാണ് അയല് രാജ്യങ്ങളായ ബംഗ്ലാദേശിലും നേപ്പാളിലും ലിംഗസമത്വം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്, ആരോഗ്യം, രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളില് പുരുഷന്മാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.
ലോകത്തെ ലിംഗവ്യത്യാസം 69.2ശതമാനം
ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം അടുത്തിടെ പുറത്ത് വിട്ട ആഗോള ലിംഗ വ്യതിയാന റിപ്പോര്ട്ട് 2026 പ്രകാരം ലോകത്തെ ലിംഗ വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ 68.8ശതമാനം ആയിരുന്നത് ഇക്കുറി 69.2ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു.
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അതായത് 0.4ശതമാനത്തിന്റെ വര്ദ്ധന.പൂര്ണതോതില് സമത്വം സാധ്യമാകണമെങ്കില് ഇനിയും 120 വര്ഷം കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇതിന് കേവലം 123 വര്ഷം എടുക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. അതായത് ഇക്കുറി നേരിയ തോതില് ഇത് മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നര്ത്ഥം.
ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്
ഇക്കുറി നമ്മുടെ മാര്ക്കില് നേരിയ വ്യത്യാസം മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ 64.1ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇക്കുറി 64.5ശതമാനമായാണ് ഇത് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇത് റാങ്കിങില് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയെക്കാള് വേഗത്തില് പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് നടപ്പില് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാകാമിത്. 2025ലും 2026ലും നമ്മുടെ സ്ഥാനം 131മതായി തുടരുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സാഹചര്യം മെച്ചം, രാഷ്ട്രീയം, തൊഴില് മേഖലകള് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്
നാല് മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരമാണ് ആഗോള ലിംഗ നീതി റിപ്പോര്ട്ട്2026 തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം, അവസരങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നിലനില്പ്പ്, രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലൂന്നിയാണ്.
ആരോഗ്യ, അതിജീവനത്തില് 95.6ശതമാനം സ്കോര്
ആരോഗ്യ അതിജീവന രംഗത്ത് നമുക്ക് മികച്ച സ്കോര് നേടാനായിട്ടുണ്ട്. 95.6ശതമാനമാണ് ഈ രംഗത്ത് നമ്മുടെ നേട്ടം. രാജ്യം പൂര്ണമായും ഈ രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമത പുലര്ത്തുന്നു എന്നാണ് ഈ സ്കോര് നല്കുന്ന സൂചന. ഇതൊരു ശുഭ സൂചനയാ്. വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടത്തില് നമുക്ക് 96.6ശതമാനം നേട്ടമുണ്ട്. ഇതും നല്ലപ്രകടനമാണ്. അതായത് സാക്ഷരതയുട കാര്യത്തില് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം നാമമാത്രമാണ് എന്നര്ത്ഥം.
രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണത്തില് 24.5ശതമാനം മാത്രം
അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണത്തില് കേവലം 24.5 ശതമാനം സ്കോര് മാത്രമേ നമുക്ക് നേടാനായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയില് സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോഴും തുച്ഛമാണെന്ന് സാരം. സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിലും അവസരങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിലയുള്ളത്. 41.2ശതമാനമാണ് ഈ രംഗത്തെ പങ്കാളിത്തം. തൊഴില് സേന, തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം, നേതൃത്വനിരയിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ പുരുഷന്മാരെക്കാള് വളരെ തുച്ഛമാണെന്നര്ത്ഥം.
ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാള്, മാലദ്വീപുകള് ഭൂട്ടാന് എന്നിവ ഇന്ത്യയെക്കാള് മുന്നില്, പാകിസ്ഥാന് ഏറെ പിന്നില്
അയല് രാജ്യങ്ങളുമായി പോലും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അത്ര ആശാവഹമല്ല. അയല് രാജ്യങ്ങളായ ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാള്, ശ്രീലങ്ക,എന്നിവ ഇന്ത്യയെക്കാള് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 71.2ശതമാനം സ്കോറുമായി ബംഗ്ലാദേശ് 79ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ചൈനയാകട്ടെ 68.3ശതമാനം സ്കോറുമായി 106മതാണ്. 66.9ശതമാനം സ്കോറുമായി മാലദ്വീപുകള് 119മതുണ്ട്. 66.9ശതമാനം സ്കോറുമായി നേപ്പാള് 120മതാണ്. 66.3ശതമാനം സ്കോറുമായി ഭൂട്ടാന് 121മതുണ്ട്. 64.6ശതമാനം സ്കോര് നേടിയ ശ്രീലങ്ക129മതാമതാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് പാകിസ്ഥാന് മാത്രമാണ്. 59.5 ശതമാനം സ്കോറുമായി 143മതാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം. അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 64.5ശതമാനം സ്കോറുമ്ട്. 131ാം സ്ഥാനവും.
റാങ്കിങില് എന്ത് കൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് 55 സ്ഥാനം പിന്നാക്കംപോയി?
ആഗോള ലിംഗ വ്യതിയാന റിപ്പോര്ട്ട് 2026ല് 55 സ്ഥാനം പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്, 2025ലെ റിപ്പോര്ട്ടില് ബംഗ്ലാദേശിന് 77.5ശതമാനം സ്കോറും 24ാം റാങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കുറി സ്കോര് 71.2ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. റാങ്ക് ആകട്ടെ 79ഉം ആയി. ആഗോളതലത്തില് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചതിനെക്കാളും വന് വീഴ്ചയാണ് ഇത്.
ഇത് രാഷ്ട്രീയശാക്തീകരണ സ്കോറിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത് 72.1ശതമാനത്തില് നിന്ന് 50.9ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. 2024ല് ബംഗ്ലാദേശ് പാര്ലമെന്റ് പിരിച്ച് വിടപ്പെട്ട ശേഷം പുതിയ പാര്ലമെന്റില് വനിത അംഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കേവലം 2.4ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യമാണിത്.
യുഎഇയില് പാര്ലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനം മാര്ക്ക്
യുഎഇയില് രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണ സ്കോര് 37.2ശതമാനമാണ്. ഈ മാര്ക്കോടെ യുഎഇ പട്ടികയില് 32 സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യ, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഏറ്റവും മുന്നില് യുഎഇ ആണ്. റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് യുഎഇ ഫെഡറല് നാഷണല് കൗണ്സില് എന്ന പാര്ലമെന്റിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തില് നൂറ് ശതമാനം സ്കോര് കരസ്ഥമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പാര്ലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തില് യുഎഇയ്ക്ക് മുഴുവന് സ്കോറും നേടാനായി. അതായത് പാര്ലമെന്റംഗത്വത്തില് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൃത്യമായി അന്പത് അന്പത് ശതമാനമാണ്. ഇവിടുത്തെ പാര്ലമെന്റില് ആകെ നാല്പ്പത് സീറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് ഇരുപതെണ്ണം സ്ത്രീകളും 20എണ്ണം പുരുഷന്മാരും കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. 2018ലാണ് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് പാര്ലമെന്റില് സ്ത്രീകള്ക്ക് അന്പത് ശതമാനം സീറ്റുകള് നിര്ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പാര്ലമെന്റില് സ്ത്രീ പുരഷാനുപാതം തുല്യമാണെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയില് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
എന്ത് കൊണ്ട് ഐസ്ലന്ഡ് ഒന്നാമതും ഫിന്ലന്ഡ് രണ്ടാമതുമെത്തി?
ആഗോള ലിംഗ വ്യതിയാന റിപ്പോര്ട്ട് 2026ല് ഐസലന്ഡാണ് ഒന്നാമത്. 93 ശതമാനം സ്കോറുമായാണ് ഇവര് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 8.2ശതമാനം സ്കോറുമായി ഫിന്ലന്ഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. യഥാര്ത്ഥത്തില് ഈ നോര്ഡിക് രാജ്യങ്ങള് വെറുതെയല്ല ഈ സമത്വം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ നിയമങ്ങളിലൂടെയം ബജറ്റിലൂടെയും സംസ്കാരത്തിലൂടെയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നിയമം മൂലം നിര്ബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഐസ്ലന്ഡ് ആണ്.
അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛനും ദീര്ഘകാല അവധി
ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛനുമുണ്ട് ദീര്ഘകാല പ്രസവാവധി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വനിതാ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാണ്. ഐസ്ലന്ഡ് പാര്ലമെന്റിലെ പകുതി അംഗങ്ങളും വനിതകളാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും ദീര്ഘകാലമായി വനിതകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി-പ്രസിഡന്റു പദങ്ങളില്. മാത്രമല്ല കോര്പ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്ത് നാല്പ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളുണ്ടാകണമെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിബന്ധനയുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നതപദവികളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വനിതകളുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ്.