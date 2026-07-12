പിഎഫ് ട്രസ്റ്റില് നിന്ന് ഇളവുകള്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഇപിഎഫ്ഒ, കുടിശികകള് ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കാം, ആറ് മാസം വരെ സമയം
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് തൊഴിലുടമകളും പൊതുജനങ്ങളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 1:21 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വിരമിക്കല് ധന സ്ഥാപനമായ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്ഗനൈസേഷന് ഇളവുകള്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫണ്ട് ട്രസറ്റുകള്ക്ക് അവരുടെ മുടക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ നല്കുന്നത്.
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പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് തൊഴിലുടമകളും പൊതുജനങ്ങളും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസം പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കാനാകും. കുടിശിക വരുത്തിയത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന് തൊഴിലുടമകള്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും തൊഴില് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
തൊഴില് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്ഗനൈസേഷന് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവ് പദ്ധതി 2026ലൂടെ കുടിശികകള് ഒറ്റത്തവണയായി അടച്ച് തീര്ക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സൗകര്യത്തെ 1961ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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അംഗീകൃത പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദായനികുതി ചട്ടക്കൂടിനെ, 1952-ലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് & മിസ്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ടിന്റെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ വ്യവസ്ഥകളുമായി 2026-ലെ ധനകാര്യ നിയമം യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
1952-ലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് & മിസ്ക് പ്രൊവിഷൻസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17 പ്രകാരം ഇളവ് നേടിയ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ 2025-ലെ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരമുള്ള അംഗീകാരം ലഭ്യമാകൂ.
നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17, 2020-ലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 143 എന്നിവ പ്രകാരം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പൊതുമാപ്പ് അനുവദിക്കും.
1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം അംഗീകൃതമായ ഒരു പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടും, എന്നാൽ ഉചിതമായ സർക്കാരിൽ നിന്ന് - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നോ - ഔപചാരിക ഇളവ് അറിയിപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി ബാധകമാണ്.
അറിയിപ്പ് തീയതി മുതൽ ആറ് (6) മാസത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതി സാധുവാണ്. 2026 ജൂൺ 29-ന് പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.
റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ട്രസ്റ്റ് റെഗുലറൈസേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനമായി ഇതിനകം തന്നെ അംഗീകരിച്ചവ, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനമായി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവ, തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന് അർഹതയുണ്ട്.
2020 ലെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കോഡ് പ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന, മുൻകാല ട്രസ്റ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതിക്ക് യോഗ്യത നേടും.
പദ്ധതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ആശ്വാസങ്ങളിലും ട്രസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിയുക്ത കട്ട്-ഓഫ് തീയതി വരെയുള്ള മുൻകാല ക്രമപ്പെടുത്തൽ, ഒഴിവാക്കൽ നില, ട്രസ്റ്റ് അംഗീകാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2020 ലെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം, കുറഞ്ഞ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം, ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പ നിയമങ്ങൾ പോലുള്ള ആവശ്യകതകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള നിയമം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
അംഗ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിയമപരമായ നിരക്കുകൾക്ക് തുല്യമായോ അതിലും മികച്ചതോ ആയ പലിശയും സംഭാവനകളും ലഭിച്ചാൽ, കുടിശ്ശിക, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പലിശ എന്നിവയ്ക്കുള്ള തീർപ്പാക്കാത്ത വിലയിരുത്തലുകൾ പിൻവലിക്കുകയും നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യും. മുമ്പ് അന്തിമമാക്കിയ ഓർഡറുകൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കും.
യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഔപചാരിക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിൽ വഴി സമർപ്പിക്കാം.
പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സന്നദ്ധത സൂചിപ്പിക്കുന്ന താൽപ്പര്യ പ്രകടനം rc.exemption@epfindia.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലും അയയ്ക്കാം.
ഇപിഎഫ്ഒയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള റീജിയണൽ ഓഫീസ് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും / നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.