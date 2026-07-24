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ഇപിഎഫ്‌ഒ അക്കൗണ്ടിലേയ്‌ക്ക് പലിശ എത്തി തുടങ്ങി; ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം പലിശ ക്രെഡിറ്റ്? പലിശ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതെങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 4:03 PM IST

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പിഎഫ്‌ഒ (എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനേസേഷൻ) വാർഷിക പലിശ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്‌ക്ക് പലിശ എത്തി തുടങ്ങി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള 8.25 ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസും ഈ വർഷവും അംഗീകരിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം ജൂലൈ 15 മുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാർഷിക പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്‌ത് തുടങ്ങി.

ഇപിഎഫ് പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയെക്കാൾ വൈകുന്നതിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാര്‍ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജൂലൈ മുതൽ വാർഷിക പലിശ ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം ആയി. ഇപിഎഫ്ഒ ഈ പലിശ ഓരോ മാസവും കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുക പ്രതിമാസം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കില്ല. മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഒറ്റ തവണയായാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിരക്ക് വാർഷികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും, അക്കൗണ്ടിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ മാസവും പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം പലിശ ക്രെഡിറ്റ്?

സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാകും ഇപിഎഫ് പലിശ പാസ്ബുക്കുകളിൽ എത്തിയിരുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒക്ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ നേരത്തെ അതായത് ജൂലൈ 15 മുതൽ അംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പലിശ എത്തി തുടങ്ങുമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ CITES 2.01 ആണ് ഈ പുരോഗതിക്ക് പ്രധാനമായും കാരണമായത്.

നിരവധി ബാക്ക്-എൻഡ് പ്രക്രിയകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സേവന വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇപിഎഫ്ഒയുടെ നവീകരിച്ച കേന്ദ്രീകൃത ഐടി സേവന (CITES 2.01) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണിത്. ഇത് അംഗങ്ങളുടെ രേഖകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ, അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്‌ഫറുകൾ, പലിശ പോസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രക്രിയകൾ ഇത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

പലിശ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയത് പരിശോധിക്കാം

നിരവധി ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

  • ഇപിഎഫ്ഒ പാസ്ബുക്ക്/പാസ്ബുക്ക് ലൈറ്റ് : നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാലൻസും പലിശ തുകയും എത്രയെന്നറിയുന്നതിനും ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്‌സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (UAN) ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • ഉമാങ് ആപ്പ്: മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യുഎൻ, ഒടിപി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇപിഎഫ് പാസ്‌ബുക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് ഉമാങ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  • എസ്എംഎസ് സേവനം: ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ട് ഇപിഎഫ്ഒയുടെ എസ്എംഎസ് സൗകര്യം വഴി അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയും. '7738299899' എന്ന നമ്പറിലേക്ക് EPFOHO (നിങ്ങളുടെ UAN) ENG (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷാ കോഡ്) എന്ന് SMS ചെയ്യുക.
  • മിസ്‌ഡ് കോൾ സൗകര്യം: ആധാർ, പാൻ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ യുഎഎനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വരിക്കാർക്ക് ഇപിഎഫ്ഒ മിസ്‌ഡ് കോൾ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ബാലൻസ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇപിഎഫ് ബാലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്, 9966044425 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്‌ഡ് കോൾ നൽകിയാൽ മതി.

ബാലൻസ് ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, എല്ലാ അംഗ അക്കൗണ്ടുകളിലും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ദൃശ്യമാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. വ്യത്യസ്‌ത തീയതികളിൽ വ്യത്യസ്‌ത റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിലായാണ് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്‌ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇപിഎഫ് ബാലൻസ് ഇതുവരെ വർധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉടനടി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെയോ അധികാരികളെയോ ബന്ധപ്പെടുക. പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യമായ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കും.

അല്‌പം വൈകിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോലും, യോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾക്ക് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ പലിശയും തുടർന്നും ലഭിക്കും. പുതുക്കിയ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വരിക്കാർ പാസ്ബുക്ക് പോർട്ടൽ, പാസ്ബുക്ക് ലൈറ്റ്, ഉമാങ് ആപ്പ്, എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഡ്കോൾ സേവനം പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഇപിഎഫ്ഒ ചാനലുകളെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവൂ.

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