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ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത; പിഎഫ് പലിശ ഈ മാസം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കും, 8.25% നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചു

പലിശ തുകയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഇപിഎഫ് പലിശ തുക അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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Representational image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 5:31 PM IST

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സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡൽഹി: ശമ്പളക്കാർക്ക് ശമ്പള വർധനയ്ക്കൊപ്പം ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ വാർഷിക പലിശ ക്രെഡിറ്റാണ്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഇ.പി.എഫ് പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയെക്കാൾ വൈകുന്നതോടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാര്‍ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പലിശ തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തും. പലിശ ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും പ്രക്രിയ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പലിശ ജൂൺ 30-ന് മുമ്പ് വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തുക നേരിട്ട് ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കും. വാർഷിക പലിശ പേയ്‌മെന്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളക്കാർക്ക് ഇത് ആശ്വാസമാകും.

8.25% പലിശ നിരക്ക് സിബിടി അംഗീകരിച്ചു

തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രി ഡോ. മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 2026 മാർച്ച് 2-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് (സി.ബി.ടി) യോഗത്തിലാണ് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് അംഗങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ് നിക്ഷേപത്തിന് 8.25 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. യോഗത്തിന് ശേഷം തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത് പ്രകാരം പലിശ നിരക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം ഇ.പി.എഫ്.ഒ വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.

ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ഇ.പി.എഫ്.ഒ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പലിശ അക്കൗണ്ടിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താതെ സ്ഥിരവും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് വിരമിക്കൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ തീരുമാനം, നിക്ഷേപങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മറ്റ് സമാന നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിവേകപൂർണവും സുസ്ഥിരവും ആകർഷകവുമായ വരുമാനം നൽകാനുമുള്ള ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ്.ഇ.ടി.എഫും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും മികച്ച വരുമാനം നൽകിയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഇ.പി.എഫ്.ഒ 8 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പലിശ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രക്രിയ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ശമ്പളക്കാർക്ക് ഇ.പി.എഫ് പലിശ വാർഷിക ക്രെഡിറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇ.പി.എഫ്.ഒ ഈ പലിശ ഓരോ മാസവും കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുക പ്രതിമാസം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കില്ല. മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഒരു തവണയായാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇ.ടി.വി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച മുൻ സി.ബി.ടി അംഗം വിർജേഷ് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം, പലപ്പോഴും പലിശ പാസ്ബുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കാലതാമസം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകൾ കണക്കാക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ ഭരണപരമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

ഓരോ വർഷവും സി.ബി.ടി ഇ.പി.എഫ് വരുമാനം അവലോകനം ചെയ്ത് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്ത നിരക്ക് ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഔപചാരിക അംഗീകാരവും വിജ്ഞാപനവും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇ.പി.എഫ്.ഒ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ധനമന്ത്രാലയത്തിന് നേരിട്ടുള്ള പങ്കില്ലെന്നും ഇത് ഭരണപരമായ നടപടി മാത്രമാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

നിരക്ക് വാർഷികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും, അക്കൗണ്ടിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ മാസവും പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്. പുതിയ സംഭാവനകൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ, ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കും. എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുമുള്ള പലിശ തുക ഒറ്റയടിക്ക് ഇ.പി.എഫ്.ഒ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പാസ്ബുക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.പ്രതിമാസ ബാലൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു മാസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് ആ മാസം മുതൽ തന്നെ പലിശ ലഭിക്കും.

പാസ്ബുക്കിൽ പലിശ എൻട്രി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നാലും വരിക്കാർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടമാകില്ല. മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പലിശ പൂർണമായും കണക്കാക്കി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.സംഭാവനകൾ നിർത്തിയാലും ഇ.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ പലിശ ലഭിക്കും. തുടർച്ചയായി 36 മാസം സംഭാവനകളില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി തരംതിരിക്കുമെന്നും ഉപാധ്യായ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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