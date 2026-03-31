ഇപിഎഫ് തുക പിന്വലിക്കല് ; നടപടിക്രമങ്ങള് കുരുക്കാകുന്നോ?, വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങള്ക്ക് സഹായത്തിന് ഇവരുണ്ട്
പണം പിന്വലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകള് തള്ളുകയോ കാലതാമസം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കില് മതിയായ കാരണങ്ങള് കാട്ടാതെ നടപടികള് എടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യും.
By PTI
Published : March 31, 2026 at 5:49 PM IST
നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നാം കരുതുന്നത്. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അത് പിന്വലിക്കാനെത്തുമ്പോഴാണ് പല നൂലാമാലകളില് നാം കുടുങ്ങുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ തൊഴിലിടങ്ങള് മാറുമ്പോഴും പശ്ചാത്തല നിര്ണയത്തിലുമെല്ലാം പല പ്രതിസന്ധികളാണ് ജീവനക്കാര് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
2024-25 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 6.2 കോടി ഇപിഎഫ് പിന്വലിക്കല്, മാറ്റം ചെയ്യല് തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകളാണ് ഇപിഎഫിന് കിട്ടിയത്. എന്നാല് ഇതില് 1.6 കോടി അപേക്ഷകള് നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അന്തിമ പിന്വലിക്കല് അപേക്ഷകളില് തള്ളപ്പെട്ട അപേക്ഷകളുടെ നിരക്ക് മുപ്പത് ശതമാനമായി. ഈ വിഷയം എത്രമാത്രം ഗൗരവതരമാണെന്നാണ് ഇത് കാട്ടുന്നത്.
ഇത്തരം വിഷയങ്ങള് പലപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി തള്ളാറുണ്ട്. എന്നാല് ഏറെ ഗൗരവമേറിയ സംഗതി തന്നെയാണിത്. വ്യക്തി വിവരങ്ങളിലെ അസ്വഭാവികത, തെറ്റായ യുഎഎന് ലിങ്കേജുകള്, മാറ്റങ്ങളില് തൊഴിലുടമകളുടെ അപൂര്ണമായ വിവരങ്ങള്, കെവൈസി റെക്കോര്ഡുകളിലെ അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അപേക്ഷകള് തള്ളാനുള്ള കാരണമാകുന്നത്. ഇത് ചെറു പിഴവുകളായി പലപ്പോഴും നാം പരിഗണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പണത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തില് പണം കിട്ടാതെ വരുവാന് ഇതിടയാക്കുന്നു. ഇപിഎഫ്ഓ നടപടികളില് വ്യാപകമായി അപ്ഗ്രേഡേഷനും ഡിജിറ്റൈസേഷനും വന്നതോടെയാണ് മുമ്പെത്തക്കാളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് കൂടുതലായത്. മുന്കാലങ്ങളില് അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോള് പണം പിന്വലിക്കുമ്പോള് വളരെ നിര്ണായകമാകുന്നു. എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആളുകള്ക്ക് പോലും യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല. പിഎഫ് പിന്വലിക്കല് പ്രശ്നങ്ങളില് ജീവനക്കാര് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവയാണ്.
പലര്ക്കും ഇത് ഏറെ സമയമെടുക്കുകയും അസ്വസ്ഥതകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ്. ഇപിഎഫ് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള് പലപ്പോഴും പല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും കടന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നു. പഴയ തൊഴില്ദാതാക്കളുമായുള്ള ഏകോപനം അടക്കം വേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാല് അവരില് നിന്ന് മികച്ച രീതിയിലോ വ്യക്തതയുള്ളതോ ആയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാതെയും വരുന്നു. ചില സംഭവങ്ങളില് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇപിഎഫ് ഓഫീസുകളിലും കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മുന് തൊഴിലുടമകളും അവിടുത്തെ എച്ച് ആര് വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ മിക്കപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഫലം കിട്ടാതെയും വരുന്നു.
മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും പണം പിന്വലിക്കുന്നതില് പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. കാലതാമസം ഉണ്ടാകും തോറും കാര്യങ്ങള് വളരെ സങ്കീര്ണമാകുന്നുവെന്നും കുസ്റ്റോഡിയന് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ കുനാല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പിഎഫ് വിഷയങ്ങളില് ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കാനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് കുസ്റ്റോഡിയന്ഡോട്ട് ലൈഫ്(Kustodian.life). ആളുകള്ക്ക് അവരുടെ പിഎഫും ഇപിഎഫ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിശോധിക്കാന് ഇവര് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഒപ്പം പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്താനും പണം പിന്വലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള നടപടികളാണ് ഇവരുടെ സമീപനം. പരിശോധന, മനസിലാക്കാല്, വീണ്ടെടുപ്പ്, ജീവനക്കാര്ക്ക് അവരുടെ ഇപിഎഫ് പ്രശ്നങ്ങള് തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കല്. ഇതിന്റെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്തല്, ഇവര്ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് നല്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും വരെ ഒപ്പം നില്ക്കല് എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രവര്ത്തന രീതി. ഇവര് തൊഴിലുടമ, ഇപിഎഫ് ഓ സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുമായി ചേര്ന്നാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഇവര് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
മിക്കവയിലും തുക ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. കുടുംബത്തിന് മുന്കാലങ്ങളില് അറിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാല് അത് കേവലം സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം മാത്രമല്ല നല്കുന്നത് മറിച്ച് മാസങ്ങളും ചിലപ്പോള് വര്ഷങ്ങളും നീളുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കൂടി അറുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. മിക്ക കുടുംബങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഈ പണം കേവലം ചില അക്കങ്ങളല്ല മറിച്ച് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനമോ ദീര്ഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കലോ വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമോ ഒക്കെയാകാം.
ഇത്തരത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 150 കോടിയോളം വരുന്ന തുക വീണ്ടെുത്ത് 8,300 ഓളം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഇതുവരെ കുസ്റ്റോഡിയന് താങ്ങായി. അതായത് ഇവര് ഇടപെട്ട 97ശതമാനം കേസുകളും വിജയിക്കാനായി. ഇവര്ക്ക് 130 പഞ്ചനക്ഷത്ര ഗൂഗിള് റിവ്യൂസും എഴുപതിലേറെ ലിങ്ക്ഡിന് ടെസ്റ്റിമോണിയല്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയാകട്ടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോണ്, ഗൂഗിള്, ടിസിഎസ്, ഇന്ഫോസിസ്, മൊബിക്വിക്ക് എന്നിവയില് നിന്നുമാണ്.
പിഎഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് പല സങ്കീര്ണതകളുമുണ്ടാകുകയും തുക പിന്വലിക്കാനാകാതെ ദീര്ഘകാലം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്തപ്പോള് തനിക്ക് സഹായത്തിനെത്തിയത് കുസ്റ്റോഡിയന് ഡോട്ട് ലൈഫ് ആണെന്ന് മുകുന്ദ് എന്നയാള് പറയുന്നു. ഇവര് പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുകയും നടപടികളെല്ലാം കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തന്റെ രേഖകളില് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യം തനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ലെന്ന് മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവായ രാം അയ്യര് പറയുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഇത് പരിഹരിക്കാന് നോക്കി താന് പരാജയപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാല് കുസ്റ്റോഡിയന്റെ സഹായത്തോടെ ക്രമേണ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനായി. ഇന്ത്യന് സ്കൂള് ഓഫ് ബിസിനസിലെ പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ഹര്ഷും ഇതിന്റെ സ്ഥാപകരില് ഒരാളാണ്. സാംസങ്, യുവര് സ്റ്റോറി, അര്ബന് പൈപ്പര് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഇദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലുമാണ് വിദഗ്ദ്ധന്.
കൂടുതല് ജീവനക്കാര്ക്ക്ഇകത തൊഴില് മാറുകയും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്തുകയും ജീവിതത്തില് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോള് ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാനാകണം.