ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യ; വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവ - ഇപിഐ റിപ്പോർട്ട്
വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ എസ്റ്റോണിയ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള രാജ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 2026-ലെ പരിസ്ഥിതി പ്രകടന സൂചിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ 176-ാം സ്ഥാനത്ത്.
Published : August 9, 2026 at 10:57 AM IST
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയും ഏറ്റവും മലിനമായ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളും. 2026-ലെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സ് (EPI) റിപ്പോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 47 പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 177 രാജ്യങ്ങളെ ഇപിഐ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നിയത്.
ഇന്ത്യ 176-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി. സൂചിക അനുസരിച്ച്, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി ഇത്ര മോശമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
വായു മലിനീകരണം
ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം മോശം പാരിസ്ഥിതിക പ്രകടനമാണ്. 15.13 സ്കോറുമായി 174ാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. വായു മലിനീകരണം ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 175-ാം സ്ഥാനത്താണ്. വാഹനങ്ങളുടെ പുക, കൽക്കരി കത്തിക്കൽ, ബയോമാസ് എന്നിവ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോത് വർധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നഗരങ്ങളുടെ വായുഗുണനിലവാര റാങ്കിംഗ് മോശമാക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കുടിവെള്ളവുമാണ് റാങ്കിംഗിനെ ബാധിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം. ശുചിത്വത്തിലും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയിലും ഇന്ത്യ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പത്ത് വർഷത്തിനിടെ അതിൻ്റെ സ്കോർ 8.33 പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് 26.35 ആയി, എന്നാൽ ആഗോളതലത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാണ്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശുചിത്വം, മലിനമായ കുടിവെള്ളം എന്നിവ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മോശം മാലിന്യ സംസ്കരണം മറ്റൊരു ആശങ്കയാണ്.
ആവാസവ്യവസ്ഥ, കീടനാശിനി ഉപയോഗം
ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റം സ്കോറും വളരെ കുറവാണ്. 22.82 സ്കോറോടെ 171-ാം സ്ഥാനത്താണ് രാജ്യം. ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വനസംരക്ഷണം. ഇന്ത്യയുടെ വന സംരക്ഷണ സ്കോർ 17.97 ആണ്. പത്ത് വർഷത്തിനിടെ 3.96 പോയിൻ്റിൻ്റെ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭൂവിനിയോഗ മാറ്റം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, എന്നിവ കാരണം വനാവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയെ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൃഷിയിൽ മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിലും കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം അപകീർത്തി വരുത്തിവച്ചു.
ഉയർന്ന കാർഷിക ഉൽപാദനക്ഷമതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 100 സ്കോറുമായി ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തുടരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കീടനാശിനി മലിനീകരണ സാധ്യത (45.75, -17.16), ഫോസ്ഫറസ് മിച്ചം (38.89, -0.28) എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയായി തുടരുന്നു. രാസ ഉപയോഗത്തെയും പോഷക മലിനീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഇവ ഉയർത്തുന്നു. വിറകും ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളും കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മധൂളികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വഷളാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ്.
74.79 സ്കോറുമായി എസ്റ്റോണിയ
വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ബാൾട്ടിക് മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റോണിയ, ഏകദേശം 1.4 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ്. 74.79 സ്കോറുമായി ഇപിഐ 2026 റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ചു. എസ്റ്റോണിയയുടെ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ് പരിസ്ഥിതി, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഫലപ്രദമായ മാലിന്യ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ശുചിത്വം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമല്ല.
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സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷണത്തിൽ എസ്റ്റോണിയ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷണത്തിൽ 82.49 പോയിൻ്റുകൾ നേടി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര പ്രകടനം ദുർബലമാണ്. മത്സ്യബന്ധന സ്കോർ 32.69 ആണ്. ഫലപ്രദമായ മാലിന്യ ശേഖരണം, പുനരുപയോഗം, സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സുസ്ഥിര ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ 100 സ്കോറുമായി എസ്റ്റോണിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 18.40 സ്കോറുമായി 141 സ്ഥാനത്താണ്. അതുപോലെ, മലിനജല സംസ്കരണത്തിൽ എസ്റ്റോണിയ 91.69 സ്കോർ നേടിയപ്പോൾ, മലിനജല സംസ്കരണത്തിലും ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് 28.83 സ്കോർ ആണുള്ളത്.
ശുദ്ധ വായു ഗോവയിൽ, ഏറ്റവും മലിനമായ അന്തരീക്ഷം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ
സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് (സിഎസ്ഇ) ജൂൺ 4 ന് പുറത്തിറക്കിയ 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് 2026' റിപ്പോർട്ടിൽ പരിസ്ഥിതി, ശുദ്ധ വായു വിഭാഗത്തിൽ ഗോവ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. അതായത് ഗോവയുടെ പരിസ്ഥിതി രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മികച്ചതാണ്. ഗോവ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും അസം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ത്രിപുര, ഒഡീഷ എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഏറ്റവും താഴെ. ഇതിനുപുറമെ, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ബീഹാർ, പഞ്ചാബ് എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ചണ്ഡീഗഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും പുതുച്ചേരി ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലുമാണ്.
പരിസ്ഥിതി , കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നീ മൂന്ന് നയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ 12 വിഭാഗങ്ങളായി (കാലാവസ്ഥാ, വായു ഗുണനിലവാരം, വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, മത്സ്യബന്ധനം, വായു മലിനീകരണം, കൃഷി, ജലസ്രോതസുകൾ, ശുചിത്വവും കുടിവെള്ളവും, ഘനലോഹങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ജൈവവൈവിധ്യം, ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ) തരംതിരിച്ച 47 സൂചകങ്ങൾ 2026 ലെ ഇപിഐയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സൂചകങ്ങളുടെ ശരാശരി കണക്കിലെടുത്താണ് അന്തിമ ഇപിഐ സ്കോർ കണക്കാക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യത്തിന് 25%, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് 30%, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് 45% എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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