ETV Bharat / bharat

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം രാജിവച്ചു; പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ

വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തില്‍ ഏകദേശം 10 പുതിയ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

GUJARAT CABINET GUJARAT BJP BHUPENDRA PATEL
Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ ഒഴികെയുള്ള 16 മന്ത്രിമാരും രാജി സമര്‍പ്പിച്ചു. മന്ത്രിസഭ വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് രാജി. പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് 12:39-ന് നടക്കും. ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന്റെ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാദേശിക-ജാതി സമവാക്യങ്ങള്‍, വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍, ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ (എഎപി) വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് മന്ത്രിസഭയുടെ വികസനമെന്നാണ് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തില്‍ ഏകദേശം 10 പുതിയ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ മന്ത്രിമാരില്‍ പകുതിയോളം പേരെ മാറ്റാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ധര്‍മേന്ദ്രസിങ്, ഋഷികേശ് പട്ടേല്‍, മുകേഷ് പട്ടേല്‍, ഭൂപേന്ദ്രസിങ് ചുഡാസമ തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കനുഭായി ദേശായി (ധനകാര്യം), രാഘവ്ജി പട്ടേല്‍ (കൃഷി), കുന്‍വര്‍ജി ബാവലിയ (ജലവിതരണം), മുരുഭായി ബേര (ടൂറിസം) എന്നിവര്‍ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം.

മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടേല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 17 മന്ത്രിമാരാണ് നിലവില്‍ ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ എട്ട് പേര്‍ കാബിനറ്റ് പദവിയുള്ളവരും അത്രയും പേര്‍ തന്നെ സഹമന്ത്രിമാരുമാണ്. 182 അംഗ നിയമസഭയുള്ള ഗുജറാത്തില്‍, സഭയുടെ ആകെ അംഗബലത്തിന്റെ 15 ശതമാനം വരെ, അതായത് പരമാവധി 27 മന്ത്രിമാര്‍ വരെയാകാം.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നദ്ദ എന്നിവര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബിജെപി എം.എല്‍.എമാരോടും വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ഗാന്ധിനഗറില്‍ എത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ഈ മാസം ആദ്യം, ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാരിലെ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ജഗ്ദീഷ് വിശ്വകര്‍മ്മ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സി.ആര്‍. പാട്ടീലിന് പകരമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല്‍ 2022 ഡിസംബര്‍ 12-നാണ് രണ്ടാം തവണയും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

മന്ത്രിസഭ വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല്‍, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ജഗ്ദീഷ് വിശ്വകര്‍മ്മ, സംഘടനാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രത്‌നാകര്‍, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗം നടന്നിരുന്നു.

Also Read: ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യോമ നിരോധനം നീട്ടി പാകിസ്ഥാൻ

TAGGED:

GUJARAT CABINET
GUJARAT
BJP
BHUPENDRA PATEL
GUJARAT CABINET RESHUFFLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.