കടൽക്കൊല കേസ്: മൂന്ന് കോടി തിരികെ ചോദിച്ച് എൻറിക്ക ലെക്സി ഉടമകൾ; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്
Published : April 27, 2026 at 12:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കടൽക്കൊല കേസിൽ കെട്ടിവച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ട് തുക തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇറ്റാലിയൻ കപ്പലായ എൻറിക്ക ലെക്സിയുടെ ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കോടതി ഹർജി പരിഗണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി മാറ്റമില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ വലിയ തുക തിരികെ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.
ബോണ്ട് തുക തിരികെ നൽകണം
2012ൽ നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കപ്പൽ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനും മറ്റ് നിയമനടപടികൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതിനുമായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഉടമകൾ ബോണ്ടായി മൂന്ന് കോടി രൂപ അന്ന് കെട്ടിവച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ 10 കോടി രൂപ പിന്നീട് നഷ്ടപരിഹാരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന നൽകുകയും, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സുപ്രീംകോടതി തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്യാരൻ്റി തുക പൂർണമായും തിരികെ നൽകണമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ആവശ്യം. നിയമനടപടികൾ അവസാനിച്ചതിനാൽ ഈ തുക തുടർന്നും പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർഥമില്ലെന്ന് കപ്പൽ കമ്പനി കോടതിയെ മുൻപാകെ അറിയിച്ചു.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴി
2012 ഫെബ്രുവരി 15നാണ് കേരള തീരത്ത്, കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽനിന്നു പോയ സെൻ്റ് ആൻ്റണീസ് എന്ന വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു നേരെ ഇറ്റാലിയൻ സായുധ നാവികർ വെടിയുതിർത്തത്. കടൽക്കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് വെടിവച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഇറ്റലിയുടെ വാദം.
ദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിൽ കന്യാകുമാരി സ്വദേശി അജേഷ് പിങ്ക്, കൊല്ലം സ്വദേശി വാലന്റൈൻ ജലസ്റ്റിൻ എന്നീ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നാവികരായ സാൽവത്തോറെ ജിറോൺ, മാസിമിലിയാനോ ലാത്തോറെ എന്നിവരെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് വിശദമായ അന്വേഷണം എൻ.ഐ.എ ഏറ്റെടുത്തു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈ വിഷയം വഴിമാറുകയും ചെയ്തു.
നഷ്ടപരിഹാരവും കേസ് റദ്ദാക്കലും
രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ വിധിയെത്തുടർന്ന്, കേസ് സുഗമമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ 10 കോടി രൂപ പിന്നീട് നഷ്ടപരിഹാരമായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് കോടി രൂപ വീതവും, ബോട്ടുടമ ഫ്രെഡിക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയുമാണ് ഇതിൽനിന്നും കൈമാറിയത്. ഈ തുക കൃത്യമായി കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ 2021ൽ നാവികർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സുപ്രീംകോടതി പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ തുടരന്വേഷണം വേണ്ടെന്നും, നാവികർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ ഇറ്റലിയിൽ അവരുടെ നിയമപ്രകാരം തുടരാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി അന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിമിനൽ നടപടികൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുകയും, ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പക്കലുള്ള ബോണ്ട് തുക തിരികെ ലഭിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അർഹതയുണ്ടെന്ന് കപ്പൽ കമ്പനി ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു.
നോട്ടീസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഈ ഹർജിയിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കും. തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് നിയമപരമായ തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
