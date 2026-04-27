കടൽക്കൊല കേസ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ; മൂന്ന് കോടിയുടെ ബോണ്ട് തിരികെ ചോദിച്ച് ഇറ്റലി
Published : April 27, 2026 at 7:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കടൽക്കൊല കേസിൽ സുരക്ഷാ തുകയായി കെട്ടിവച്ച മൂന്ന് കോടിയുടെ ബോണ്ട് തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറ്റലി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2012ൽ കേരള തീരത്ത് മീൻപിടിക്കാൻ പോയ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് പുതിയ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2021ൽ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ കോടതി വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായാണ് നാവികർക്കായി മൂന്ന് കോടി രൂപ കെട്ടിവച്ചത്. രാജ്യത്തെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തുക ഇനി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, അത് തങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തിരികെ നൽകണമെന്നുമാണ് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൊലപാതകം
2012 ഫെബ്രുവരി 15നാണ് നീണ്ടകര തീരത്ത് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ സെൻ്റ് ആൻ്റണീസ് എന്ന ചെറിയ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. കൊല്ലം സ്വദേശി വാലന്റൈൻ എന്ന ജെലസ്റ്റിൻ, കന്യാകുമാരി സ്വദേശി അജീഷ് പിങ്ക് എന്നിവർക്കാണ് അന്ന് അതിദാരുണമായി ജീവൻ നഷ്ടമായത്. എൻറിക്ക ലെക്സി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ചരക്കുകപ്പലിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മാസിമിലിയാനോ ലത്തോറെ, സാൽവത്തോറെ ഗിറോൺ എന്നീ മറൈൻ നാവികരാണ് കടൽക്കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കേരള പൊലീസ് നാവികരെ നേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി. പിന്നീട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇത് ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെയും സർക്കാരുകളുടെയും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ വളരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ഇരുവർക്കും പിന്നീട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്.
നഷ്ടപരിഹാരം 10 കോടി
അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയുടെ (ഹേഗ് ട്രൈബ്യൂണൽ) സുപ്രധാന വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബോട്ടുടമയ്ക്കുമായി പത്ത് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ കെട്ടിവച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോടതി കേസ് പൂർണമായി തീർപ്പാക്കിയത്.
ഇതിൽ നാല് കോടി രൂപ വീതം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജെലസ്റ്റിൻ്റെയും അജീഷിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ബാക്കി വന്ന രണ്ട് കോടി രൂപ ബോട്ടിൻ്റെ ഉടമയായ ഫ്രെഡിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭ്യമാക്കിയ ഈ തുക പിന്നീട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അർഹരായവർക്ക് കൈമാറിയത്.
ഹർജിയിൽ ഉടൻ തീരുമാനം
നഷ്ടപരിഹാര തുക പൂർണമായി കൈമാറുകയും രാജ്യത്തെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നേരത്തെ കെട്ടിവച്ച മൂന്ന് കോടിയുടെ ബോണ്ട് അപ്രസക്തമാണെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദം. ഇന്ത്യയിൽ കേസ് റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം നാവികർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ പിന്നീട് നിയമപരമായി എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ യാതൊരു വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവസാനിച്ചെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇറ്റലി കാണിക്കുന്ന തിടുക്കമാണ് കേസിനെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ പുതിയതായി നൽകിയ ഈ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി അധികം വൈകാതെ തന്നെ പരിശോധിച്ചേക്കും. നിയമപരമായ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിവച്ച പണം ഇറ്റലിക്ക് മടക്കി നൽകാൻ നിർദേശിക്കാനാണ് സാധ്യത.
