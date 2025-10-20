ETV Bharat / bharat

എഞ്ചിനീയറിങ് വിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക്; നീരജിൻ്റേത് കോടികള്‍ പൊടിപൊടിക്കും മീൻ കച്ചവടം

ജലം പുനരുപയോഗിക്കാനാകുന്ന റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം. സന്ദർശിച്ചത് 30 ഓളം രാജ്യങ്ങള്‍. മത്സ്യകൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ തീർത്ത് യുവ എഞ്ചിനീയർ.

Neeraj (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 3:33 PM IST

റായ്‌പൂർ: സുസ്ഥിരമായ ഒരു ജോലിയും വരുമാനവും. മിക്കവരുടേയും സ്വപ്‌നമാണിത്. ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി നേരെ വിദേശത്തേയ്‌ക്ക് വച്ചുപിടിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായ ജോലി വിട്ട് ഒട്ടേറെ അപകട സാധ്യതയുള്ള സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വർധിക്കുകയാണ്.

ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിജയഗാഥയാണ് കർണാലിലെ ബുട്ടാനയിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിനീയർ നീരജ്‌ ചൗധരിയുടേത്. ഏറെ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് നേടിയ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദത്തിന് ശേഷമാണ് നീരജ് പിതാവിനൊപ്പം മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ നീരജിൻ്റെ വരുമാനം കോടികളാണ്.

നീരജിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര

സ്വന്തമായൊരു ബിസിനസ്... ഏറെ കാലമായുള്ള നീരജിന്‍റെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു ഇത്. 2012ല്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പുറകെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനമായിരുന്നു നീരജിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിങ് പോയിന്‍റ്.

Neeraj (Etv Bharat)

പിതാവിന്‍റെ കൂടെ മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ നീരജിന് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പലതായിരുന്നു. പതിയെ പിതാവിൽ നിന്ന് നേടിയ അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ സംരംഭകത്വത്തിന് അടിത്തറ പാകി. ഫിഷ് ബൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ബ്രാൻ്റ് തന്നെ വികസിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം.

തുടക്കത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചു. നീരജിൻ്റെ 'ഫിഷ്‌ ബൈറ്റി'ന് ഡിമാൻ്റ് വർധിച്ചതോടെ ബിസിനസ് വളർന്നു. ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ, മികച്ച രുചി, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം എന്നിവ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രശസ്‌തി വർധിപ്പിച്ചു.

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീരജിൻ്റെ ബിസിനസ് വ്യാപിച്ചു. . ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ 300-ലധികം ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ "ഫിഷ് ബൈറ്റ്" ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം വാർഷിക വരുമാനം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ മറ്റ് മത്സ്യ കർഷകർക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാച്ചറിയും നീരജിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ട്.

നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുള്ള പഠനം

2012ൽ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തു തന്നെ രമ്പരാഗത രീതികൾക്കപ്പുറം പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നീരജ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിവ് ശേഖരിക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ 14 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 30 ഓളം രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു.

ഈ യാത്രകളിൽ മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അക്വാകൾച്ചർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും നീരജ് കണ്ടുമുട്ടി. അവരിൽ നിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നീരജ് തീരുമാനിച്ചു.

2014ൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തി തൻ്റെ മത്സ്യ ഫാമിൽ പുതിയ രീതി അവലംബിച്ചു. അങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകളെല്ലാം തന്‍റെ ഫാമിലും പരീക്ഷിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറെ പോപ്പുലറായ റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം (ആർഎഎസ്) ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു.

റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം

റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം അഥവാ ആർഎഎസ് സിസ്റ്റം ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മീൻ വളർത്തൽ സംവിധാനമാണ്. മീൻ വളർത്തുന്ന ജലം മലിനമായാൽ അത് പുനരുപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. അതായത് ജലം പാഴാക്കാതെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഫിൽട്ടർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി ശുദ്ധമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 90 ശതമാനം വെള്ളവും പുനരുപയോഗിക്കാം. ഒരു ഏക്കറിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ടാങ്കുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ ആർഎഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് സാധാരണ രീതികളേക്കാൾ 12 മടങ്ങ് കൂടുതൽ വിളവ് നൽകുന്നുവെന്നും നീരജ് വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത് നീരജ്‌ ആണ്. ഇപ്പോൾ പലരും തൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും നീരജ് പറയുന്നു. ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു വ്യവസായം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ തെളിയിച്ചു. സമാനമായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം മറ്റ് മത്സ്യ കർഷകർക്ക് പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്.

ഏകദേശം 35 എല്ലില്ലാത്ത ഇനം മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് ജനപ്രിയ മത്സ്യങ്ങളുമാണ് നീരജ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഫാമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 16 തരം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യകർഷകർ ആർഎഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി കര്‍ഷകര്‍ തന്‍റെ ഫാമിലെത്തി ഇതെല്ലാം നേരില്‍ കണ്ടുവെന്നും കൃഷിയില്‍ ഈ വിദ്യ പ്രയോഗിക്കാന്‍ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചൂവെന്നും നീരജ്‌ പറഞ്ഞു.

