തിരുമ്പി വന്തിട്ടേൻ.... അസമിലെ കാസിരംഗയ്ക്ക് ആവേശമായി ഘരിയൽ മുതലയുടെ തിരിച്ചുവരവ്
Published : May 11, 2026 at 10:30 AM IST
ദിസ്പൂർ: അസമിലെ നദീതടങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അതിനായ അപൂർവയിനം (ഘരിയൽ - ഗാവിയലിസ് ഗാംഗെറ്റിക്കസ്) മുതലയെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ദേശീയോദ്യാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബുറാപഹാർ റേഞ്ചിലെ മൈറ്റ് എപിസി പ്രദേശത്തിനടുത്തുള്ള മണൽത്തിട്ടയിലാണ് അപൂർവയിനം മുതലയെ കണ്ടത്.
സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുതലയെ കണ്ടെത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ് അസം മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ സന്തോഷം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. വന്യജീവി സംരക്ഷണ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ അദ്ഭുതകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അസമിലെ നദീതടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, കടുത്ത വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഘരിയലിനെ കാസിരംഗയിൽ കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വനംവകുപ്പ്
ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മണൽത്തിട്ടയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുതലയെ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്ന് കാസിരംഗ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ ഡോ. സോണാലി ഘോഷ് അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതേ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും മുതലയുടെ ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. നദീസംഗമസ്ഥാനങ്ങളും മണൽത്തിട്ടകളുമാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം ഘരിയലുകളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി
മത്സ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കുന്നവയാണ് ഘരിയൽ മുതലകൾ. വളരെ നീളമുള്ളതും നേർത്തതുമായ മൂക്കാണ് ഇവയെ മറ്റു സാധാരണ മുതലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ലോകത്താകമാനമുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ 98 ശതമാനം കുറവുവന്ന ഇത്തരം ജീവികൾ നിലവിൽ 650 മുതൽ 1000 വരെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതിനാൽ ഇവയെ ഗുരുതരമായി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ദേശീയ ചമ്പൽ സങ്കേതം, കതർനിയാഘട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതം, ബിഹാറിലെ ഗന്ധക് നദി എന്നിവയ്ക്കടുത്തുള്ള പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലാണ് ഇവ അവശേഷിക്കുന്നത്. നദിയിലെ പ്രധാന വേട്ടക്കാരനായ ജീവിയായതിനാൽ തന്നെ ഘരിയലുകളുടെ സാന്നിധ്യം നദികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സൂചകമായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. നദികളിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും, ശുദ്ധജല ആവാസവ്യവസ്ഥ ശരിയായ രീതിയിൽ സന്തുലിതമായി പൂർണ്ണമായും നിലനിർത്തുന്നതിലും ഈ ജീവികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സൂചനകൾ
വലിയ രീതിയിലുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും, അതിനോടൊപ്പം നദികളുടെ ഒഴുക്കിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് അസമിൽ ഘരിയലുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം. ചരിത്രരേഖകൾ പ്രകാരം വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ വിശാലമായ ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടത്തിൽ ഘരിയലുകൾ ധാരാളമായി വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
1950കളിൽ ഇത്തരം ജീവികൾ ഈ മേഖലയിലെ 16 നദികളിലുണ്ടായതായി സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടവും കാരണം അതിനുശേഷം ഇവയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായി പൂർണ്ണമായ വംശനാശം സംഭവിച്ചതായാണ് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
അതേസമയം ദിബ്രു സോയിഖോവ ദേശീയോദ്യാനം, മാനസ് ദേശീയോദ്യാനം, സിബ്സാഗർ, ലഖിംപൂർ ജില്ലയിലെ ദിഖോവ്, സുബാൻസിരി നദീതടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘരിയലിനെ മുൻപ് കണ്ടതായി ഒറ്റപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ടെത്തൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവം
പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അസമിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയമായാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്. കാസിരംഗ പാർക്ക് അധികൃതർ ഡബ്ലിയു ഐ ഐ, ഡബ്ലിയു ഡബ്ലിയു എഫ് തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് ജനുവരിയിൽ നദിയുടെ 160 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായി സർവേകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ജലജീവികൾക്കൊപ്പം പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺ ഘരിയലിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചമ്പൽ കൺസർവേഷൻ ബ്രീഡിങ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ജീവികളെ വീണ്ടും പുനരവതരിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇതിനോടകം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളുള്ളതും, ഒപ്പം മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കുറവുള്ളതുമായ ഇത്തരം സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവയുടെ വളർച്ച അതിവേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.
