ആയുധം കടത്താന് ശ്രമം; ബിഹാറില് ഏറ്റുമുട്ടല്, കോണ്സ്റ്റബിള് അടക്കം 3 മരണം
ബിഹാറില് സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റബിളും രണ്ട് കുറ്റവാളികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മോത്തിഹാരിയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് സംഭവം. ഒളിവില് പോയവര്ക്കായി തെരച്ചില്.
Published : March 17, 2026 at 2:12 PM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ മോത്തിഹാരിയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റബിളും രണ്ട് കുറ്റവാളികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് (മാര്ച്ച് 17) സംഭവം. സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും രാംദിഹ ഗ്രാമത്തിലെ അനധികൃത ആയുധക്കടത്തിൽ ഏര്പ്പെട്ട കുറ്റവാളികളും തമ്മിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. സംഭവത്തില് രക്ഷപ്പെട്ടവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു.
മോത്തിഹാരി ഗ്രാമത്തിൽ പുലര്ച്ചെ 2:30ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീറാം യാദവാണ് ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്. കുന്ദൻ താക്കൂർ, പ്രിയാൻഷു ദുബെ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കുറ്റവാളികള്. ലോക്കൽ പൊലീസും എസ്ടിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണിത്.
ചാക്കിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അഡിഷണൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർക്ക് നേപ്പാൾ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സിമ്മില് നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഭീഷണി കോള് ലഭിച്ചു. കുന്ദൻ, പ്രിയാൻഷു എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇവര് പൊലീസിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയും 15 ഓളം പൊലീസുകാരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പിന്നാലെ കോള് ട്രെയിസ് ചെയ്യുകയും പ്രതികള് രാംദിഹ ഗ്രാമത്തിലാണ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ലോക്കൽ പൊലീസിൻ്റെയും എസ്ടിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംയുക്ത സംഘം പ്രദേശം വളയുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെ കുറ്റവാളികള് അപ്രതീക്ഷിത വെടിയുതിര്ത്തതോടെ, ഏറ്റുമുട്ടല് ശക്തമായി. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ കുന്ദനും പ്രിയാൻഷുവും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. സംഘര്ഷത്തിനിടയില് കോൺസ്റ്റബിൾ ശ്രീറാം യാദവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
എകെ-47 റൈഫിൾ, രണ്ട് പിസ്റ്റളുകൾ, ധാരാളം വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ അനധികൃത ആയുധക്കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സൂചനയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് ശേഷം ചമ്പാരൻ റേഞ്ച് ഡിഐജി, മോട്ടോഹാരി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വർണ് പ്രഭാത് എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കാൻ ടീമുകളോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
വെടിവയ്പ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെട്ടവര് അടുത്തുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി നിലവിൽ തെരച്ചിൽ നടപടികളും റെയ്ഡുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മോത്തിഹാരി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൗരഭ് ജോർവാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ശ്രീറാം യാദവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചു. സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കുടുംബത്തിന് സൗരഭ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യാദവിന് ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ളതിനാൽ രാംദിഹ ഗ്രാമം വളരെക്കാലമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
