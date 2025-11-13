ETV Bharat / bharat

തുരുതുരാ വെടിയൊച്ച, പഞ്ചാബില്‍ പൊലീസും ആക്രമികളും തമ്മിൽ വൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ

സംശയാസ്‌പദമായ ഒരു വാഹനം ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ട പൊലിസ് അത് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ENCOUNTER PUNJAB AMRITSAR POLICE ENCOUNTER IN PUNJAB
Encounter in Punjab (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആക്രമികളും തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. ഇന്നലെ (നവംബർ 12) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. അതേസമയം പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഒളിവിലാണെന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംശയാസ്‌പദമായ ഒരു വാഹനം ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ട പൊലീസ് അത് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വാഹനം തടഞ്ഞപ്പോൾ ആക്രമികൾ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസും തിരിച്ചടിച്ചു.

ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഒരാളെ വെടിവച്ചു. ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ രണ്ട് പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഒളിവിലാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മേഖലയിലെ നിരവധി കവർച്ച, കൊള്ളയടിക്കൽ എന്നീ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണിവർ എന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ കൈവശം നിന്നും തോക്കുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, മോഷ്‌ടിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി അമൃത്സർ സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സമീപത്തെ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്‌എസ്‌പി പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അറസ്‌റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ രാത്രി വൈകിയും വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. തുടർന്ന് പരിസരപ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫോറൻസിക് സംഘങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിസിയിലെയും ആയുധ നിയമത്തിലെയും പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ പഞ്ചാബിലെ ആൻ്റി-ഗ്യാങ്‌സ്‌റ്റർ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എജിടിഎഫ്), എസ്‌എ‌എസ് നഗർ പോലീസുമായി സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘത്തിലെ വിദേശി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗുണ്ടാസംഘമായ ഗോൾഡി ധില്ലനുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനിടയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികൾക്ക് വെടിയേറ്റിരുന്നു. രാജ്‌പൂരിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന വെടിവെയ്‌പ്പിൽ പഞ്ചാബിലെ ഒരു ബിസിനസുകാരനെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാൻ ഗോൾഡി ധില്ലൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

