ഉധംപൂരിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ; വെടിവയ്പ്പ് തുടരുന്നു
സമ്പൂർണ വന മേഖല സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് ഭീകരർ വനത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
Published : February 3, 2026 at 6:06 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂരിൽ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഉധംപൂരിലെ രാംനഗറിലെ ജാഫർ വനത്തിലാണ് പൊലീസും സൈന്യവും സംയുക്തമായി ആക്രമിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതായും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സമ്പൂർണ വന മേഖല സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് ഭീകരർ വനത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു. "ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ, സിഐഎഫ് ഡെൽറ്റ, വൈറ്റ്നൈറ്റ് കോർപ്സ്, ജമ്മു പൊലീസ്, സുരക്ഷാ സേനകളും ഭീകരവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ബസന്ത്ഗഡിലാണ് ഭീകരവാദികളുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. വെടിവയ്പ്പ് തുടരുകയാണ്", വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്പ്സ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സുരക്ഷാ സേനയും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്), സൈന്യം എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ പതിവ് തെരച്ചിലിനിടയിലാണ് ഭീകരെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതോ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ലെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് എത്ര ഭീകരവാദികളുണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും സൈന്യം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശത്തുണ്ട്. പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
