പൊലീസും നക്സലുകളും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല്; നിരവധി നക്സലുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്
ഝാര്ഖണ്ഡിലെ സാരന്ദ വനത്തില് പൊലീസും നക്സല് പ്രവര്ത്തകരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല്. നിരവധി നക്സലുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
റാഞ്ചി: ഝാര്ഖണ്ഡിലെ സാരന്ദ വനത്തില് പൊലീസും നക്സല് പ്രവര്ത്തകരും തമ്മില് ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടല്. നിരവധി നക്സലുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. കിരുബുരു മേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം എത്ര നക്സലുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. രാവിലെ മുതല് ചായ്ബസ മേഖലയില് ഏറ്റുമുട്ടല് നടക്കുന്നതായി പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ട ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും ശക്തമായ വെടിവയ്പ് മേഖലയില് നടക്കുന്നുണ്ട്.
സുരക്ഷാ സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തില് തെരച്ചില്
സാരന്ദയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന നക്സല് പ്രവര്ത്തകരെ കൂടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പൊലീസിനെ കണ്ടയുടന് നക്സലുകള് വെടിയുതിര്ക്കാന് തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ സേനയും ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാന് തുടങ്ങി.
സുരക്ഷാ സേനയുടെ ആക്രമണത്തില് നക്സലുകള്ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കൊടുങ്കാട് ആയത് കൊണ്ടും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകള് കൊണ്ടും നക്സലുകള്ക്ക് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വെടിവയ്ക്കാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സിആര്പിഎഫ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സേനകള് വനത്തിനുള്ളില് നക്സലുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഒന്നുകില് അവരെ വധിക്കുകയോ ജീവനോടെ പിടിക്കുകയോ ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മൂന്നിലേറെ നക്സലുകള് ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഏറ്റുമുട്ടല് അവസാനിച്ച ശേഷം പൂര്ണ വിവരങ്ങള് കൈമാറാമെന്നാണ് ഝാര്ഖണ്ഡ് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സാരന്ദയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
സാരന്ദയാണ് ഝാര്ഖണ്ഡിലെ നക്സല് കേന്ദ്രം. ഇവിടെ നക്സല് മുക്തമാക്കുക എന്നത് വലിയ തലവേദന തന്നെയാണ്. പൊലീസ് തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന മിസിര് ബെസ്രയാണ് ഇവിടുത്തെ നക്സലുകളുടെ തലവന്. അറുപതോളം നക്സലുകള് ഇദ്ദേഹത്തിന് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഝാര്ഖണ്ഡ് ബിഹാര് സ്പെഷ്യല് ഏര്യ കമ്മിറ്റി അംഗം സുശാന്ത് അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. കൊല്ഹാന് മേഖലയിലാണ് ഇവര് താവളമുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നക്സല് കമാന്ഡര് അജയ് മഹതോയുടെ കീഴില് 25 പേരടങ്ങിയ ഒരു സംഘവും ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമ സിങ്ഭുവിലാണ് ഇവര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
2026 മാര്ച്ചോടെ രാജ്യം പൂര്ണമായി നക്സല് മുക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും വാഗ്ദാനം. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമടക്കം നിരവധി ഉന്നത നക്സല് നേതാക്കള് അടുത്തിടെ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. നക്സല് പുനരധിവാസത്തിനായി വമ്പന് പദ്ധതികളാണ് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലാകൃഷ്ടരായാണ് മിക്കവരും ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കാന് തയാറായിട്ടുള്ളത്. കീഴടങ്ങാന് തയാറാകാത്തവരെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ വധിക്കാന് തന്നെയാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.