പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; പ്രതിയുടെ കാലിൽ വെടിയുതിർത്തു, പൊലീസുകാർക്കും പരിക്ക്

പൊലീസും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. രണ്ടിടത്തായി പ്രതികളെ പിടികൂടി. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പൊലീസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.
Published : October 25, 2025 at 1:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റമുട്ടൽ. ഡൽഹിയിലെ മെഹ്റൗളിയിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 25 ) നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനും മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ കൈയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.
പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി കൊക്കു പഹാഡിയുമായാണ് പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിൽ പ്രതിയുടെ കാലിൽ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തു. പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും രണ്ട് പിസ്റ്റളുകളും ഒരു ബൈക്കും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
#WATCH | A brief exchange of fire took place between Delhi Police and wanted criminal Koku Pahadia in the Mehrauli area, injuring the accused. During the encounter, two police personnel were hit on their bulletproof jackets, while one constable sustained an injury on his arm.… pic.twitter.com/nFudlM2TUQ— ANI (@ANI) October 25, 2025
കൊക്കു പഹാഡിയയെപ്പറ്റി ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതെന്ന് ഉദ്യേഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രതി പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് പഹാഡിയെയും പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രതിക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും ആയുധ വിതരണം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
നങ്ലോയിയിലും ഏറ്റുമുട്ടൽ
ഡൽഹിയിൽ മറ്റൊരിടത്തും സമാനമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നങ്ലോയി പ്രദേശത്ത് ഡൽഹി പൊലീസും കുറ്റവാളികളും തമ്മിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് കുറ്റവാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ സംഘം ഒരു പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായി ഡിസിപി ഔട്ടർ സച്ചിൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ പ്രതികൾ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 25) വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുകയും നാല് കുറ്റവാളികളിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തുടന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
Delhi: Around 4 AM in Mehrauli, police had an encounter with a wanted criminal. The accused fired four rounds, injuring Head Constable Ravindra, while two officers’ jackets were hit by bullets. Police retaliated, shot the accused in the leg, and recovered two pistols and a bike. pic.twitter.com/Dkv5B7CaB2— IANS (@ians_india) October 25, 2025
ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബിജാപ്പൂർ ജില്ലയിൽ നെലകാങ്കർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി (ഒക്ടോബർ 24) മാവോയിസ്റ്റുകൾ രണ്ട് ഗ്രാമീണരെ കൊലപ്പെടുത്തി. രവി കട്ടം (25), തിരുപ്പതി സോധി (38) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ കയറി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് പേരും അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സമയം അക്രമികൾ വീട്ടിൽ എത്തി മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇരകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ശേഷം പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയെന്നും എന്ന് എഎസ്പി ചന്ദ്രകാന്ദ് പറയുന്നു.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നടന്നുവരികയാണ്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സമാധാന ശ്രമങ്ങളും തടസപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രദേശവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഭീതിയിലാണ്. കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു വന്നു. അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകിയതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
