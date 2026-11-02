റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ; 7 ചരക്ക് വാഗണുകൾ 6 കിലോമീറ്റർ ഓടി പാളം തെറ്റി, ബംഗളൂരു-ചെന്നൈ പാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
ബെംഗളൂരു-ജോലാർപേട്ട് പ്രധാന റെയിൽവേ ലൈനിൽ വെച്ച് ഏഴ് ചരക്ക് തീവണ്ടി കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി. ഗേറ്റ് കീപ്പറിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.
Published : November 2, 2026 at 2:24 PM IST
ചെന്നൈ: റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഏഴ് ചരക്ക് വാഗണുകൾ യാർഡ് അതിർത്തി കടന്ന് 6 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് പാളം തെറ്റി. ജോളാർപേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കോച്ച് റിപ്പയർ യാർഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഏഴ് ഒഴിഞ്ഞ ചരക്ക് വാഗണുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ തള്ളിനീക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവയെ ശരിയായി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതോടെ ഏഴ് വാഗണുകളും ട്രാക്കിലൂടെ അതിവേഗം നീങ്ങി യാർഡ് അതിർത്തിക്കപ്പുറം ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. തുടർന്ന് ധമലേരിമുത്തൂർ മേഖലയിൽ ബംഗളൂരു-ജോളാർപേട്ട് പ്രധാന റെയിൽ പാതയിൽ വെച്ച് പാളം തെറ്റുകയായിരുന്നു.
പാളം തെറ്റിയ സമയത്ത് പ്രദേശത്തി വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാവുകയും ഇതുകണ്ട് ഞെട്ടിയ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, റെയിൽവേ അധികൃതർ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് (എമർജൻസി അലാറം) മുഴക്കുകയും, ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ജോലാർപേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തിയിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തെത്തി പാളം തെറ്റിയ തീവണ്ടി കോച്ചുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് കോച്ചുകൾ വേർപെടുത്തിയ ശേഷം, ജെസിബിയുടെ സഹായത്തോടെ അവ പാളത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും റെയിൽപാത പഴയപടിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഉണ്ടായ ഈ സംഭവം, ബെംഗളൂരുവിനും ചെന്നൈയ്ക്കുമിടയിലുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകി പുറപ്പെട്ടതിനാൽ യാത്രക്കാർ വലിയ ദുരിതത്തിലായി. അതേസമയം, ഗേറ്റ് കീപ്പർ കൃത്യസമയത്ത് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചതിനാൽ വലിയൊരു ട്രെയിൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം നടന്ന ഈ സംഭവം വലിയ ഞെട്ടലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ യാർഡ്
ജോലാർപേട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജങ്ഷൻ എന്നത് ആകെ ആറ് റെയിൽപാതകളുള്ള ഒരു പ്രധാന റെയിൽവേ ജങ്ഷനാണ്. ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ യാർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരമൊരു റെയിൽവേ യാർഡിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നത് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും ആശങ്കയ്ക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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