ഫാക്ടറി ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി രണ്ട് കോടി കവിഞ്ഞു, ഒരു കൊല്ലത്തിനിടെ പുതുതായി പതിനാല് ലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്ക് ജോലി കിട്ടി
ഉത്തര്പ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയും അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് 56ശതമാനത്തിലേറെ തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറി തലസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാട് മാറിയെന്നും സ്ഥിതി വിവര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : October 6, 2026 at 3:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുദ്ധം നടക്കുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ഫാക്ടറി വരുമാനത്തില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തൊഴിലവസരങ്ങളും അവിടങ്ങളില് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികളിലെ സ്ഥിതി ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ വര്ഷം കൊണ്ട് അവയുടെ വരുമാനം 9.6ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ പതിനാല് ലക്ഷം പേര്ക്ക് പുതുതായി ഈ ഫാക്ടറികളില് തൊഴില് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് കോടി കവിഞ്ഞു.
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വാര്ഷിക വാണിജ്യ സര്വേ 2024-25 എന്ന തലക്കെട്ടില് സ്ഥിതിവിവര മന്ത്രാലയമാണ് ഈ വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ടിലെ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര്ക്ക് തൊഴില് ലഭിച്ചത് തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഫാക്ടറി തൊഴിലുകളുടെ 56ശതമാനവും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഫാക്ടറികളുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അതേസമയം വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫാക്ടറികളാണ് മുന്നിരക്കാര്, രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികള് 2024-25ല് വ്യവസായ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികള് 10.54ശതമാനം അധിക തുക ചെലവിട്ടു. ഉത്പാദനം വന്തോതില് വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2023-24ലേതിനെക്കാള് 7.8ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് ഫാക്ടറികളിലെ മൊത്ത ഉത്പാദനത്തില് ഉണ്ടായത്.
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ഉത്പാദന മേഖലയിലെ ഫാക്ടറികള്ക്ക് 2024-25 വര്ഷം ഏറെ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണ് സ്ഥിതിവിവരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. ഫാക്ടറികള് തങ്ങളുടെ മൊത്തം ചെലവ് മുന് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെക്കാള് 11.10 ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് ഫാക്ടറികളുടെ ആകെ വരുമാനത്തില് 9.68ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടാക്കി. മൊത്തം ലാഭം 7.73 ശതമാനമായും ഉയര്ന്നു.
റിപ്പോര്ട്ടനുസരിച്ച് രാജ്യത്താകെ 267000 രജിസ്റ്റേഡ് ഫാക്ടറികള് ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് മാത്രം 41221 ഫാക്ടറികളുണ്ട്. ഗുജറാത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. ഇവിടെ 33084 ഫാക്ടറികളാണ് ഉള്ളത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയില് 27,379 ഫാക്ടറികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര്പ്രദേശില് 24964 ഫാക്ടറികളും കര്ണാടകയില് 15629 ഫാക്ടറികളുമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലുമാണ് ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര്ക്ക് ഫാക്ടറി തൊഴിലുകള് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് സ്ഥിതി വിവര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത്. 2024-25ല് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഫാക്ടറികള് പതിനാല് ലക്ഷം പേര്ക്ക് തൊഴില് നല്കി. ഇതില് ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള് മാത്രമാണ് 56ശതമാനവും നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണത്തില് 2.64ശതമാനം വര്ദ്ധന
2024-25 വര്ഷം രാജ്യമെമ്പാടുമായി നിരവധി പുതിയ ഫാക്ടറികള് തുടങ്ങി. 2023-24 വര്ഷം രാജ്യത്ത് ആകെ 2.60 ലക്ഷം ഫാക്ടറികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2024-25 വര്ഷം ഈ സംഖ്യ 2.67 ലക്ഷം ആയി ഉയര്ന്നു. അതായത് 2.64 ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് ആകെ ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണത്തില് ഉണ്ടായത്. ഇതേ കാലയളവില് തന്നെ രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികളുടെ വരുമാനം മുന് വര്ഷത്തെ 24.58 ലക്ഷം കോടിയില് നിന്ന് 26.04 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയര്ന്നു. അതായത് ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് ഇവരുടെ വരുമാനത്തില് 2.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വര്ദ്ധന ഉണ്ടായെന്നര്ത്ഥം.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫാക്ടറികളാണ് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് മുന്പന്മാര്. തുടര്ന്ന് യഥാക്രമം ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക, ഉത്തര്പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങള് വരുന്നു. 2024-25 വര്ഷം ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫാക്ടറികളുടെ ആകെ വരുമാന54 ശതമാനത്തിലേറെ ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തുള്ള ആകെ ഫാക്ടറികളില് പകുതിയിലേറെയും അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് 53.30ശതമാനം ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.
വേതനത്തിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും 12.08ശതമാനം വര്ദ്ധന
2023-24ല് രാജ്യത്ത് 1.96 കോടി ഫാക്ടറി ജീവനക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. എന്നാല് 2024-25ല് ഇത് രണ്ട് കോടി പത്ത് ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു. ആദ്യമായാണ് ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികളുടെ കണക്ക് ഇത്രയും കടക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് 7.2ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പുറമെ ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനമടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് 12.08ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു.
രാജ്യത്തെ ഫാക്ടറികളില് 2024-25 ല് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളില് 14.99 ശതമാനവും തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. അതായത് തമിഴനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികള് ഉള്ളതെന്നര്ത്ഥം. എങ്കിലും തൊട്ടുമുമ്പത്തെ കൊല്ലത്തെക്കാള് നേരിയ കുറവ് ഈ കണക്കില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 15.24 ശതമാനം ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികളും തമിഴ്നാട്ടില് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് വര്ഷങ്ങളിലും പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടില് തന്നെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല് ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികള് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫാക്ടറികളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-24 വര്ഷം 12.95ശതമാനം തൊഴില് സേനയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫാക്ടറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2024-25ല് ഇത് 13.08ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. ഗുജറാത്തില് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 1307ശതമാനമായിരുന്നു തൊഴില് സേന. 2024-25ല് ഇതില് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിത് 12.99 ശതമാനമാണ്.
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-24ല് 8.30 ശതമാനമായിരുന്നു ഉത്തര്പ്രദേശിലെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം. 2024-25ല് ഇത് 8.72ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു.ഹരിയാനയിലും സമാനമായ ചിത്രമാണ് കാണാനാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 6.08ശതമാനമായിരുന്ന തൊഴില് സേന 2024-25ല് 6.44 ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23 ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലാളികള് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷ്യോത്പന്ന മേഖലയില്
റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിലെ കമ്പനികള് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് തൊഴില് നല്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോത്പന്ന മേഖലയാണ് ഇതില് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയില് മാത്രം ആകെ 23 ലക്ഷം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വസ്ത്ര മേഖലയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ലോഹ മേഖലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
വേതനത്തിലും മറ്റ് ആനൂകൂല്യങ്ങള് നല്കുന്നതിലും മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫാക്ടറികളാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഫാക്ടറികള് നല്കിയ വേതനത്തിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും 17.48ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയുടേതായിരുന്നു. 2024-25ല് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പങ്ക് 17.64 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നു. തമിഴ്നാടാണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇക്കൊല്ലം പങ്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ 13.16ശതമാനത്തില് നിന്ന് 13.02ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഉത്തര്പ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഫാക്ടറി രംഗത്ത് സര്ക്കാരിത കമ്പനികളാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് തൊഴില് നല്കുന്നത്. 73.77ശതമാനമാണ് ഇവരുടെ പങ്ക്. ഇത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം തൊഴില് സേനയുടെ 13.75ശതമാനമാണിത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പങ്ക് ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാര് കമ്പനികളില് നിന്നുമാണ്. മൊത്തം തൊഴില് സേനയുടെ കേവലം 2.17ശതമാനം മാത്രമാണ് സര്ക്കാര് കമ്പനികളിലുള്ളത്. എല്ലാ സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളിലുമായി 7.34 ശതമാനം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.