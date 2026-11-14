കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി; ഹൈദരാബാദിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്
വിമാനം നിലത്തിറങ്ങിയ ശേഷം എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി.
Published : November 14, 2026 at 7:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം (6E-244)ന് ബോംബ് ഭീഷണി. ഹൈദരാബാദിൽ വിമാനം അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. വിമാനത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ ബോംബ് ഉണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്.
സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൈലറ്റ് വിമാനം ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനം നിലത്തിറങ്ങിയ ശേഷം എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. തുടർന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, സി.ഐ.എസ്.എഫ് (CISF), പൊലീസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് വിമാനത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.
രാവിലെ 10:40-ഓടെ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിലെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ, ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കാണ് കുറിപ്പ് ലഭിച്ചത്. "BOMB BLAST 2 HRS, ONE VIDEO RELEASE, PULWAMA ATTACK, BLAST – 14.11.2026" (2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം, ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിടും, പുൽവാമ ആക്രമണം, സ്ഫോടനം – 14.11.2026) എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്. സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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