ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ ബോസ് അംബാനിയോ? സ്റ്റാർലിങ്ക് വിവാദത്തിൽ മസ്കിൻ്റെ പരിഹാസം
റിലയൻസുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികൾ ബിജെപിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ വാർത്തകൾ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്സിലൂടെ മസ്ക് പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്
Published : October 10, 2026 at 10:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ടെസ്ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക്. സ്റ്റാർലിങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് അംബാനിയുടെ കുത്തക നിലനിർത്താനാണെന്ന് ആരോപിച്ച മസ്ക്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അംബാനി എന്ന് പരിഹസിച്ചു.
റിലയൻസുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികൾ ബിജെപിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ വാർത്തകൾ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്സിലൂടെ മസ്ക് പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ ബോസ് അംബാനിയാണെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്നും അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും മസ്ക് കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കുത്തക നിലനിർത്താനാണ് അംബാനി താത്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സ്റ്റാർലിങ്കിനെ ഇന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്ത നിരവധി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ ആഗോള വിപണി സാധ്യതകളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സ്റ്റാർലിങ്ക് വരുന്നതോടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റ് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായാലും സ്റ്റാർലിങ്ക് വഴി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 165ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിന് ലൈസൻസുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈസൻസ് നൽകാത്തതെന്നും മസ്ക് ചോദിച്ചു.
കുത്തക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മേഖലയിലും കുത്തക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക താത്പര്യങ്ങളില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്വതന്ത്ര വിപണിയിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ സേവനം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താക്കളാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
നിലവിൽ മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക്, റിലയൻസ് ജിയോ സാറ്റ്കോം, ഭാരതിയുടെ പിന്തുണയുള്ള യൂട്ടൽസാറ്റ് വൺവെബ് എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുമതിയുള്ളത്. ആമസോണിൻ്റെ കൈപ്പർ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെക്ട്രം നിരക്കുകൾ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറും. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാമെന്നും സിന്ധ്യ അറിയിച്ചു. സാറ്റലൈറ്റ് സ്പെക്ട്രം നിരക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് ട്രായിയും ടെലികോം വകുപ്പും ഉടൻ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
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രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മസ്കും തമ്മിൽ എക്സിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് ഏത് വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അവർക്കുതന്നെ അറിയില്ല. ആദ്യം ഒരാൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെ എതിർത്ത അവർ ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണെന്ന് സിന്ധ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ടെലികോം മേഖലയിലെ ലൈസൻസ് നടപടികൾ സുതാര്യമാണെന്നും ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ടെലികോം മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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