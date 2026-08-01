പർവതങ്ങളെ പ്രണയിച്ച് കീഴടക്കിയ 'നിംസ്' ഇനി ഓർമ; ഇതിഹാസ പർവതാരോഹകൻ നിർമ്മൽ പുർജയ്ക്ക് ഹിമപാതത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം
വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മൽ പുർജയെയും മറ്റ് അഞ്ച് പർവതാരോഹകരെയും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായുള്ള തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മരണവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നത്
Published : August 1, 2026 at 5:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ പർവതാരോഹകരിൽ ഒരാളും നേപ്പാൾ വംശജനുമായ നിർമ്മൽ 'നിംസ്' പുർജ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ബ്രോഡ് പീക്കിൽ ഉണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹസിക പര്യവേഷണ കമ്പനിയായ എലൈറ്റ് എക്സ്പെഡാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മൽ പുർജയെയും മറ്റ് അഞ്ച് പർവതാരോഹകരെയും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായുള്ള തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മരണവാർത്ത കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നത്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് കമ്പനി നിംസിൻ്റെ മരണം സ്ഥിതീകരിച്ചത്. ബ്രോഡ് പീക്കിലെ ദുരന്തത്തിൽ നിർമ്മൽ പുർജ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത ക്ലൈംബിംഗ് പങ്കാളികളും ഗൈഡുകളുമായ പുർ ബഹാദൂർ ഗുരുങും നിമ ഷെർപ്പയും ഉൾപ്പെടെ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും മരിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കമ്പനി, ഈ ദുഃഖഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.
" പർവതാരോഹകരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തനെയാണ് ലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. തൻ്റെ ധൈര്യം, വിനയം, മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിലും വളരെ വലുതാണെന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം എന്നിവയിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവ്. തൻ്റെ അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങളേക്കാൾ, വലുതായി സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെടുമ്പോഴും, സ്വയം വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും, പരിമിതികൾ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോഴും സാധ്യമായത് എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ തങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിച്ചു," എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയായ എലൈറ്റ് എക്സ്പെഡ് കുറിച്ചു.
'14 കൊടുമുടികൾ' കീഴടക്കിയ ഇതിഹാസം
ലോകത്തിലെ 8,000 മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള 14 കൊടുമുടികളും വെറും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കീഴടക്കി ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ പർവതാരോഹകനാണ് നിർമ്മൽ 'നിംസ്' പുർജ. അസാധാരണമായ ധൈര്യവും സഹനശേഷിയും കൊണ്ട് ആഗോള സാഹസിക ലോകത്ത് തൻ്റേ തായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം നിരവധി രക്ഷാദൗത്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തഇൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാഹസികപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ബ്രോഡ് പീക്കിലെ ദാരുണ ദുരന്തം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ പർവതങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബ്രോഡ് പീക്കിൽ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹിമപാതമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്.പാകിസ്ഥാനിലെ ഗിൽജിത്-ബാൾട്ടിസ്ഥാനും ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ്ങിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാരക്കോറം പർവതനിരയിലാണ് ബ്രോഡ് പീക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .
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പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ കെ2 ൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഇത്. ബ്രോഡ് പീക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെസ്റ്റ് റിഡ്ജ് റൂട്ടിലാണ് ഹിമപാതം ഉണ്ടായത്. ഇത് 21,600 നും 21,850 അടിക്കും ഇടയിൽ ഉയരത്തിലായിരുന്നു ഹിമപാതം.വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കാണാതായ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ദൗത്യം ദുഷ്കരമാക്കി. ഒടുവിൽ നിർമ്മൽ പുർജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
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