2028 മുതൽ പെട്രോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം; ഡൽഹിയുടെ പുതിയ ഇവി നയം വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ക്രിസിൽ റേറ്റിങ്സ്
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആകെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കേവലം 7.3 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ
Published : July 12, 2026 at 4:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2028 ഏപ്രിൽ മുതൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായും നിരോധിക്കാനുള്ള ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) നയം ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് പ്രമുഖ റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ ക്രിസിൽ (Crisil Ratings). ഡൽഹിയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവി വിപണിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം വളരെ പതുക്കെയാണെന്ന് ക്രിസിൽ റേറ്റിങ്സ് ഡയറക്ടർ പൂനം ഉപാധ്യായ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആകെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കേവലം 7.3 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ട് വർഷത്തിനകം 100 ശതമാനം ഇവി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഡൽഹി നീങ്ങുന്നത്.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 25 ശതമാനം വർധിച്ച് 5.7 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇവി വിഹിതം 7.3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. പുതിയ നയപ്രകാരം ആദ്യവർഷം ഇവി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് 30,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുമെങ്കിലും, പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കുറയും. സാമ്പത്തിക സഹായം കുറയുന്നതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ വിലയും മറ്റ് ചെലവുകളും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കും.
2028 ഏപ്രിലിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന നിബന്ധന ഇരുചക്ര വാഹന വ്യവസായത്തിന് വൈദ്യുത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ശേഷി, വിതരണം എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മാർഗരേഖ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇൻ്റെർണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ (ഐസിഇ) മോഡലുകൾ സമീപഭാവിയിൽ പ്രസക്തമായി തുടരുമെന്ന് ക്രിസിൽ റേറ്റിംങ് ഡയറക്ടർ പൂനം ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
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പോളിസി പ്രകാരം സ്ക്രാപ്പേജ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നികുതി ഇളവുകളും ലഭ്യമാണെങ്കിലും, "സാമ്പത്തിക സഹായം ക്രമേണ കുറയുമ്പോൾ, വിലനിർണയ മത്സരക്ഷമതയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിലനിർത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുമെന്ന്" ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ കാറുകൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെപ്പോലെ ഇവി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2 ലക്ഷം ഫോർ വീലറുകളിൽ 77,000 എണ്ണം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും (39% വിഹിതം) 52,000 എണ്ണം ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുമായിരുന്നു.
പുതിയ നയപ്രകാരം എക്സ്-ഷോറൂം വില 30 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള ഇവി ഫോർ വീലറുകൾക്ക് 100 ശതമാനം റോഡ് ടാക്സും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ഡൽഹി സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇവിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ത്രീ-വീലർ മേഖലയാണ്. 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ ത്രീ-വീലർ വിഭാഗത്തിൽ ഇവികൾ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകൂ. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 55,700 ത്രീ-വീലറുകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വാഹന ലഭ്യത, ചാർജിങ്-ബാറ്ററി സ്വാപ്പിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
രജിസ്ട്രേഷൻ നിബന്ധനകളും കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും വഴി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇവിവൽക്കരണത്തിനാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ പുതിയ നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എങ്കിലും വരും വർഷങ്ങളിൽ വിപണിയിലെ പെട്രോൾ (ICE) വാഹനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകില്ലെന്നും ക്രിസിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.
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