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മുംബൈയിൽ വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷത്തിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു; എട്ട് വയസുകാരിയുൾപ്പെടെ രണ്ട് മരണം

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസുകാരിയായ രാഗിണി ഘൻശ്യം യാദവിനെ ലാൽബാ​ഗിലെ മസീന ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല.

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Masina Hospital in Mumbai where eight-year-old Raghni Ghanshyam Yadav was declared brought dead. (PTI Video Screengrab)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 11:27 AM IST

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മുംബൈ: മുംബൈയിൽ ഗണേശോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ട് വയസുകാരിയുൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാല് പേരെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലാൽബാഗിന് സമീപം കാലാചൗക്കി ദത്താറാം ലാഡ് മാർഗിലെ സാർവജനിക ഉത്സവ് മണ്ഡലിന് സമീപം ഇന്ന് (സെപ്‌തംബർ 20) പുലർച്ചെ 2.20 ഓടെയായിരുന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. പന്തലിന് സമീപമുള്ള വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്നോ ദീപാലങ്കാരത്തിൽ നിന്നോ ആണ് ഷോക്കേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

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ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസുകാരിയായ രാഗിണി ഘൻശ്യം യാദവിനെ ലാൽബാ​ഗിലെ മസീന ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. യാദവ് ഗ്ലോബൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 33 കാരിയായ സുജാതയും മരണപ്പെട്ടു. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. റുഹി സിങ്ങ് (12), സാഹിൽ താരി (19) തൻവി ഹാൻഡെ (19) കിരൺ നായിക് (19) എന്നിവർക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ 12 കാരനായ റുഹി സിങ്ങിനെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടിയിലാണ് ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്. നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.

കുടിവെള്ള സ്‌റ്റാളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റായി റിപ്പോർട്ട്

അതേസമയം, ലാൽബാഗിലെ ഗണേശോത്സവ പന്തലിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന താത്‌കാലിക കുടിവെള്ള സ്‌റ്റാളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതെന്ന് അഗ്നിശമന സേന പറഞ്ഞു. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണമായി വിച്ഛേദിച്ച് പ്രദേശം പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. എങ്ങനെയാണ് കുടിവെള്ള സ്‌റ്റാളിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഉത്സവ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച താത്‌കാലിക മീറ്ററും കുടിവെള്ള സ്‌റ്റാളും അവർ പരിശോധിച്ചു. കൂടുതൽ പരിശോധനയ്‌ക്കായി മീറ്റർ ഇൻസ്‌പെക്‌ടറോട് ഹാജരാകാൻ കലാചൗക്കി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ആഘോഷങ്ങളിലെ ദുരന്തങ്ങൾ

ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുംബൈയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ദാരുണമായ മരണവാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഭൂലേശ്വറിൽ 22 അടി ഉയരമുള്ള ഗണപതി വിഗ്രഹം തകർന്ന് വീണ് രണ്ട് പേർ മരിക്കുകയും അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലാൽബൗഗ്‌ച രാജയിൽ ഒരാൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സംഭവത്തില്‍ ഗണേശഭക്തര്‍ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

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