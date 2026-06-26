ETV Bharat / bharat

രാജ്യത്തെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കല്‍; ആറ് കോടിയോളം വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ 'തീവ്ര പരിഷ്‌കരണം'

കമ്മീഷൻ്റെ ഈ നടപടി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത രാഷ്‌ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുകയാണ്.

ELECTION COMMISSION SIR WEST BENGAL SUPREME COURT VERDICT
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : June 26, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർപട്ടികയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനും വ്യാജന്മാരെ പുറത്താക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision -SIR) യജ്ഞം ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു. ഇതിനോടകം രാജ്യത്തെ വോട്ടർപട്ടികകളിൽ നിന്ന് ആറ് കോടിയോളം വോട്ടർമാരെയാണ് കമ്മീഷൻ നീക്കം ചെയ്‌തത്. കമ്മീഷൻ്റെ ഈ നടപടി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത രാഷ്‌ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും സജീവമായി തുടരുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 24 നാണ് ബീഹാറിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ഈ പരിശോധനയിൽ ബീഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് മാത്രം 65 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ക്യത്യമായ രേഖകളില്ലാത്ത പൗരന്മാരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും അന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഈ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീം കോടതി ഏകകണ്ഠമായി ശരിവെക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വോട്ടർപട്ടിക മാനദണ്ഡം

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേര് നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്‌ടമാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുമായി ഇരു സർക്കാരുകളും ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. നിലവിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ അർഹരായ ആരും പുറത്താകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയായി എസ് ഐ ആർ (SIR) പ്രക്രിയയെ എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്‌തകങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 10.2 ശതമാനം വോട്ടർമാർ പുറത്ത്; കേരളത്തിലും കുറവ്

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 27-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വോട്ടർമാരെയാണ് പരിശോധിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  • ആകെ വോട്ടർമാർ (പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻപ്): 50.99 കോടി
  • പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം: 45.81 കോടി
  • ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ: 5.18 കോടി (10.2 ശതമാനം കുറവ്)

ഇതിൽ മരണപ്പെട്ട 66.88 ലക്ഷം പേരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് (25.47 ലക്ഷം). തൊട്ടുപിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് 24.16 ലക്ഷം പേരും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, പരാതികളുടെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 63.16 ലക്ഷം പേരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കി.

മൂന്നാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു

മെയ് 14 മുതൽ രാജ്യത്ത് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി, കർണാടക, മഹാരാഷ്‌ട്ര, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ ഉൾപ്പെടെ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും 3 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 36.73 കോടി വോട്ടർമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഈ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Also Read: പ്രതിവര്‍ഷം ആഗോളതലത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 620 ലക്ഷം ടണ്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള്‍, പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് കേവലം 22ശതമാനം മാത്രം

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
SIR
WEST BENGAL
SUPREME COURT VERDICT
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.