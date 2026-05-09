വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പോലും ഈ സംവിധാനം; ഇന്ത്യയിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ വേണമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
യുകെയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃകളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാദം. വോട്ട് പിടിക്കാൻ ബിജെപി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടണമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : May 9, 2026 at 11:32 PM IST
ലഖ്നൗ: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ടിങ് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്. യുകെയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃകളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് (മെയ് 9) ലഖ്നൗവിലെ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ വച്ചാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
വളരെ വികസിതമായ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മുന്നിലല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ വഴിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. ബിജെപിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് പാർട്ടികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അടുത്തിടെ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട തോൽവികൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യാദവിൻ്റെ പ്രസ്താവന. കൂടാതെ, ബിജെപിയ്ക്ക് എതിരായി നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു.
വോട്ട് പിടിക്കാൻ ബിജെപി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു
2022 ലെ യുപി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് യാദവ് ആരോപിച്ചു. പലരും പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തുകയും അവരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റ് ചിലരെ വ്യത്യസ്ത ബൂത്തുകളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാണ് വോട്ടുകൾ നേടിയെടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കിയ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും കമ്മിഷൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരണങ്ങളോടെ എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കി. ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ചു. എസ്ഐആറിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ധാരാളം ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് പോലും വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക സ്വന്തമായി പരിശോധിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പാർട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും പരിശീലനവും നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എസ്ഐആർ പരിഷ്ക്കരണത്തിനായി ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വൻതോതിൽ വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കി. ഇപ്പോൾ ബിജെപി വോട്ടുകളും അവകാശങ്ങളും മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാജ്വാദി പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശക്തമായി പോരാടണമെന്ന് നിർദേശം
തുടർന്ന്, വരാനിരിക്കുന്ന 2027 ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ട യാദവ്, നമ്മൾ പല തലങ്ങളിലുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പോരാടണം എന്ന് നിർദേശിച്ചു. ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി ചെലവഴിക്കുന്നത്ര പണം ആർക്കും ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒരു സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ഒടുവിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊതുജനങ്ങൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച യാദവ്, പാർട്ടി രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി രൂപീകരണ സമയത്ത് അത് മതേതരമാകുമോ അതോ സോഷ്യലിസ്റ്റാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബിജെപിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബിജെപി രൂപീകരണ സമയത്ത് പാസാക്കിയ രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗത്തിലും പ്രമേയത്തിലും, പാർട്ടി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റും മതേതരവുമായ പാത പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് വെറുമൊരു മുഖംമൂടി മാത്രമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് വർഗീയതയും മുതലാളിത്തവുമായി മാറി എന്നും വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിരവധി പാഴ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി
നിരവധി പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഉത്തർ പ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് സർവീസ്, ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി. എന്നാലിന്ന് മനുഷ്യർ പരിശോധനകൾക്കും മരുന്നുകൾക്കുമായി അലയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. എൻസിആർബി ഡാറ്റ പ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു.
ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ സീറോ ടോളറൻസ് വാഗ്ദാനം എവിടെപ്പോയി? സീറോ ടോളറൻസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ നിയമപാലകർ പരാജയപ്പെടുന്നു. ബിജെപി സർക്കാർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവേചനം കാണിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം എസ്സി-എസ്ടി സമൂഹങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also Read: മുഖ്യമന്ത്രി പദം വെടിഞ്ഞ് തോൽവി സമ്മതിച്ചു; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ബയോ തിരുത്തി മമത ബാനർജി