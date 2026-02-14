തെലങ്കാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മേയര്മാരുടെയും മുനിസിപ്പല് അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിനാറിന്, വിജ്ഞാപനം ഇന്ന്
ഒന്പത് വര്ഷവും ആറ് മാസവും തുടര്ച്ചയായി സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച ഭാരത് രാഷ്ട്രസമിതിക്ക് ഏറ്റത് കനത്ത തിരിച്ചടി.
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയായതോടെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മേയര്, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാര്, ഉപാധ്യക്ഷന്മാര് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. ഏഴ് നഗരസഭകളിലേക്കുള്ള മേയര്മാരെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്മാരെയും 116 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ അധ്യക്ഷന്മാരെയും ഉപാധ്യക്ഷന്മാരെയും പതിനാറിന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കാന് ജില്ലാ കളക്ടര്മാര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൗണ്സിലര്മാരും എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളും പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന്മാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിര്ദേശിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിലുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ശക്തമാക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന് നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കില് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുടെ അനുമതിയോടെ ലൈവ് ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് നടത്തണമെന്നും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ കളക്ടര്മാരോ അവര് നിയോഗിക്കുന്ന ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിരീക്ഷകനും ഹാളില് ഉണ്ടാകും. എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങള്, എംഎല്എമാര്, എംഎല്സിമാര് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് ഇരിക്കാന് മറ്റൊരു സ്ഥലം തയാറാക്കും. അംഗീകാരമുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന കക്ഷി നേതാക്കള്ക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലവും അനുവദിക്കും. ഓരോ സംഘത്തിന് മുന്നിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബോര്ഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാനാകും. യോഗസ്ഥലത്ത് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ച് അനാവശ്യ വ്യക്തികളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെയും പ്രവേശനം തടയും.
യോഗ സ്ഥലത്തിന് അകത്തും പുറത്തും പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സിക്കുന്നവര് സ്ഥലത്തുണ്ടാകണം. അവര് മത്സരിക്കാന് സന്നദ്ധത അറിയിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
രണ്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്ക് തുല്യ വോട്ടുകള് ലഭിച്ചാല് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കും. രണ്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ പേര് അഞ്ച് സ്ലിപ്പുകളിലായി രേഖപ്പെടുത്തും. എല്ലാ സ്ലിപ്പുകളും ഒര നിറത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ളവ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ട് തവണ മടക്കണം. അത് കൊ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനാകില്ല. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കും. ഇത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നില് വച്ചാകും ചെയ്യുക ആദ്യം എടുക്കുന്ന സ്ലിപ്പിലെ പേരുകാരന് ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
ബിആര്എസിന് വന് തിരിച്ചടി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം 116 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും ഏഴ് കോര്പ്പറേഷനുകളിലേക്കും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഏഴ് കോര്പ്പറേഷനുകളില് നാമമാത്രമായ ഇടങ്ങളില് മാത്രമാണ് പാര്ട്ടി മത്സരിച്ചത്. സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പാര്ട്ടിക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനാകാതെ പോയത്. രാമഗുണ്ടം, നിസാമാബാദ്, മഹബൂബ് നഗര്, മാന്ചേരിയില്, കരിംനഗര് നല്ഗൊണ്ട, കൊത്തഗുഡം കോര്പ്പറേഷുകളിലും പാര്ട്ടിക്ക് ഇടം ഇല്ലാതായി. കേവലം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിവിഷനുകളില് മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. കോണ്ഗ്രസും ബിജെപിയും ബിആര്എസിന് കടുത്ത ഭീഷണിയാണ് ഉയര്ത്തിയത്. കോണ്ഗ്രസിനാണ് മൊത്തത്തില് ഏറെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായത്. മുനിസിപ്പല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 2582 വാര്ഡുകളില് 27 ശതമാനം സീറ്റുകളില് വിജയിക്കാനായി എന്നത് പാര്ട്ടിക്ക് ആശ്വാസം പകര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന പരാജയം
ഒന്പത് വര്ഷവും ആറ് മാസവും സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഒരു കക്ഷിക്കാണ് ഈ നാണം കെട്ട തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. 2023 ഡിസംബറില് നടന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമിങ്ങോട്ട് കനത്ത തിരിച്ചടികളാണ് പാര്ട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ലോക്സഭ, കന്റോണ്മെന്റ്, ജൂബിലി ഹില്സ് തെരഞ്ഞടുപ്പുകളില് പാര്ട്ടി കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി.
പ്രചാരണത്തിലെ പോരായ്മ
കെസിആര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. കെടിആറും ഹരീഷ് റാവുവും തങ്ങളുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികള് കരിംനഗ്, മേദക് ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കി. കെടിആര് ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. കോര്പ്പറേഷനുകളില് അവര് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയില്ല. ഇത് മോശം ഫലത്തിന് കാരണമായെന്ന് വിലയിരുത്തലുണ്ട്.
അതേസമയം കോണ്ഗ്രസിന് മൂന്ന് കോര്പ്പറേഷനുകളിലും 66 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. ബിജെപിക്ക് കരിംനഗര് കോര്പ്പറേഷന് മാത്രമാണ് സ്വന്തമാക്കാനായത്. 37 മുനസിപ്പാലിറ്റികള് തൂക്ക് സഭയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. കൃത്യമായ കണക്കുകള് പതിനാറിന് തെരഞ്ഞടെുപ്പ് കമ്മീഷന് പുറത്ത് വിടു.