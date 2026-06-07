വോട്ടർപട്ടികയിൽ വിദേശികളുണ്ടോ? സംശയമുള്ളവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അടിയന്തര നിർദേശം
വിദേശികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരമുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ കർശന നിർദ്ദേശം
By PTI
Published : June 7, 2026 at 5:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്ത് വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന നിർണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. വോട്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്ത വിദേശികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അത്തരം കേസുകൾ 1955 ലെ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം ഉചിതമായ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറാൻ കമ്മീഷൻ കർശന നിർദേശം നൽകി.
ഇതുസംബന്ധിച്ച് മെയ് 14 ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ വിശദമായ മാർഗരേഖ കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിനായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീടുവീടാന്തരമുള്ള പരിശോധനാ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകാത്ത വോട്ടർമാർ മരണപ്പെട്ടവരാണോ, താമസം മാറിയവരാണോ അതോ വ്യാജ എൻട്രികളാണോ എന്ന് അയൽവാസികളോട് ചോദിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാൻ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണം തുടങ്ങി
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബീഹാറിൽ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദേശ പൗരന്മാർ വോട്ടർപട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയതായി തദേശീയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരക്കാരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകളോ തെളിവുകളോ പുറത്തുവിടാൻ കമ്മീഷൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന്, ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഒപ്പമല്ലാത്ത വോട്ടർമാരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ആസൂത്രിതമായി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കടുത്ത ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
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ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന ഝാർഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 36.73 കോടി വോട്ടർമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ മൂന്നാം ഘട്ട പരിശോധന നടക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഝാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നീ പ്രതിപക്ഷ ഭരണ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള കാലാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് , ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിശോധന പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്
കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയിൽ മാത്രം വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 10.2 ശതമാനം വോട്ടർമാരാണ് പുറത്തായത്. മരിച്ചുപോയ 60 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5.18 കോടി വ്യാജ വോട്ടർമാരെയാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ നീക്കം ചെയ്തത്.
പട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങളും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്കെതിരെ ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന മമത ബാനർജി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുൻപാകെ നേരിട്ടെത്തി പരാതി ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാം ഘട്ട പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം കടുക്കാനാണ് സാധ്യത.
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