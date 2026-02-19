ഏപ്രിലോടെ രാജ്യം 'പുതിയ' വോട്ടർപട്ടികയിലേക്ക്; എസ്ഐആറിന് ഒരുങ്ങാൻ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കമ്മീഷൻ
Published : February 19, 2026 at 10:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വോട്ടർപട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനായുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) നടപടികളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ദൗത്യം ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടം കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരും.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ചണ്ഡിഗഢ്, ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി-ദാമൻ ദിയു, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, ലഡാക്ക്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഡൽഹി, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, സിക്കിം, ത്രിപുര, തെലങ്കാന, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്കാണ് കമ്മീഷൻ ഇതുസംബന്ധിച്ച കത്ത് നൽകിയത്.
രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് കമ്മീഷൻ എടുത്തത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച 'വോട്ട് മോഷണം ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഇതിനകം 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അസമിൽ ഫെബ്രുവരി 10-ഓടെ 'സ്പെഷ്യൽ റിവിഷൻ' പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
നിലവിൽ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 60 കോടി വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബിഹാറിൽ ഇതിനോടകം ഈ പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഞ്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 40 കോടിയോളം വോട്ടർമാരെയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പുതുതായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും മുൻ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമങ്ങളിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനെതിരെ തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുൻപാകെ തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ബിഹാറിലെ നടപടികൾക്കിടെ ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ബി.ജെ.പിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും അനുകൂലമല്ലാത്ത വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ വോട്ടർപട്ടിക സുതാര്യവും കൃത്യവുമാക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
