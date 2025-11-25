ബി എല് ഒമാരുടെ മരണം: റിപ്പോര്ട്ട് തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്; ആവശ്യമെങ്കില് കൂടുതല് പിന്തുണ നല്കും
എസ്.ഐ.ആറിന്റെ മറവിൽ രാജ്യമെമ്പാടും അരാജകത്വം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 16 ബി.എൽ.ഒമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹൃദയാഘാതം, സമ്മർദ്ദം, ആത്മഹത്യകൾ എന്നിങ്ങനെ. എസ്.ഐ.ആർ ഒരു പരിഷ്കാരമല്ല, അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി.
Published : November 25, 2025 at 7:18 PM IST
സെയ്ന്റ് ദാസ്
ന്യൂഡൽഹി: സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുടെ (ബിഎൽഒ) മരണം വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ഇസിഐ) മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് (സിഇഒ) റിപ്പോർട്ട് തേടി.
കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്ഐആറിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനിടെ നിരവധി ബിഎൽഒമാർ ജോലി സമ്മർദ്ദം മൂലം മരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതോേടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയത്.
ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ആകെ 5,32,828 ബിഎൽഒമാർ ഇലക്ടറൽ റോൾ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നുതായി ഇ സി ഐ പറഞ്ഞു. എന്നാല് അടുത്തിടെയാണ് ബി എല് ഒ മാരുടെ മരണം തുടര്ക്കഥയാവുന്നത്. ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതത് സിഇഒമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"സിഇഒമാർ വിഷയം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാരിൽ (ഡിഇഒമാർ) നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്," വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായ ശേഷം, സിഇഒമാർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോൾ പാനലിന് സമർപ്പിക്കും. അത് വിശദമായി പരിശോധിക്കും", ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ലക്ഷദ്വീപ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ എസ് ഐ ആര് നടത്തുന്നത്.
ആരാണ് ബിഎൽഒമാർ?
ഒരു ബിഎൽഒ എന്നത് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയോ അർദ്ധ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ ആണ്, പ്രാദേശിക വോട്ടർമാരുമായി നന്നായി പരിചയമുള്ളവരും സാധാരണയായി ഒരേ പോളിംഗ് ഏരിയയിലെ ഒരു വോട്ടറുമാണ്. ഈ വ്യക്തി അവരുടെ പ്രാദേശിക അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു. ബിഎൽഒ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പോൾ പാനലിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റോൾ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും അവർക്ക് നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പോളിംഗ് ഏരിയയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
1950-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13B (2) അനുസരിച്ച്, സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് ബി എല് ഒമാരെ നിയമിക്കുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു ബി എല് ഒ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെപുതിയ പേരുകള് ചേർക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനും വിവിധ ഫോമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബിഎൽഒമാരാണ്. ബിഎൽഒമാർ. ഭൗതിക പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് (ഇആർഒ) റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മരണമടയുകയോ സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവ തിരിച്ചറിയുകയും ഉചിതമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ബി എല് ഒമാര് സഹായിക്കുന്നു.
'പിന്തുണ നൽകാൻ തയ്യാറാണ്'
ബിഎൽഒമാരുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജോലി സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടെന്ന കാര്യം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അടുത്തിടെ ഒരു ബി എല് ഒ പങ്കുവച്ച ഓഡിയോ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് കേരള സി ഇ ഒ രത്തന് കേല്ക്കര് തിങ്കളാഴ്ച ബി എല് ഒയുമായി പരാതികള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംവ ദിച്ചു. പിന്നീട് ബി എല് ഒ ആയി തുടരാന് ഇയാള് സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ പ്രകാരം, താത്പര്യമില്ലെങ്കില് എസ്ഐആർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകൾ സുഗമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് സിഇഒ ഉറപ്പ് നൽകി.
വർഗീസിനുള്ള പിന്തുണാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണം
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇ.സി.ഐയെ വിമർശിച്ചു. ബി.എൽ.ഒമാരുടെ മരണത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി, "എസ്.ഐ.ആറിന്റെ മറവിൽ രാജ്യമെമ്പാടും അരാജകത്വം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 16 ബി.എൽ.ഒമാർ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹൃദയാഘാതം, സമ്മർദ്ദം, ആത്മഹത്യകൾ - എസ്.ഐ.ആർ ഒരു പരിഷ്കാരമല്ല, അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്."
"ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസൂത്രിതമല്ലാത്തതും നിരന്തരമായതുമായ ജോലിഭാരം ചുമത്തുന്നതിനാൽ വിലയേറിയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുമ്പ് 3 വർഷം എടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 2 മാസത്തേക്ക് നിർബന്ധിതമാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ബിഎൽഒമാരുടെ മേൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു," പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചെയർപേഴ്സണുമായ മമത ബാനർജി നേരത്തെ എക്സില് കുറിച്ചിരുന്നു.
Also Read: അങ്കം കുറിച്ച് ആര് എം പിയും വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയും പിന്നെ എന് എസ് സിയും; ആര് വാഴും കോഴിക്കോട്ട്