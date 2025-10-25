വോട്ടിന് മുന്നെ പണമിറക്കേണ്ട; പുതിയ എംഎല്എല്, എംപി ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എംഎൽഎമാരുടെ/എംഎൽസിമാരുടെയും പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ്.
Published : October 25, 2025 at 7:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബിഹാറിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിന് നിയന്ത്രണമേര്പ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്. പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എംപിമാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ, എംഎൽഎമാരുടെ/എംഎൽസിമാരുടെയും പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കരുതെന്നും കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്നും ബിഹാറിൽ മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവ്.
പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ (രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിന് കീഴിൽ പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല" എന്ന് ഇസിഐ ഡയറക്ടർ ബി കോന്തൂജം വ്യക്തമാക്കി.
കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർ (സിഇഒമാർ) എന്നിവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സമാനമായി, എംഎൽഎമാരുടെയും എംഎൽസിമാരുടേയും തദ്ദേശ വികസന ഫണ്ടിന് കീഴിൽ, അത്തരം ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിക്കരുതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
ഈ കത്ത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ഓർഡറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫീൽഡിൽ വർക്കുകൾ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും വർക്കുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തുടരുന്നതിന് തടസങ്ങളില്ല എന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലികൾക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് തടസമില്ലെന്നും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും. നവംബർ ആറിന് ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. തുടർന്ന് നവംബർ 11ന് രണ്ടാം ഘട്ടവും നവംബർ 14ന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും. മിസോറാം, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 11 ന് നടക്കും. ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ ആകെ 243 സീറ്റുകളാണുള്ളത്.
