തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയ പശ്ചിമബംഗാളില് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെയും നീക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
പശ്ചിമബംഗാളില് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏപ്രില് 23നും 29നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണല് മെയ് നാലിന് നടക്കും.
Published : March 16, 2026 at 9:46 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളില് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തില് വന് അഴിച്ചുപണി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നന്ദിനി ചക്രബര്ത്തിയെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് പ്രസാദ് മീണയെയും തത്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിഷ്പക്ഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിശദീകരണം.
Also Read: പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ ബിജെപി; എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഒറ്റഘട്ടമായി
1993 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദുഷ്യന്ത് നരിയാല പുതിയ പുതിയസെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 1997 ബാച്ചിലെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമിത്രഘോഷിനെ ആഭ്യന്തര-ഹില് അഫയേഴ്സ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയായും നിയോഗിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഭരണതലത്തില് ഇത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉത്തരവിട്ടത്.അടിയന്തരമായി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. നീക്കം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകളുമുണ്ടാകില്ലെന്നും കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സ്വഭാവികമാണെന്നും കമ്മീഷന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യസന്ധമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഭരണകൂട സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നും കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി.
പുതുതായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന് തയാറാണോയെന്ന കാര്യം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2021ല് പശ്ചിമബംഗാളിലെ 294 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇക്കുറി പരമാവധി അത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ചുരുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് കമ്മീഷനുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്രമസംഭവങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം. ആദ്യഘട്ടത്തില് 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 142 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
കമ്മീഷന്റെ താത്പര്യം ഭരണകൂട നിഷ്പക്ഷതയാണ്. മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് സാധാരണ ഇത്തരത്തില് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കുന്നത് അവര്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആരോപണങ്ങളോ മറ്റോ ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നീക്കം ചെയ്തത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഏപ്രില് 23നും 29നുമാണിത്. മെയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണല് നടക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് ഏപ്രില് ഒന്പതിന് ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. തമിഴ്നാട്ടില് ഏപ്രില് 23ന് ഒരു ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്.