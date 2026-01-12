ETV Bharat / bharat

കേരളം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്; ഔദ്യോഗികമായി നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍

ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളുടെയും വിവിപാറ്റുകളുടെയും നടപടികള്‍ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും നടക്കും. കേരളം, പശ്ചിമബംഗാള്‍, തമിഴ്‌നാട്, അസം, പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഉടന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്.

ELECTION COMMISSION kerala assemby election 2026 assembly election preparation tamilnadu election
ECI's First Level Checking workshop in progress (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: വരും മാസങ്ങളില്‍ കേരളം, പശ്ചിമബംഗാള്‍, അസം, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെയും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആദ്യഘട്ടപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിശോധന ശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായും സ്വതന്ത്രമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യതല പരിശോധന നടപടികള്‍

ജില്ലാതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രഥമതല പരിശോധനകള്‍ നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം. കൃത്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചിരിക്കണം. ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഡീഷണല്‍- ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കണം. ഇവര്‍ പൂര്‍ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരായിരിക്കണം. ഇവര്‍ പ്രാഥമികതല പരിശോധനകളുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും വിവിപാറ്റുകളുടെയും പരിശോധന നടത്തണം. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 120 ദിവസം മുമ്പ് ഇവ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം. ലോക് സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ആറ് മാസം മുമ്പ് ഇത്തരം നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.

രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രാഥമിക തല പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നത്. എല്ലാ അവശ്യ പരിശോധനകളും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും അനാവശ്യ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുകയുമാണ് നേരത്തെ ഇവ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ പരിശോധനകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാഥമിക പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ

ഇവിഎമ്മുകളുടെയും വിവിപാറ്റുകളുടെയും എണ്ണം പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇവിഎം പരിശോധനകള്‍ക്കുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍മാരാണ്. ഇവിഎം നിര്‍മ്മാതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഇതിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിക്കുക.

എല്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ കക്ഷികളെയും പരിശോധനയുടെ സമയക്രം ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കും. അവര്‍ ഹാജരാകണമെന്ന നിര്‍ദേശവും നല്‍കും. പരിശോധന ഹാളില്‍ ഒരു രജിസ്റ്ററുണ്ടാകും. എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിപ്രതിനിധികളും അതില്‍ പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തണം.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നടപടി പൂര്‍ത്തിയായതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പ്രധാന പരിശോധനകളാണ് നടക്കുക. ഇന്ന് നടന്നത് പ്രാഥമിക പരിശോധനയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനകളാണ് നടന്നത്.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടിങ് മെഷീനുകളുടെ എണ്ണമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്. രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികള്‍ സജീവമായി പങ്കെടുത്തുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളില്ലാതെ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താറില്ല. ഇവിഎമ്മുകളുടെയും വിവിപാറ്റുകളുടെയും വിവിധ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശില്‍പ്പശാലയില്‍ വിശദീകരണമുണ്ടായി. ഇവിഎം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലടക്കമുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ സാങ്കേതിക മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കി. അസം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവന്‍ നീണ്ട ശില്‍പ്പശാല നടന്നു.

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന്?

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തോടെ നടക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി 2026 മേയ് 23-ന് അവസാനിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കേരള നിയമസഭയിലെ ആകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും. കമ്മിഷൻ അടുത്ത മാസം (ഫെബ്രുവരി) കേരളം സന്ദർശിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
KERALA ASSEMBY ELECTION 2026
ASSEMBLY ELECTION PREPARATION
TAMILNADU ELECTION
ELECTION UPDATES KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.