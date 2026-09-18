മമതയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; തൃണമൂലിൻ്റെ 'പൂക്കളും പുല്ലും' ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മരവിപ്പിച്ചു
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം, രേജിനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കാം
Published : September 18, 2026 at 6:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയുടെ പേരും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ 'പൂക്കളും പുല്ലും' കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മരവിപ്പിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെയും ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒക്ടോബർ ആറിന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയാണ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം, രേജിനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കാം. മാതൃസംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധമുള്ള പേരുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇരുവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. കമ്മിഷൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുതിയ ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഇതിനായി മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ മൂന്ന് പേരുകളും മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങളും സെപ്റ്റംബർ 18ന് രാവിലെ 11ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി. മുൻകാല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെപ്റ്റംബർ 17ന് കമ്മിഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമേ വരണാധികാരികൾ നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കൂ.
പിളർപ്പും തർക്കവും
പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം തങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവും, നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവുമാണ് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്.
ഋതബ്രത ബാനർജി വിഭാഗം അരൂപ് റോയിയെയാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ചുമതല, ദേശീയ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി, ഭാരവാഹികളുടെ നിയമനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാന തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. 1968ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്ന ഉത്തരവിലെ 15-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
അരൂപ് റോയ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം
ബംഗാളിലെ ഭൂരിപക്ഷം പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുടെയും പിന്തുണയുള്ളത് അരൂപ് റോയ്-ഋതബ്രത ബാനർജി വിഭാഗത്തിനാണ്. 2026 ജൂൺ 22ന് ചേർന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ വിഭാഗം രൂപപ്പെട്ടത്. ദേശീയ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി 2025 ഫെബ്രുവരി 11ന് അവസാനിച്ചുവെന്നും, തുടർന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കമ്മിറ്റിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരമില്ലെന്നും ഋതബ്രത ബാനർജി കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു.
2026 ജൂൺ അഞ്ചിന് നടന്ന ഭാരവാഹി നിയമനങ്ങളെയും ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ അരൂപ് റോയിയെ ദേശീയ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കമ്മിഷന് കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മമത ബാനർജിയുടെ മറുപടി
മറുവിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളെയും ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പാർട്ടി സ്ഥാപകയായ മമത ബാനർജി തള്ളി. ഈ നടപടികൾ പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും, ജൂൺ 22ലെ തീരുമാനങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കരുതെന്നും അവർ കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്ത് ദേശീയ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മറ്റ് സംഘടനാ സമിതികളുടെയും കാലാവധി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷമായി നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മമത വിഭാഗത്തിലെ എംപി ഡെറിക് ഒബ്രിയാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതനുസരിച്ച് 2027 വരെ കമ്മിറ്റിക്ക് കാലാവധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ സാധുത ഋതബ്രത ബാനർജി ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥികൾ
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവിഭാഗവും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. രേജിനഗറിലും നന്ദിഗ്രാമിലും അരൂപ് റോയിയും മമത ബാനർജിയും നൽകിയ ബി-ഫോമുകളുമായി സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഒരു സ്ഥാനാർഥി പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളതിനാലാണ് കമ്മിഷൻ ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചത്. പാർട്ടി ഭരണഘടന, സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അംഗത്വ രേഖകൾ, ജനപ്രതിനിധികളുടെ പിന്തുണ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത്തരം തർക്കങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.
Also Read:- നീറ്റ് എസ്എസ് യോഗ്യതാ ശതമാനം 30 ആക്കി കുറച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ; ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കും