'പാർട്ടി ആരുടെയും കുടുംബ സ്വത്തല്ല'; തൃണമൂൽ ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് ഋതബ്രത ബാനർജി
പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി
Published : September 18, 2026 at 11:05 AM IST
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും മരവിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനോട് പ്രതികരിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായി കണക്കാക്കാനോ കുടുംബവാഴ്ചയിലൂടെ കൈമാറാനോ കഴിയില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഉത്തരവ് അടിവരയിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും മരവിപ്പിച്ച വിവരം താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏകാധിപത്യത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന കാര്യം ഈ തീരുമാനത്തോടെ വ്യക്തമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണവും ഉടമസ്ഥാവകാശവും സംബന്ധിച്ച വലിയ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഋതബ്രത ബാനർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ സ്വത്തായി ഒരാൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ നടന്നിരുന്ന ചർച്ചകൾക്കും അവകാശവാദങ്ങൾക്കും ഈ ഉത്തരവോടെ മറുപടി ലഭിച്ചു. കുടുംബ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ
ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ പുതിയ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇരു വിഭാഗങ്ങളോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവും അരൂപ് റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗവും തമ്മിലാണ് പാർട്ടിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ രണ്ട് എതിർ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തി. ഇരു വിഭാഗവും പാർട്ടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽ 1968ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്ന (സംവരണം, അലോട്ട്മെൻ്റ്) ഉത്തരവിലെ 15-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം കമ്മിഷൻ്റെ കൃത്യമായ തീരുമാനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രതിസന്ധി
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഈ തീരുമാനം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഒക്ടോബർ ആറിന് നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ 'രണ്ടിലകളും പുല്ലും' ഉപയോഗിക്കാൻ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല. ഇത് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രചാരണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിഗ്രാം പോലെയുള്ള നിർണായക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിഹ്നം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളിൽ മത്സരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ കലുഷിതമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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