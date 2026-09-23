ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; നടപടികള് നിയമപ്രകാരമെന്നും വിശദീകരണം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് കമ്മീഷണർമാർക്ക് മാത്രമല്ല, കമ്മീഷനിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : September 23, 2026 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കമ്മീഷണർമാർ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെയും ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവുകൾക്കും പൂർണ്ണ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും അവ നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് കമ്മീഷണർമാർക്ക് മാത്രമല്ല, കമ്മീഷനിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പൂർണ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കരട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനപരമായ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള സാധാരണ ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കമ്മീഷണർമാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ (SIR) പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായി 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനും വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
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"കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഭരണപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പൂർണ നിയമസാധുതയുണ്ട്. 'ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് അദർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് (നിയമനം, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, കാലാവധി) നിയമം, 2023' പ്രകാരമുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇവ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
"ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെയും ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണവ. മൂന്ന് കമ്മീഷണർമാർക്ക് മാത്രമല്ല, കമ്മീഷനിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കാൻ പൂർണ അധികാരമുണ്ട്" പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ദേശീയതലത്തിലുള്ള എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കൽ മൂന്ന് കമ്മീഷണർമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നതെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾക്കുമെതിരെ സന്ധുവും ജോഷിയും കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും (ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് തവണ ഉൾപ്പെടെ) ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അംഗീകാരങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നടപടികൾ എന്നിവയുടെ വലിയൊരു നിരയെ അവഗണിച്ച്, 10 മാസത്തിനിടയിലുള്ള ചില പ്രത്യേക ആഭ്യന്തര കുറിപ്പുകളെയോ നിരീക്ഷണങ്ങളെയോ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (EC) വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനയുടെ 324-ാം അനുച്ഛേദം, നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങൾ, സ്ഥാപനപരമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കർശനമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെന്നും അതൊരു ബഹു-അംഗ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.
പൂർണ്ണമായ സുതാര്യത, നിയമപാലനം, പ്രവർത്തനപരമായ കൃത്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധാരണവും തുടർച്ചയായതുമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് രേഖാമൂലമുള്ള കുറിപ്പുകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെന്നും കമ്മീഷൻ്റെ എല്ലാ നടപടികളും നിയമങ്ങൾക്കും കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
സമീപ മാസങ്ങളിൽ, കമ്മീഷൻ നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഏകദേശം 40 പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, രാജ്യമൊട്ടാകെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (എസ്.ഐ.ആർ ഉൾപ്പെടെ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. "ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കമ്മീഷൻ ഏകകണ്ഠമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്" എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഈ കാലയളവിൽ ബിഹാർ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ മറ്റ് നടപടികളും കമ്മീഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. അനധികൃതമായ മാറ്റം വരുത്തൽ, കൃത്രിമം കാണിക്കൽ തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിനായി കർശനമായ ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് ഇസിഐ നെറ്റ് പോലുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഐടി സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ഓഡിറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ദേശീയ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ നടപടികളാണ് ഇതിന് കീഴിൽ നടത്തുന്നത്.
ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ (EROs), ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർ (DEOs) എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിയമപ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷനും പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള തങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. "നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, പൂർണ്ണമായ സത്യസന്ധതയോടെ തൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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