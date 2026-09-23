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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ ഭിന്നത; മുഖ്യ കമ്മിഷണറെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

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Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, along with Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 1:49 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാർ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ ഭിന്നത
വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രയത്ന പുതുക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് തവണ ഇവർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് പല തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ഇറക്കിയതെന്നാണ് ഇരുവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മൂന്ന് കമ്മിഷണർമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടക്കേണ്ടത്.

മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എങ്ങനെയാണ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയും സത്യസന്ധതയും തകർത്തതെന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിഷേക് സിങ്‌വി മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ട് മോഷണം ഇന്ത്യൻ ജനതയോടുള്ള കുറ്റകൃത്യവും ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണവുമാണെന്ന് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇതിൽ നീതി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന തൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദൃശ്യമായ കരമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അദൃശ്യമായ ഒരു കരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു. ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം ഇല്ലാതെയുമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെങ്കിൽ അത് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കാൻ ഇത് മതിയായ കാരണമാണ്. എന്നാൽ കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇല്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ കീഴിലുള്ള ഏകാധിപത്യമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സിപിഎം എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വിമർശിച്ചു. പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർത്തതും കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയതും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാർ 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രഹസ്യമായി പേര് നീക്കം ചെയ്തതിലും ഫോം ആറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിലും അവർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും ജനാധിപത്യത്തെയും അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടികൾ പാർലമെൻ്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കണം. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് 2026 ഏപ്രിൽ 24ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കാനുള്ള നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നതായും ബ്രിട്ടാസ് ഓർമിപ്പിച്ചു.

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വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കണം. മൂന്നിൽ രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരും ഈ പ്രക്രിയ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി മൗനം പാലിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മരണമണിയാണെന്നും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ടുവെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം പാർലമെൻ്റിലും പുറത്തും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

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