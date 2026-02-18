തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്; 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ
10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 37 രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 2026 ഏപ്രിലിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
Published : February 18, 2026 at 11:13 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒഴിവ് വരുന്ന 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. മാർച്ച് 16-നാണ് 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 18-ന് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, ഫെബ്രുവരി 26-ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ വരുന്നത്.
സുപ്രധാന തീയതികള്
The Election Commission of India has announced biennial elections to the Council of States (Rajya Sabha) to fill 37 seats from 10 states, with polling scheduled for 16 March 2026. The election process will begin with the issue of notifications on 26 February 2026, and counting of… pic.twitter.com/4rmAPlu4Zi— Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2026
- നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 5
- സൂക്ഷ്മപരിശോധന: മാർച്ച് 6
- പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 9
- വോട്ടെടുപ്പ്: മാർച്ച് 16 (രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ)
- വോട്ടെണ്ണൽ: മാർച്ച് 16 (വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്)
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ മാർച്ച് 20-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 37 രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി 2026 ഏപ്രിലിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
ഒഴിവുകൾ താഴെ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്:
മഹാരാഷ്ട്ര (7), തമിഴ്നാട് (6), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (6), ബീഹാർ (4), ഒഡീഷ (3), അസം (3), തെലങ്കാന (2), ഛത്തീസ്ഗഢ് (2), ഹരിയാന (1), ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (1). തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായി നടത്താൻ നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.
രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ..
ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരോക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ്. ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല, മറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഇവരെ വോട്ട് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും നിയമസഭകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് (MLA-മാർ) രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഓരോ പാർട്ടിക്കും നിയമസഭയിലുള്ള അംഗബലത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാർ (MLA-മാർ) ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അവരുടെ മുൻഗണന (1, 2, 3...) രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിശ്ചിത എണ്ണം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ അവരെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
വോട്ടെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് തടയാൻ, ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെയും MLA-മാർ തങ്ങളുടെ വോട്ട് പാർട്ടി ഏജൻ്റിനെ കാണിച്ച ശേഷമാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജ്യസഭ ഒരിക്കലും പിരിച്ചുവിടില്ല. പകരം, അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് (1/3) പേർ ഓരോ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും വിരമിക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
രാജ്യസഭയിൽ പരമാവധി 250 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 233 പേർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ബാക്കി 12 പേരെ കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മികവ് പരിഗണിച്ച് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി 6 വർഷമാണ്.
