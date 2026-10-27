തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ ഭിന്നതയില്ല; സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം
ഡെപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഭാനു പ്രകാശ് യെതുരുവാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്
Published : October 27, 2026 at 11:31 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കലുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഐകകണ്ഠേനയാണ് എടുത്തതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കമ്മിഷൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്ന ആരോപണം കമ്മിഷൻ പൂർണമായും തള്ളി.
ഡെപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഭാനു പ്രകാശ് യെതുരുവാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറും മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ സമിതിയുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2025 ജൂൺ 24, 2025 ഒക്ടോബർ 27, 2026 മെയ് 14 എന്നീ തീയതികളിൽ പുറത്തിറക്കിയ എസ്.ഐ.ആർ ഉത്തരവുകളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ 324-ാം അനുച്ഛേദവും 2023ലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ നിയമത്തിലെ 18-ാം വകുപ്പും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരും കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നും കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഫോം ആറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല
എസ്.ഐ.ആർ ഉത്തരവുകളിലൂടെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള ഫോം ആറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന വാദം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചു. 1960ലെ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. ഐ.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫോം ആറും സത്യവാങ്മൂലവും പ്രദർശിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായത്. ഓൺലൈനിലെ ഈ മാറ്റം ഫോം ആറിലെ ഭേദഗതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്. 2025 ജൂൺ 24ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുബന്ധം ഡിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം, പിന്നീടുള്ള ഉത്തരവുകളിൽ അനുബന്ധം നാലായി പുനഃക്രമീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. 2026 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഫോം ആറ്, എസ്.ഐ.ആർ സത്യവാങ്മൂലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇ.സി.ഐ നെറ്റിൽ യോഗ്യനായ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറുടെ ഉത്തരവില്ലാതെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഒരു പേരും ചേർക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയില്ല. പത്രവാർത്തയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രാകേഷ് കുമാർ സിങ് എന്നയാൾ ഹർജി നൽകിയതെന്നും, വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ വാദിച്ചു. ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മിഷണർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കുറിപ്പുകളോ നിർദേശങ്ങളോ കമ്മിഷൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനമായി കണക്കാക്കാനാകില്ല.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരുടെ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് 14 സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്ന വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഹർജി. 2026 ജൂലായ് 28ന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഐ.എ.എസ് ഓഫിസർ ആഭ്യന്തര ജോലി വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിനെതിരെ രണ്ട് കമ്മിഷണർമാർ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജൂലായ് 30ലെ സംയുക്ത നിർദേശപ്രകാരം ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.
പശ്ചിമബംഗാളിലെ അപ്പീലുകൾ
പശ്ചിമബംഗാളിൽ എസ്.ഐ.ആറിന് ശേഷം വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ അപ്പീലുകൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ (സി.ഇ.ഒ) കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഇതിനകം വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പീലുകൾ നൽകിയതെന്ന് 2026 ഒക്ടോബർ 22ന് പശ്ചിമബംഗാൾ സി.ഇ.ഒയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ വിഷയങ്ങൾ കമ്മിഷൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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