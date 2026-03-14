ETV Bharat / bharat

എല്‍പിജിക്ക് നീണ്ട ക്യൂ..; വൃദ്ധന്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു, എല്‍പിജി ക്ഷാമമില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍

അതിരാവിലെ മുതല്‍ സിലിണ്ടറിനായി ക്യൂ നിന്ന വൃദ്ധൻ മരിച്ചു. സംഭവം സപ്ലെ ഓഫിസര്‍ നിഷേധിച്ചു, ജില്ലയില്‍ എല്‍പിജി ക്ഷാമം ഇല്ലെന്ന് അധികൃതര്‍, വൃദ്ധന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലക്‌നൗ: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം മുറുകിയതോടെ രാജ്യമെങ്ങും ഇന്ധനക്ഷാമം തുടരുന്നു. പാചകവാതകം കിട്ടാതെ ആയതോടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചു. ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി എല്‍പിജി ലഭിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോള്‍.

എല്‍പിജിയ്‌ക്കായി മണിക്കൂറോളം ക്യൂവില്‍ നിന്ന വൃദ്ധൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഫറൂഖാബാദിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം എൽപിജി റീഫിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടെ മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളാണിത്.

Mukhtar Ansari (ETV Bharat)

മൊഹല്ല മണിഹരി സ്വദേശിയായ മുക്താർ അൻസാരി (75) ആണ് മരിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ഒരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരു വെയർഹൗസിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ കാത്ത് നില്‍ക്കവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത മരണം. മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവില്‍ നിന്നതോടെ വൃദ്ധന് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്‌തു.

സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ സിപിആര്‍ നല്‍കി, സമീപത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ നഴ്‌സിങ് ഹോമില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്‍സാരി സിലിണ്ടര്‍ നിറയ്‌ക്കുന്നതിനായി രാവിലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് വെയര്‍ ഹൗസിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. അന്‍സാരിക്ക് കുറച്ചുനാളായി സുഖമില്ലെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നും കുടുംബാഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. മരണകാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നിന്നിട്ടില്ലെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫിസർ

വെയര്‍ ഹൗസിന് മുന്നില്‍ മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നിന്ന മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർ സുരേന്ദ്ര യാദവ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണകൂടത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ അവരുടെ ഓഫിസ് പരിസരത്ത് അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് യാവ് പറഞ്ഞു.

“ഏജൻസിയുടെ പിന്നിലാണ് വെയർഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിരിക്കാം. രാവിലെ 9:30 ഓടെ അദ്ദേഹം എത്തി, എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കുഴഞ്ഞുവീണു. അതിരാവിലെ മുതൽ അദ്ദേഹം ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല അതിനര്‍ഥം” ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

മരിച്ചയാൾക്ക് നേരത്തെ അസുഖം ബാധിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്നും യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജില്ലയിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൽപിജി ക്ഷാമം അധികൃതർ നിഷേധിക്കുന്നു

ജില്ലയിൽ എൽപിജി വിതരണം സാധാരണഗതിയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 526 സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്‌തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഏകദേശം 600 ബുക്കിംഗുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. “എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സിലിണ്ടറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏജൻസിക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യമാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഇൻസ്പെക്‌ടറെ ഏജൻസിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി

ഗ്യാസ് റീഫല്‍ ചെയ്യുന്നിനായി ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച മുക്താർ അൻസാരിക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. വൃദ്ധൻ്റെ മരണം "അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരവും നിർഭാഗ്യകരവുമാണെന്ന്" യാദവ് പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

death ceremony of 75-year-old Mukhtar Ansari (ETV Bharat)

സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാനും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

TAGGED:

GAS CYLINDER
LPG SHORTAGE
ഇന്ധനക്ഷാമം
ക്യൂവില്‍ നിന്ന വൃദ്ധന്‍ മരിച്ചു
ഫറൂഖ്ബാദില്‍ വൃദ്ധൻ മരിച്ചു

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.