കന്നുകാലികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം, മുസ്ലിമായ അമ്പതുകാരന് ക്രൂരമർദനം; പ്രതി അറസ്റ്റില്, VIDEO
ഗാദ്രറോഡിലെ ലാലെ കാ തലയിൽ താമസിക്കുന്ന 50 കാരനായ വൃദ്ധനാണ് ആക്രമണം നേരിട്ടത്. ഇരയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
Published : February 4, 2026 at 5:16 PM IST
ജയ്പ്പൂർ: കന്നുകാലികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ മുസ്ലിമായ അമ്പതുകാരന് മർദനം. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. 50 കാരനായ ഷേരു ഖാൻ എന്നയാളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോയില് അമ്പതുകാരനെ ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുന്നത് കാണാം. ഷേരു ഖാൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയായ ഭൻവാർപുരിക്കെതിരെ (30) പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
ജനുവരി 31 നാണ് സംഭവം. ഹീർപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഗദ്രഗോഡ് പൊലീസാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഗാദ്രഗോഡിലെ ലാലെ കാ തലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഷേരി ഖാൻ എന്നയാളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഗാദ്രറോഡിലെ ലാലെ കാ തലയിൽ താമസിക്കുന്ന 50 കാരനായ മുസ്ലിം വ്യക്തിയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഹീർപൂർ നിവാസിയായ ഭൻവാർപുരിക്കെതിരെ (30) കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ നിലവിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു", എന്ന് ഗാദ്രറോഡ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ മുകുന്ദൻ പറയുന്നു.
പ്രതിയായ ഭൻവാർപുരി ആടുകളെ വളർത്തുകയും മേയ്ച്ചുനടക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. ആടുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. ഈ സമയം വേറെ രണ്ട് ആളുകളും പ്രതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
36 സെക്കൻ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിയായ ഭൻവാർപുരി മുസ്ലിമായ ഷേരു ഖാൻ്റെ തലയിൽ മർദിക്കുന്നതായി കാണാം. മർദനമേറ്റിട്ടും ഷേരു ഖാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഭൻവാർപുരി ചവിട്ടുന്നതും ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. മർദിച്ചതിന് പിന്നാലെ അസഭ്യവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ എന്നും പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. സംഭവസമയത്ത് പ്രതിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളാണ് മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. മറ്റൊരാൾ എല്ലാം നോക്കിനിൽക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽത്തന്നെ കാണാം.
സമാനസംഭവം
അതേസമയം രാജസ്ഥാനിൽത്തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് 22 വയസുള്ള ഒരാളെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ചിറ്റോർഗഡ് ജില്ലയിലെ ഗംഗ്രാർ പ്രദേശത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഭിൽവാരയിലെ മംഗ്രോപ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ശങ്കർ സിംങ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗാംഗ്രാറിലെ മഹാദേവ് ധാബയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഹോട്ടലിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി ആളുകൾ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
