ജന്മദിനാഘോഷം കവർച്ചയ്ക്കുള്ള മറ; ഹൈദരാബാദിൽ റിട്ട. പ്രൊഫസറെയും ഭാര്യയെയും മയക്കി കിടത്തി നേപ്പാളി സംഘത്തിൻ്റെ വൻ കൊള്ള!
വീട്ടുജോലിക്കാരായ നേപ്പാളി സംഘമാണ് വീട് കൊള്ളയടിച്ചത്. ജവഹർനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.
Published : May 13, 2026 at 4:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാടിനെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തി നേപ്പാളി കവർച്ചാ സംഘം. ഹൈദരാബാദിലെ കൗക്കൂർ ഗോൾഫ് എൻക്ലേവിൽ താമസിക്കുന്ന റിട്ട. പ്രൊഫസർ മുരളീധർ മോഹൻ്റേയും (68) ഭാര്യ ഡോ. വിജയലക ്ഷ്മിയുടേയും (58) വീട്ടിലാണ് നാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ള നടന്നത്.
മുന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൊലപാതകവുമായി നേപ്പാളി സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സമീപകാല ആരോപണങ്ങൾ നില നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേപ്പാളി സംഘം ഉൾപ്പെട്ട കവർച്ചാ കേസ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്.
പൊലീസും പ്രാദേശിക സ്രോതസുകളും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നേപ്പാളി ദമ്പതികൾ വീട്ടുജോലിക്കാരായി വന്നിരുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്തും കുടുംബത്തിൻ്റെ ദിനചര്യകൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അവർ വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ വിശ്വാസം നേടി.
അടുത്തിടെ, ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ എത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി, വീട്ടിൽ തൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ഇവർ പ്രൊഫസറോടും ഭാര്യയോടും അഭ്യർഥിച്ചു. തൊഴിലാളികളെ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ച വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ചു.
വൈകുന്നേരം, പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് വന്ന ബന്ധുക്കളാണെന്ന വ്യാജേന മൂന്ന് പേർ വീട്ടിലെത്തി. വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു കേക്കും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ദമ്പതികൾ അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ, സംഘം ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൈകൾ പുറകിൽ കെട്ടിയിട്ടു.
പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ദമ്പതികൾ, തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഫലം വിഫലമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സംഘം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉള്പ്പെടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിച്ചു. പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി ദമ്പതികളെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരകൾക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, സംഘം അവരെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടു പോയി. ശേഷം വീടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഗേറ്റ് പൂട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു.
മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ബോധം ലഭിച്ചത്. കോളനിയിൽ ചില താമസക്കാർ ചുറ്റിനടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഒരു ജനാലയിലൂടെ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി പൂട്ടിയിട്ട വാതിലുകൾ തുറന്ന് ദമ്പതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഏഴോളം പേർ കവർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. മൽക്കാജ്ഗിരി സി പി സുമതി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലുടനീളമുള്ള ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികളിലും വീട്ടുജോലിക്കാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്.
