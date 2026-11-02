എല്നിനോയുടെ മൂന്നാം ആക്രമണം; 2740 ലക്ഷം പേര് പട്ടിണിയിലേക്ക്, ശൈത്യവാതം, അരി, ഗോതമ്പ് വിളകളുടെ നാശം
എല്നിനോ ഉഷ്ണതരംഗം രാജ്യത്ത് 550000 അധിക മരണങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും, ലോകമെമ്പാടുമായി 8.57 ലക്ഷം മരണങ്ങളും
Published : November 2, 2026 at 7:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശൈത്യകാല പരസ്യങ്ങളില് കാണാറുള്ള ഒരു പഞ്ച് വാക്യമുണ്ട്- തണുപ്പ് കാലത്തും ചൂട് അനുഭവിക്കൂ. കേവലമൊരു പരസ്യവാചകത്തിനുമപ്പുറം സമാനമായ സ്ഥിതി ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് നാം അനുഭവിക്കാന് പോകുകയാണ്.
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ശാന്തസമുദ്രത്തില് നിന്ന് ഉയര്ന്ന് വന്ന എല്നിനോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് മൂന്നാമതും ഒരു കനത്ത പ്രഹരം ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഇത് മഴ ദുര്ബലമാക്കി.ഇപ്പോഴിതാ ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടുമായി എത്തുന്നു. ഡിസംബര് ജനുവരി മാസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഫാനില്ലാതെ ഉറങ്ങാനാകില്ലെന്ന് സാരം.മൂന്നാമത്തേതും കടുത്തതുമായ പ്രഹരം നമ്മുടെ ഭക്ഷണപാത്രത്തിലാണ്.
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ഖാരിഫ് വിളയായ നെല്ലും പരിപ്പുകളുമെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴിതാ റാബി വിളകളായ ഗോതമ്പ്, എണ്ണക്കുരുക്കളും നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ 2740 ലക്ഷം ജനത പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കടലില് നിന്നുടലെടുത്ത ഒരു കാറ്റ് ഇന്ത്യന് പാടങ്ങളില് നാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
45 രാജ്യങ്ങളിലെ 2740 ലക്ഷം ജനങ്ങള് പട്ടിണിയിലേക്ക്
ലോകത്തെ നാല്പ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായി എല്നിനോയുടെ ഫലമായി 2027ഓടെ 2740 ലക്ഷം ജനങ്ങള് പട്ടിണിയിലാകുമെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക ഭക്ഷ്യ പദ്ധതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങളും മൂലം രാജ്യങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ തോതില് വള ദൗര്ലഭ്യം അനുഭവിക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. തത്ഫലമായി അരിവിലയില് അന്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധന ഉണ്ടായി. ഗോതമ്പ് വിലയില് 37ശതമാനവും സോയാബീന് വിലയില് 21ശതമാനവും വര്ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം അഞ്ച് ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഇന്ത്യ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക-കാര്ഷിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. മഴ കുറഞ്ഞതും അണക്കെട്ടുകളില് വെള്ളമില്ലാത്തതുമാണ് ഇതിന് കാരണം. ചോളത്തിന്റെ ഉത്പാദനം 28- മുതല് 32ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞു. നെല്ലുത്പാദനം 12-18ശതമാനവും പരിപ്പുകള് 14-17ശതമാനം വരെ ഇടിവും രേഖപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം മൂന്ന് മുതല് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
എല്നിനോ മൂലം ദക്ഷിണ, ദക്ഷിണ-പൂര്വ ഏഷ്യ കടുത്ത മഴദൗര്ലഭ്യം നേരിട്ടു. റെക്കോര്ഡ് കടന്ന ഉഷ്ണ തരംഗത്തിനും കാര്ഷിക വരള്ച്ചയ്ക്കും കടുത്ത കാട്ടുതീയ്ക്കും നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇത് കടുത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൊഴില് നഷ്ടമാകല്, ജലക്ഷാമം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം നാം അഭിമുഖീകരിക്കാന് പോകുകയാണ്.
മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് മഴ ലഭിച്ചത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളാകട്ടെ കാട്ടുതീയില്നിന്നുള്ള അപകടകരമായ പുക ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഫിലിപ്പൈന്സ്, പാകിസ്ഥാന്, മ്യാന്മര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് എല്നിനോയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്. അതേസമയം കുടിയേറ്റം നേരിടുന്ന സമൂഹത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് ഇതിന്റെ കെടുതികള് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരിക.
എല്നിനോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്
എല്നിനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഴ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും വരള്ച്ചയുണ്ടാക്കുകയും താപനില വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കൊടുംചൂട് മൂലം മഴ ശൈലി മാറി മറിഞ്ഞു. മലേറി, ഡെങ്കി, ചിക്കുന്ഗുന്യ, സിക പോലുള്ള രോഗങ്ങള് പടര്ന്നുപിടിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ജലവിതരണ സംവിധാനത്തെ മലിനമാക്കി. ഇത് ജലജന്യ രോഗങ്ങളായ കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ് പോലുള്ളവയിലേക്കും നയിച്ചു. സാധാരണയിലും ഉയര്ന്ന ചൂട് ഹൃദ്രോഗ, ശ്വാസകോശ, വൃക്ക, ഉപാപചയ രോഗങ്ങളും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള്
എല്നിനോ കൊടുംചൂടിന് കാരണമായിരിക്കുന്നു.ഇത് ഉഷ്ണ തരംഗം, സൂര്യാഘാതം,നിര്ജലീകരണം, തളര്ച്ച എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.ഇത് കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകാം.
പകര്ച്ച വ്യാധികള്
കോളറ, വയറിളക്കം, ടൈഫോയ്ഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലകളിലാണ് പടരുന്നത്. ജല ദൗല്ഭ്യം മൂലം ആളുകള് മലിന ജലം കുടിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. ഇത് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങള്
താപനില കൂടുന്നതും കാലം തെറ്റിയെത്തുന്ന മഴയും കൊതുകുകളുടെ വര്ദ്ധനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇത് മൂലം ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുന്ഗുന്യ, സിക വൈറസ് തുടങ്ങിയവ വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്
വരള്ച്ച മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് കാട്ടുതീയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകറണത്തിനും ആസ്തമയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള മറ്റ് ശ്വാസ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള് കടുക്കുന്നു.
മനുഷ്യ ജീവനിലും തൊഴിലിലും എല്നിനോയുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള്
വെള്ളപ്പൊക്കവും വരള്ച്ചയും വീടുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പലയാനത്തിന് നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. ആളുകള്ക്ക് തൊഴിലും ജീവിതോപാധികളും നഷ്ടമാകുന്നു. ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല മുറിയുന്നു. ഇത് പോഷകാഹാര വെല്ലുവിളികള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ദൗര്ലഭ്യം നേരിടുന്ന മേഖലകള്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പോഷകക്കുറവും ഭക്ഷ്യദൗര്ലഭ്യവും
എല്നിനോ വിളനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് മൂലം ധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വില വര്ദ്ധിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മതിയായ പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നു. ഇത് കുട്ടികളിലെ പോഷകക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു.
കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധി
അണക്കെട്ടുകള് വറ്റി വരളുകയും ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം കുറയുയും ചെയ്യുന്നതോടെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്ക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം അപ്രാപ്ര്യമാകുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളില് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നാണ് ആളുകള് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക, മാനസിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്
വിളനാശം മൂലം കര്ഷകര് കടക്കെണിയിലകപ്പെടുന്നു. ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും മാനസിക സമര്ദ്ദം, വിഷാദം, ആത്മഹത്യ എന്നിവ ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയില് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
പലയാനവും കുടിയേറ്റവും
നിരന്തര വരള്ച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാന് ആളുകളെ നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. ഇത് ആളുകളുടെ ജീവിതനിലവാരം മോശമാക്കുന്നു.
കന്നുകാലികളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നാശം
ദീര്ഘകാല വരള്ച്ച ഭൂമിയെ തരിശാക്കുന്നു. ഇത് കന്നുകാലികളുടെ തീറ്റയെയും ബാധിക്കുന്നു. അവ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇതിന് കടക വിരുദ്ധമായി വന്തോതില് മഴകിട്ടുന്ന മേഖലകളില് റിഫ്റ്റ് വാലി പോലുള്ള അസുഖങ്ങള് കന്നുകാലികളുടെ ഇടയില് വ്യാപിക്കുന്നു.
കടല്പരിസ്ഥിതിയിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങള്
സമുദ്രജലോപരിതലത്തിലെ അസാധാരണ താപനില സമുദ്രപരിസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇ് കടലിലെ മീനുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.
ചിക്കാഗോ സര്വകലാശാലയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇംപാക്ട് ലാബ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം, എല്നിനോയുടെ ഫലമായി വര്ദ്ധിക്കുന്ന താപനില 2026 സെപ്റ്റംബറിനും 2027 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയില് രാജ്യത്ത് 15800 അധിക മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. അതേസമയം ലോകമെമ്പാടും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മരണങ്ങള് 4.51 ലക്ഷമാകുമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. താപനില 44 ശതമാനത്തിലധികമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്.
ദക്ഷിണ മേഖലയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് കൊടുംചൂടിന് വിധേയമാകുക. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് ഈ രാജ്യങ്ങളിലാകും ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുക. രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ സംഘടനയായ ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ടിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2027 മാര്ച്ചോടെ ചൂട് മൂലം ലോകമെമ്പാടുമായി 857000പേര് മരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഇന്ത്യയില് മാത്രം 55000 പേര് മരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
ജലവിഭവത്തില് എല്നിനോയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം
ജലവിഭത്തില് എല്നിനോ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. രാജ്യത്തെ ജലവിതരണം മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനില്ക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്നിനോ നമ്മുടെ ജലസുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. സൂപ്പര് എല്നിനോ ചരിത്രപരമായി തന്നെ മോശം ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നു.
അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ദുര്ബലമായ മഴമൂലം രാജ്യത്തെ ജലസംഭരണകള് കഴിഞ്ഞ ഒരുപതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 2026 ഒക്ടോബര് എട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ 178 സുപ്രധാന അണക്കെട്ടുകളില് അവയുടെ ശേഷിയുടെ 78.71 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമിത് 87.08ശതമാനമായിരുന്നു. ദക്ഷിണമേഖലയെ ആണ് ഇത് ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ജലസംഭരണികളില് അവയുടെ ശേഷിയുടെ കേവലം 47.22 ശതമാനം മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. എന്നാല് വടക്കന് മേഖലകളിലെ ജലസംഭരണികളില് ഇത് 58.63ശതമാനമാണ്.
ജലസംഭരണികളുടെ ശേഷി 70ശതമാനത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ടു
രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനമായ 178 ജലസംഭരണികളുടെ സംഭരണ ശേഷി 70 ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഇത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷത്തിനിടെയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരിയാണ്. (76.62ശതമാനം)
എല്നിനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് അപകടകരമാം വിധം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജലസംഭരണികളിലെ ജലവിതാനം അന്പത്ശതമാനത്തില് താഴെ ആയിരിക്കുന്നു. ബിഹാര്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തര്പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെമിക്ക അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലനിരപ്പ് അന്പത് ശതമാനത്തില് താഴെയാണ്.
മഴയില് 12.6ശതമാനം കുറവ്
ജൂണ് മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെ പെയ്യേണ്ട തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് അഥവാ ഇടവപ്പാതിയില് 12.6ശതമാനം കുറവാണ് എല്നിനോ മൂലം സംഭവിച്ചത്. 759.4 മില്ലിമീറ്റര് മഴയേ ഇക്കുറി പെയ്തുള്ളൂ. അതേസമയം ദീര്ഘകാല ശരാശരി 868.6 മില്ലിമീറ്ററായി നിലനില്ക്കുന്നു.
നദികളിലെ ജലനിരപ്പും കുറഞ്ഞു
രാജ്യത്തെ മിക്ക നദികളിലെയും സ്വഭാവിക ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഗംഗ, ഗോദാവരി, നര്മ്മദ, കൃഷ്ണ തടങ്ങളിലെജലചക്രത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഭൂഗര്ഭ ജലനിരപ്പ് വര്ദ്ധന നിലച്ചു. നഗരങ്ങളിലെയും മറ്റും ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന് കുഴല്ക്കിണറുകളിലൂടെയും മറ്റും വന്തോതില് ഭൂഗര്ഭ ജലം ഊറ്റിഇതോടെ ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം കുറഞ്ഞു.
ബാഷ്പീകരണംവര്ദ്ധിച്ചു, ശൈത്യകാല പ്രതിസന്ധിയും
എല്നിനോ മൂലം ഒക്ടോബറില് താപനില റെക്കോര്ഡിനും മുകളിലെത്തി. തീവ്രമായ താപനിലയും വരണ്ട കാറ്റും മണ്ണിലും ജലസംഭരണികളിലുമുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കാനും കാരണമായി. ഇത് മണ്ണിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രതയും ഇല്ലാതാക്കി. ഇത് ഗോതമ്പ് കടുക് കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
ഇനി എല്നിനോ ഇന്ത്യയില് എന്ത് പ്രത്യാഘാതമാകും സൃഷ്ടിക്കുക?
സൂപ്പര് എല്നിനോ വരും കാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതായത് 2026-27 ശൈത്യകാലത്തും 2027ലെ വേനല്ക്കാലത്തും. ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ വിവിധ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് എല്നിനോ നൂറ് ശതമാനവും സജീവമായി 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുണ്ടാകും. ഇത് രാജ്യത്ത് കൊടുംചൂടിനു വിളനാശത്തിനും ജലപ്രതിസന്ധിയ്ക്കും കാരണമാകും.
ശൈത്യകാലത്തും ചൂട്
ഇക്കൊല്ലം രാജ്യത്ത് നവംബര് മുതല് 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ തണുപ്പുണ്ടാകില്ല. കുറഞ്ഞ താപനിലയും കൂടിയ താപനിലയും സാധാരണയിലും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് ശൈത്യകാലത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വടക്കേന്ത്യയിലെ മലയോര മേഖലകളില് പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത ദുര്ബലമാകുന്നതോടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറയും. ഇത് നദികളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് പിന്നെയും ദുര്ബലമാക്കും.
കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധരായ ക്ലൈമറ്റ് ട്രെന്ഡ്സ് അടുത്തിടെ പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2027ലെ വേനല്ക്കാലം ഫെബ്രുവരി മുതല് തന്നെ ആരംഭിക്കും. ആഗോളതാപനില ഉയരുന്നതോടെ 2027 മുന്വര്ഷങ്ങളിലെയെല്ലാം റെക്കോര്ഡ് തകര്ത്ത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ചൂടേറിയ വര്ഷമായി മാറും.
റാബി വിളകള്ക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരം
മഴ കുറഞ്ഞതോടെ മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പത്തില് വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് ശൈത്യകാലത്ത് താപനില ഉയരുന്നത് മൂലം റാബി വിളകളായ ഗോതമ്പ്, കടുക്, പരിപ്പ് എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയും. ഇത് മുന്നില്കണ്ടാണ് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി 2026-27ലെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉത്പാദന ലക്ഷ്യത്തില് കുറവ് വരുത്തിയത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി
രാജ്യം മുഴുവന് വരള്ച്ചും ചൂടും നേരിടുമ്പോള് തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരമേഖലയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് അഥവാ തുലാവര്ഷം മൂലം കടുത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബര് മുതല് ഡിസംബര് വരെ എല്നിനോയുടെ ഫലമായി ഈ പ്രതിഭാസം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കും.
ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ എല്നിനോ മുന്നറിയിപ്പ്
എല്നിനോ എത്തുമെന്ന് 2026 ജൂണ് രണ്ടിന് തന്നെ ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടന സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര് മൂന്നിന് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇതിന്റെ തീവ്രത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വിട്ടു. എല്നിനോ കൂടുതല് കരുത്താര്ജ്ജിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നല്കി.
കടലിലെ താപനില ഉ്യരുന്നതിനാല് ഇതിന് കൂടുതല് കരുത്ത് കിട്ടുന്നു. സെപ്റ്റംബര് മൂന്നിന് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടന മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യം കൂടി അറിയി്ചു. എല്നിനോ പൂര്ണമായും സജീവമായിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന്റെ തീവ്രത ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 2027 വരെ തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബര് എട്ടിന് ഒരു പുതിയ വിവരം കൂടി അവര് പങ്കുവച്ചു. ഒക്ടോബറിനും ഡിസംറിനുമിടയില് എല്നിനോ സൂചന 3.7ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനും മുകളിലാകും. ഈ നില മുമ്പില്ലാത്തതാണ്. 2015-16ലുണ്ടായ റെക്കോര്ഡിനെ ഇത് തകര്ക്കുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
എല്നിനോ 2026നെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വര്ഷമാക്കും
ആഗോളതാപനവും എല്നിനോയും മൂലം 2026 എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വര്ഷമായി മാറും. ഇക്കുറി താപനില ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ താപീയ-ഉപതാപീയ മേഖലകളിലും ശരാശരിയിലും മുകളിലാകും. എല്നിനോ മൂലം കൊടുങ്കാറ്റുകളും വര്ദ്ധിക്കും. മധ്യ കിഴക്കന് ശാന്തസമുദ്ര തടങ്ങളിലാകും ഇത് വര്ദ്ധിക്കുക.
തത്ഫലമായി വന് കൊടുങ്കാറ്റുകള് കോസ്റ്ററിക്ക , എല്സാല്വദോര്, ഗ്വാട്ടിമാല, ഹോണ്ടുറാസ്, മെക്സിക്കോ, നികാരഗ്വ തുടങ്ങിയവയുടെ പശ്ചിമതീരങ്ങളില് ആഞ്ഞടിക്കും. എല്നിനോ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് കൊടുവരള്ച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുള്പൊട്ടല്, ഉഷ്ണതരംഗം, കാട്ടുതീ, വിളകള്ക്കും കന്നുകാലികള്ക്കും രോഗങ്ങള്, കീടശല്യം, മനുഷ്യരില് പകര്ച്ച വ്യാധികള് എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഡെങ്കി, മലേറിയ, കോളറ തുടങ്ങിയവയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും മധ്യ-ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെയും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ആശങ്കയാകുക.
എല്നിനോ സൂപ്പര് എല്നിനോയാകും
2026-27ലെ എല്നിനോ ഏറ്റവും ശക്തമായതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനില മധ്യ-കിഴക്കന്-ഭൂമധ്യരേഖാ ശാന്തസമുദ്രത്തില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയിലാണ്. സമുദ്രനിനോ സൂചിക അനുസരിച്ച് സമുദ്രതാപനില 0.5ഡിഗ്രിയിലേറെ ഉയര്ന്നാല് അതിനെ എല്നിനോ ആയി കണക്കാക്കും. അതേസമയം ഇത് 1.5 ഡിഗ്രിയ്ക്കും രണ്ട് ഡിഗ്രിക്കുമിടയിലാണെങ്കില് ഇതിനെ സൂപ്പര് എല്നിനോ എന്ന് വിവക്ഷിക്കും.
എല്നിനോ എത്രകാലം തുടരും
സാധാരണയായി എല്നിനോ ഒന്പത് മുതല് പതിനെട്ട് മാസം വരെയാണ് നിലനില്ക്കുക. എല്ലാ രണ്ട് മുതല് ഏഴ് കൊല്ലം കൂടുമ്പോള് ഇത് ആവര്ത്തിക്കും. ഇപ്പോള് എല്നിനോ അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്. 2026 ഡിസംബറോടെ ഇത് ഉത്തുംഗശൃംഖത്തിലെത്തും. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഭീഷണിയും കൊടുംചൂടിന്റെ രൂപത്തില് ഫെബ്രുവരി മുതല് ജൂലൈ 2027 വരെ നിലകൊള്ളും. കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകളനുസരിച്ച് വരള്ച്ച സാഹചര്യങ്ങള് ഏഷ്യ,പസഫിക് കരിബീയ, മധ്യ-ലാറ്റിന് അമേരിക്ക, കിഴക്കനാഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാകും അനുഭവപ്പെടുക.
ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി
മറ്റ് പല പ്രതിസന്ധികളുമായാണ് എല്നിനോ വന്നിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ വളം പ്രതിസന്ധി അടക്കമുള്ളവ ഇതില് പെടുന്നു. റെക്കോര്ഡ് ഭേദിച്ച ആഗോള താപനിലയും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങളും ഇതിനൊപ്പമുണ്ട്. ഈ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് 2027 വരെ മാനുഷികാവശ്യങ്ങളെ ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഇറക്കുമതിയെ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക്.
ഇത്തരം രാജ്യങ്ങള്ക്ക് എല്നിനോ മൂലം 2027 മാര്ച്ചോടെ വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടേി വരും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്, ബുര്ക്കിനോഫാസോ, എത്യോപ്യ, ഗ്വാട്ടിമാല, ഹെയ്തി, ഹോണ്ടുറാസ്, കെനിയ, മഡഗാസ്കര്, മാലി, മൊസാംബിക്, പാകിസ്ഥാന്, ഫിലിപ്പൈന്സ്, സൊമാലിയ, ദക്ഷിണ സുഡാന്, സുഡാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്കാണ് ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരിക. കാലാസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ആഘാതങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും.
അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് വരള്ച്ച
എല്നിനോ മൂലം മധ്യ കിഴക്കന് ശാന്തസമുദ്രം അസാധാരണമാം വിധം ചൂട് പിടിച്ചു. ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മഴക്കാലം അതായത് ജൂണ് മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെയുള്ള ഇടവപ്പാതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യം മൂലം രാജ്യത്ത് മഴ കുറഞ്ഞു. കടുത്ത വരള്ച്ച ഉണ്ടായി. തെലങ്കാന, കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയവയെ വരള്ച്ചാ സംസ്ഥാനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ 75ശതമാനം മേഖലയും വരള്ച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026ന് ശേഷം 2027ചൂടേറിയ വര്ഷം
എല്നിനോയും ആഗോളതാപനവും ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ കാലാവസ്ഥ അസ്ഥിരത ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില് വര്ദ്ധിച്ചു. ഇത് കടുത്ത ഉഷ്ണ തരംഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. മഴ ശൈലിയും മാറ്റി മറിച്ചു. കടുത്ത സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ശൈത്യകാലത്ത് സാധാരണയിലും കുറവ് മഴയേ ഉണ്ടാകൂ. രാത്രിയിലും പകലും താപനില സാധാരണയിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
ഫെബ്രുവരി 2027 മുതല് വേനല് സമാന കാലാവസ്ഥയാകും. ലോക കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ആഗോളതാപനവും എല്നിനോയും നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് 2026ഉം 2027ഉം എക്കാലത്തെയും ചൂടേറിയ വര്ഷമാകും. 2028ലും കൊടും ചൂട് നിലനില്ക്കും.
എല്നിനോ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയില് അഞ്ച് തവണ കൊടുംവരള്ച്ച സൃഷ്ടിച്ചു
ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല് എല്നിനോ രാജ്യത്ത് അഞ്ച് തവണയാണ് കൊടും വരള്ച്ച സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1982, 1987, 2002, 2009,2015 തുടങ്ങിയ വര്ഷങ്ങളിലാണിത്. എന്നാല് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്നിനോ വരുമ്പോള് വരള്ച്ചയുണ്ടാകാറില്ല. വരള്ച്ചയുടെ കാഠിന്യം മറ്റ് ചില കാലാവസ്ഥ
ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇന്ത്യന്മഹാസമുദ്രത്തിലെ കാറ്റുകള്, അറ്റ്ലാന്റിക് സോണല് മോഡ് തുടങ്ങിയവ ഇതിന് കാരണമാകും. എങ്കിലും എല്നിനോ മഴ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേസമയം വരള്ച്ച എല്നിനോ മൂലമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല.
കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളായ എല്നിനോ സൂപ്പര് എല്നിനോസാഹചര്യങ്ങള് സ്ത്രീകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വനിത ലിംഗ മുന്നറിയിപ്പ് 2026 റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സൂപ്പര് എല്നിനോ കാലാവസ്ഥ ശൈലിയെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളും പെണ്കുട്ടികളുമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ വിപത്ത് ഏറെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും വരള്ച്ചയും കൊടും ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളും പെണ്കുട്ടികളുമാണ് വീടുകളില് അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോഴേക്കും പാത്രങ്ങളില് ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല. ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലകളില് 32.9ശതമാനം സ്ത്രീകളും വിളര്ച്ച മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. സൂപ്പര് എല്നിനോയുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷാമം ഇത് കൂടുതല് ഭീതിദമാക്കും.
എല്നിനോ ശൈശവ വിവാഹവും ഗാര്ഹിക പീഡനങ്ങളും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും
പഠനങ്ങള് പ്രകാരം പുരുഷന്മാരില് കൊടു ചൂടും വിളനാശവും മാനസിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലം വീടുകളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളാണ്. ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും വരള്ച്ചബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് പെണ്കുട്ടികളെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാനാണിത്. വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്ന പെണ്കുട്ടികളില് അനാവശ്യ ഗര്ഭവും ഇരട്ടിയാകുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി
എല്നിനോ മൂലം ആഗോളതാപനില റെക്കോര്ഡിലെത്തുന്നു. ഇത് അപകടകരമായ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കൊടും ചൂട് ഗര്ഭിണികള്ക്ക് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് അകാല പ്രസവത്തിനും ഗര്ഭം അലസലിനും ചാപിള്ളകള്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ദുരന്തകാലങ്ങളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ഗര്ഭ നിരോധന മാര്ഗങ്ങളും പ്രാപ്യമാകാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.